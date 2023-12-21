"Кибервойна: Враг у ворот. Свистать всех наверх. Мы на войне". Эти три первых заголовка в оглавлении книги подсказывают читателю, какую именно позицию занимают Майкл Маклафлин и Уильям Холстейн в полемике о том, что именно должны делать Соединенные Штаты в ответ на вызовы, исходящие от России и Китая. Об этом рассказывает американский журналист и военный аналитик Скотт Фостер в своей статье.

Китай уже более десяти лет проводит и поддерживает операции по кибервторжению в американские коммерческие сети, говорится в докладе правительства Соединенных Штатов. (Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / агентством Reuters / Edgar Su.)

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Их новая книга "Battlefield Cyber" (Prometheus Books, 2023) — это трактат о максимальной угрозе и подробное изложение рисков, которые, по мнению авторов, не до конца понимают в США.

Маклафлин - адвокат из Вашингтона, специализирующийся на кибербезопасности, государственных контрактах и законодательстве в области национальной безопасности. Свыше десяти лет он был офицером разведки ВМС США, а до 2022 года занимал должность старшего советника по контрразведке в Киберкомандовании Соединенных Штатов.

Холстейн - журналист со стажем, на протяжении десятков лет освещавший события в Китае, технологиях и транснациональном предпринимательстве. Он является автором девяти книг, в том числе "Новое искусство войны: глубинная стратегия Китая внутри США" (2019) и "Большая стратегия: Противодействие Китаю, укрощение технологий и возрождение СМИ" (2021).

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Подзаголовок книги Battlefield Cyber - "О том, как Россия и Китай подрывают демократию и национальную безопасность США", но с тем же успехом ее можно назвать "Выживают только параноики". Возможно, кто-то помнит, что именно так называлась книга бывшего генерального директора Intel Энди Гроува. В ней он рассказывает о том, как распознать и использовать стратегические точки перелома, которые "могут открыть возможности для нового взлета", но "с такой же вероятностью могут стать сигналом к началу конца".

В книге рассматривается ряд ключевых вопросов, включая киберугрозы критической инфраструктуре, цепочкам поставок оборонной промышленности и полупроводниковой индустрии, уязвимости программного обеспечения, облачных вычислений и управления высокотехнологичными корпорациями, обострение политической и этнической напряженности и трудности борьбы с пропагандой в "открытом обществе", а также делаются попытки объяснить разницу между российским и китайским методами и инструментами ведения информационной войны. По мнению Маклафлина и Холстейна, для США корень проблемы - в "дружбе без ограничений" между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Американцы, думали, что создали интернет-технологию и поэтому США должны в ней доминировать и контролировать ее. Однако противники научились проникать в американские информационные системы в рамках проведения разведывательных операций, хищения данных и интеллектуальной собственности, а также для получения доходов и для проведения в будущем кибератак на объекты критической инфраструктуры США. В отличие от западных демократий, пишет Фостер, которые тщательно соблюдают международные нормы в киберпространстве, эти противники прекрасно понимают, что киберпространство — это поле боя.

"Противники США прекрасно используют наши собственные социальные сети, чтобы создать опасную иллюзию того, что различные партии американцев сражаются между собой в смертельной битве за идеологическое превосходство. Они поняли, как работает американская демократия и нашли ее истинную уязвимость - ее открытость. Американцы в большинстве своем верят в плюрализм и систему сдержек и противовесов между различными группами интересов".

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Частный сектор сильно отличается от государственного и не ожидает, что будет стоять на передовой в битве за национальную безопасность Америки. Представители американских деловых кругов искренне считают, что не несут никакой ответственности за национальную безопасность.

Фостер убежден, что чтобы решить эту проблему, необходимо признать ее существование и разработать способы борьбы с ней, не подрывающие основных свобод американской демократии. Потому ссылаясь на Маклафлина и Холстейна он пишет, что "хотя противники США предпочитают заниматься нелегальной кибердеятельностью, их стратегии тщательно продуманы, с тем чтобы исключить возможность силового военного ответа Вашингтона или кибернападения на их собственные компьютерные системы или критически важную инфраструктуру".

Подзаголовок книги "Кибернетическое поле боя" - "Как Китай и Россия подрывают демократию и национальную безопасность США", но с тем же успехом ее можно назвать "Выживают только параноики". Киберкомандование США призывает к оружию. Авторы книги "Battlefield Cyber" объясняют, как Китай и Россия незаметно атакуют Соединенные Штаты и что, по их мнению, с этим следует делать (Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Amazon.)

Это серьезная долгосрочная проблема, а не просто призыв к драке. Из главных вопросов, пишет Фостер, самым сложным является вопрос о киберугрозах для оборонной промышленности США - сегодня более 300 тысяч американских компаний являются мишенями или потенциальными целями для хакерских атак.

