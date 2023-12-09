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СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией

Оборонный подрядчик Milrem Robotics и министерство обороны Украины подписали соглашение о разработке и создании боевых роботов нового поколения.
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Оборонный подрядчик Milrem Robotics и министерство обороны Украины подписали соглашение о разработке и создании боевых роботов нового поколения. На снимке: беспилотный летательный аппарат Milrem Robotics THeMIS. (Источник изображения - онлайн-издание Army Recognition / Milrem Robotics.)

Эстонская компания Milrem, ведущий европейский разработчик робототехники и автономных систем, объявила о подписании соглашения с украинской оборонной промышленностью (UDI) о разработке и создании многодоменных роботизированных систем обороны следующего поколения. Подписанный в ходе Первого форума оборонной промышленности (First Defense Industries Forum, DFNC1) в Киеве, договор определяет несколько областей, в рамках которых Milrem и Укроборонпром планируют развивать сотрудничество.

Военные роботы нового поколения

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В качестве первого шага, объясняет официальный представитель Milrem, стороны, подписавшие соглашение, совместными усилиями определят потребности Украины и сценарии использования роботизированных систем. Наши новые технологии позволят заметно повысить эффективность вооруженных сил Украины как вовремя, так и после окончания конфликта с Россией.

“Когда боевые действия закончатся, участвующие компании помогут использовать опыт ВСУ на поле боя для модернизации существующих роботизированных и автономных систем Milrem Robotics, а также разработать новые продукты и построить многодоменный пилотируемый и беспилотный потенциал Украины”.

"Военный конфликт на Украине ясно показал, что беспилотные и роботизированные системы играют все более важную роль на поле боя, и со временем эта роль будет только расти", - заявил Кулдар Вяярси, генеральный директор компании Milrem Robotics.

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Type-X Combat с системой запуска барражирующих боеприпасов. Type-X с многоканистровой пусковой установкой может быть оснащен двумя системами барражирующих боеприпасов UVision: Hero-120 с противотанковой боевой частью и временем полета до одного часа, и Hero-400EC - БЧ, способной уничтожать укрепленные цели, с временем полета до двух часов.  (Источник изображения - онлайн-издание Army Recognition / Milrem Robotics.)

"Главная цель - защитить армию и обеспечить безопасность военнослужащих, но в то же время оказать более сильное и [более] асимметричное воздействие на силы противника. Сотрудничество с UDI по разработке и производству роботизированных систем, которые помогут Украине выиграть этот конфликт, очень важно для нас", - добавил он.

"Первый международный форум оборонной промышленности показал, что мы идем верным путем - одним курсом с нашими западными партнерами, поскольку украинские производители подписали соглашение не только с Milrem Robotics, но и с другими мировыми оружейными компаниями", - сообщил Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Украина накапливает уникальный опыт в области оборонных технологий. Мы готовы поделиться этими знаниями с нашими партнерами. Мы пытаемся расширить наше сотрудничество с ведущими высокотехнологичными международными компаниями, чтобы вместе создавать армию свободного мира", отметил он.

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По словам Milrem, украинские оборонные разработчики и производители попытаются интегрировать свои технологии - оружие, средства радиоэлектронной борьбы и разминирования - в роботизированные транспортные средства Milrem, чтобы обеспечить потребности ВС Украины.

Стороны намерены изучить возможность производства на Украине различных продуктов, предлагаемых Milrem Robotics. В частности, речь идет о беспилотном наземном аппарате THeMIS Combat (UGV), который может нести тяжелые пулеметы и противотанковое оружие. Машина также может быть настроена на выполнение инженерно-боевых задач, например, обнаружение и обезвреживание мин. Кроме того, планируется совместная разработка пока еще несуществующей колесной боевой машины Robotic Combat Vehicle (RCV).

THeMIS - это средне-размерный военный беспилотный вездеход, предназначенный для оказания поддержки пешим солдатам в качестве транспортной платформы, дистанционной оружейной станции, устройства для обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных устройств (СВУ) и т. д. Его открытая архитектура позволяет выполнять множество самых разнообразных задач.Type-X Combat предназначен для поддержки механизированных частей и в качестве ведомого для основных боевых танков. Машина может быть оснащена несколькими 25-50-мм автоматическими пушками.  Согласно документации, Type-X позволяет повысить выживаемость личного состава и снизить риск летального исхода за счет увеличения дистанций до подразделений противника.  (Источник изображения - онлайн-издание Army Recognition / Milrem Robotics.)

THeMIS может быть интегрирован с различными видами оружия и системами вооружений, включая ПТРК FGM-148 "Джавелин", боевой модуль с дистанционным управлением (ROWS) deFNder Medium, M151 Protector Remote Weapon Station, IMPACT и противотанковую систему Brimstone. Компания Milrem ведет разработку 12-тонной боевой машины класса UGV под названием Type-Х Robotic Combat Vehicle (RCV). По сути, это очень легкий танк. Type-X спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко модернизировать, при этом стоимость затрат на модернизацию довольно невысока. На данный момент Milrem Robotics уже отправила в Украину пятнадцать UGV THeMIS для логистической поддержки, эвакуации раненых и расчистки маршрутов.

Что представляет собой компания Milrem?

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Основанная в 2013 году, компания Milrem Robotics является известным разработчиком и системным интегратором европейской робототехники и автономных систем. Офисы компании расположены в Эстонии, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Соединенных Штатах. Milrem Robotics получила известность благодаря своим внедорожникам THeMIS и Multiscope, роботизированной боевой машине Type-X, а также комплекту автономных систем MIFIK.

На видео эстонский разработчик робототехники и автономных систем компания Milrem Robotics показывает потенциал интеллектуальных технологий на бездорожье в рамках проекта iMUGS по созданию "европейского стандарта беспилотного наземного транспортного средства".

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Акционерное общество UDI, оно же "Укроборонпром", - украинский производитель оружия и военной техники. В состав концерна входят государственные оборонные предприятия, среди которых 21 компания сегодня находится на территории ЛНР, ДНР и Крыма.

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