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Почему миллиардные вливания Запада уже не помогут Украине

У министра обороны Украины есть хитрый план по возвращению Крыма. Не напоминает ли вам этот клоун Балдрика из сериала "Черная гадюка" с Роуэном Аткинсоном в главной роли? — спрашивает экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен
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Президент Джо Байден упорно добивается выделения дополнительных средств на поддержку Украины и пытается сопротивляться, по крайней мере пока, усилиям республиканцев подвинуть законопроект об ужесточении мер по контролю за границей.

Украина рассчитывает на помощь со стороны Соединенных Штатов для поддержания своих вооруженных сил в борьбе с Россией. Изображение представлено порталом "Оружие и безопасность": Facebook / GMK Center / Screengrab

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Об этом пишет бывший директор подкомитета Комитета по международным отношениям Сената Соединенных Штатов и заместитель заместителя министра обороны по вопросам политики Стивен Брайен, который в настоящее время является старшим научным сотрудником Центра политики безопасности и Йорктаунского института.

Президент Украины Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы выбить у США дополнительные средства для финансирования своей проигранной войны.

В настоящее время между Белым домом и республиканцами ведутся активные переговоры по пограничному вопросу, но каких-либо успехов пока достичь не удалось. Складывается впечатление, что Байден постарается заблокировать республиканцев и выбить деньги для Украины без "каких-либо условий". Именно этим можно объяснить, почему Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Напомним, что буквально вчера Зеленский присутствовал на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея.

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Его появление в Аргентине (где он также имел непродолжительную беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном) объяснить довольно непросто, поскольку ситуация на украинских полях сражений продолжает ухудшаться. Милей сочувствует Киеву, но Буэнос-Айрес не способен предложить ничего, кроме сочувствия, поскольку как известно, эта страна - банкрот. (Собственно, как и Украина, но пока Соединенные Штаты и страны Евросоюза финансируют ее бюджет).

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Лидер большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл пригласили Зеленского выступить в американском сенате, причем это заседание, вероятно, будет закрытым. С президентом Украины также планирует встретиться спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Администрация Байдена очень рассчитывает, что спич Зеленского поспособствует увеличению помощи Украине.

Республиканцы и демократы уже несколько дней стращают друг друга. По вопросу помощи Украине республиканцы несколько разошлись во мнениях, но едины в своем желании закрыть южную границу Соединенных Штатов. Однако республиканцы уже отклонили почти все, что хотели, в Законе об ассигнованиях на национальную оборону и, скорее всего, отклонят и помощь Украине, учитывая, что их могут обвинить в сдаче Украины или даже в развязывании войны с Россией в Европе, как утверждают президент Байден и министр обороны Ллойд Остин.

На Украине Вооруженные силы России одерживают одну победу за другой в ключевых сражениях под Бахмутом, Авдеевкой, Богдановкой, Маринкой и Новомихайловкой. Несмотря на то, что русские, как оказалось, способны наращивать свои войска по мере необходимости, Украине стало гораздо сложнее это делать. Российская артиллерия "практически всегда" эффективно наносит удары по районам ротации ВСУ. У Киева же уже не осталось солдат, которых можно было бы бросить в “многочисленные сражения”, развернувшиеся на востоке и юге Украины.

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Одно из самых "непонятных" и "любопытных" сражений происходит в районе небольшого села Крынки на восточном берегу Днепра, что западнее Херсона.

Киев тратит остатки своих сил и средств на бессмысленные действия на юге и востоке страны. Впрочем не смотря на это, у украинского руководителя оборонного ведомства Рустема Умерова есть "суперхитрый" план по возвращению Крымского полуострова. Фотография представлена порталом "Оружие и безопасность" / Twitter Screengrab

Критика ведения боевых действий и военной тактики довольно необычна для Киева. Тем не менее Ларин пошел еще дальше, когда написал, что "это очень плохой стиль ведения войны! Мы уверены, что продолжение попыток сохранить эти клочки земли - преступление. Нас наверняка обвинят в чем-то плохом, но молчать об этом мы больше не можем".

В результате разрушения Каховской плотины в июне 2023 года село Крынки оказались почти полностью под водой, а большинство жителей покинули свои дома. В конце октября ВС Украины начали переправлять свои отряды через Днепр пытаясь закрепиться в Крынках.

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Украинцы могли перебрасывать войска, но почти не имели бронетехники, поскольку у них не было транспорта для ее перевозки. Впрочем, следует отметит, что ночные "метания" ВСУ были довольно успешными, но только до тех пор, пока ВС России не развернули свой ударные дроны Lancet с функцией ночного видения. В настоящее время пополнить запасы вооружений в Крынках и доставить новых солдат крайне сложно.

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По имеющимся разведанным, первоначальная идея ВСУ создать плацдарм в Крынках представляла собой отвлекающий маневр, направленный на то, чтобы оттянуть на себя большую часть российской армии. Отчасти так и случилось, пишет американский эксперт, но, судя по всему, это не оказало существенного эффекта на потенциал Вооруженных сил России, сражающейся в других регионах Украины.

На этом фоне морская пехота Украины, периодически пополняемая западными наемниками, теряет своих лучших солдат. Одесская новостное издание "Думская" призывает Киев вывести войска из Крынок, пока русские их полностью не разгромили.

Одесский корреспондент Николай Ларин пишет: "Солдаты переправляются через реку (Днепр) на подручных средствах, и большинство погибает на пути к берегу. По тем, кто выжил и переправился, наносятся удары всем, что есть в арсенале российской армии. Оттуда не вывозят раненых. Людей просто беспрерывно сбрасывают в реку - волна за волной".

Киев тратит остатки сил на бессмысленные действия на юге и востоке. И тем не менее министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает: "Украина на следующий год готовит хитрый план, который заставит русских навсегда покинуть Крым. Когда вы узнаете об этом, вы очень удивитесь". Не напоминает ли вам этот клоун Балдрика из комедийного сериала "Черная гадюка"?! (историческая комедия британского канала Би-би-си с известным комедийным актёром Роуэном Аткинсоном в главной роли)

Главные герои сериала "Чёрная гадюка": капитан Кевин Дарлинг (Тим Макинерни), генерал Энтони Сесил Мелчетт (Стивен Фрай), рядовой Болдрик (Энтони Робинсон), капитан Эдмунд Блэкэддер (Роуэн Аткинсон), лейтенант Джордж Колтерст Сент-Барли (Хью Лори). Фотография представлена порталом Warspot.

Допустим, мы её пропустим. Предположим, мы её положим…

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Допустим, американский конгресс выделит на украинский геморрой еще несколько миллиардов, но сколько бы долларов ни было брошено на решение этой проблемы, это вряд ли изменит ситуацию, которая сейчас разворачивается на поле боя, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен.

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