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В 2022 году эксперты Национальной ассоциации оборонной промышленности (National Defense Industrial Association, NDIA) пришли к выводу, что не могут поставить американскому оборонному сектору "проходной балл". "Утечки данных, кража интеллектуальной собственности и спонсируемый на уровне государств промышленный шпионаж как в частных компаниях, так и в университетских лабораториях, - отмечается в докладе, - неумолимо растут".

Мало того, российские и китайские вооруженные силы получают оружие в пять-шесть раз быстрее, чем Министерство обороны США. По словам заместителя помощника министра ВВС США по закупкам генерал-майора Кэмерона Холта, "при паритете покупательной способности они тратят примерно один доллар против наших 20 для достижения того же потенциала". Или даже превосходящих возможностей.

Главы об уязвимостях американского программного обеспечения, облачных вычислений и корпоративных ИТ-систем пестрят яркими историями. Среди них - рассказ о взломе и утечке файлов американской оборонной промышленности в Шанхай, который был исследован и написан Хольштейном в 2016 году. Общий вывод заключается в том, что корпоративная кибербезопасность была и остается на крайне неадекватном уровне.

При этом, пишет Фостер, раздел, посвященный полупроводниковой индустрии безнадежно устарел (это одна из опасностей книгоиздания в эпоху быстрых изменений как в технологиях, так и в государственной политике). Впрочем, авторы не зря упоминают о законе CHIPS, который субсидирует расширение мощностей по производству полупроводников в США, включая новые огромные фабрики, которые Intel и TSMC сейчас пытаются построить в Аризоне.

И где же будут использоваться все эти чипы? Если целью американцев является создание динамично развивающейся полупроводниковой промышленности на территории США, то, по крайней мере, некоторые потребители этих чипов также должны находиться в Соединенных Штатах, что предполагает восстановление индустрии бытовой электроники, компьютеров и смартфонов. Однако Соединенные Штаты позволили вывести все эти виды производства в оффшор, главным образом в Китай. Пока эти товары производятся в Китае, китайцы смогут проникнуть туда.

Эксперты также задают главный вопрос: А, не является ли Apple "заложником" Китая? - и бьют тревогу по поводу TikTok, который некоторые американские военнослужащие используют для отправки видео из казарм домой своим семьям - и, непреднамеренно, китайской разведке. Неужели Министерство обороны действительно не способно это остановить?

Маклафлин и Холстейн предлагают запретить TikTok и Zoom, поскольку они могут стать каналом для утечки персональных данных в Китай. Но есть один нюанс. По данным организации по исследованию рынка DemandSage, у TikTok около 1,7 миллиарда пользователей по всему миру, в том числе около 1,1 миллиарда аккаунтов активных из них и 150 миллионов на территории США.

Запрет этого сервиса в Соединенных Штатах лишит большой процент молодых американцев доступа к новой глобальной интернет-культуре так же, как китайские интернет-пользователи лишены доступа к Facebook, пишет Фостер. Запрет Zoom будет неудобен для большинства американцев, которые в принципе не особо озабочены проблемой прослушивания.

Другие рекомендации носят более прагматичный характер, в частности, они авторы призывают операторов социальных сетей проверять аутентичность пользователей и привлекать их к ответственности за киберсталкинг, целенаправленное преследование и дискриминацию; поясняют правила управления платформами технологических компаний; убеждают или - как в случае с ограничениями на экспорт технологий - заставляют руководство предприятий уделять больше внимания вопросам национальной безопасности.

Эксперты считают, что "для обеспечения безопасности своих вычислительных систем Америке, вероятно, потребуется не одно десятилетие. Схема проникновения очень сложна из-за вредоносных программ и бэкдоров, которые уже были внедрены в тысячи американских систем. Частный сектор может попытаться сделать хоть какие-то шаги в нужном направлении. Однако в конечном итоге частное американское предпринимательство сегодня слишком расхлябано, чтобы навести порядок в своей работе. Правительству потребуется использовать метод кнута и пряника, с тем чтобы изменить систему поощрения и наказания, сложившуюся в верхушке корпоративного мира".

Что касается американских властей, то "на уровне кабинета министров необходимо создать Министерство цифровых услуг. Так же как теракты 11 сентября послужили толчком к созданию Министерства национальной безопасности, так и развитие интернета и связанных с ним технологий — это эпохальное событие, требующее аналогичных решений".

Китайский TikTok рассматривается в определенных американских кругах как угроза для безопасности. (Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP)

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А что, если этого не сделать? "Не стоит сомневаться, - предостерегают Маклафлин и Холстейн, - если США кардинально не поменяют свой курс и не объединят усилия в масштабах всей страны для защиты критически важных технологий, Китай выиграет следующую войну гораздо раньше, чем мы успеем выстрелить".