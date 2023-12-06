Американский производитель оружия и оборонных технологий компания Anduril Industries из Южной Калифорнии в качестве ответа на растущую угрозу атак ударными дронами представила новую боевую систему - БПЛА вертикального взлета и посадки - Roadrunner.

Перехватчик беспилотников Roadrunner от компании Anduril представляет собой экономически эффективное решение для борьбы с участившимися атаками дронов. На снимке Roadrunner M от компании Anduril Industries. (Фотография представлена Anduril Industries)

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Учитывая, что беспилотники военного класса становятся все более доступными для преступных группировок, Anduril пытается противостоять этой угрозе с помощью своего инновационного решения. В компании заявили, что этот шаг позволит изменить парадигму оборонной промышленности в вопросах противодействия беспилотной авиации.

Разработка велась скрытно в течение последних двух лет

БПЛА Roadrunner, тайно разрабатывавшийся в течение последних двух лет, представляет собой миниатюрный автономный истребитель, оснащенный боевой частью. Отраслевые эксперты считают, что этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сможет противостоять растущей угрозе применения противником ударных дронов. Он функционирует как ракета на взлете и затем превращается в высокоскоростной самолет.

Примечательно, что Roadrunner обладает способностью возвращаться домой, приземляться и использоваться повторно, что заметно выделяет его среди аналогов в военной технике. Roadrunner — это многоразовый автономный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL), управляемый оператором, оснащенный двумя турбореактивными двигателями и модульными системами полезной нагрузки, предназначенными для выполнения самых разных задач.

Roadrunner-M и Nest

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В компании заявили, что Roadrunner, благодаря высокой скорости, исключительной маневренности, модульной полезной нагрузке и постоянным апгрейдам программного обеспечения, способен уже сегодня выполнить широкий спектр задач, обеспечивая при этом гибкость миссий завтрашнего дня. Уникальные технические характеристики, подчеркивают его инновационные возможности, позиционируя аппарат как передовое средство борьбы с развивающейся “беспилотной угрозой”.

Roadrunner-M - разновидность дрона. Этот вариант разработан для наземных сил ПВО США и по сути является перехватчиком с мощным фугасным зарядом. Аппарат способен быстро запускать, идентифицировать, перехватывать и уничтожать различные воздушные угрозы. Roadrunner-M может сам возвратится на базу. При этом затраты на его восстановление и повторный запуск минимальны. Таким образом, Roadrunner-M - экономичный и эффективный инструмент для борьбы с беспилотными нарушителями воздушного пространства, заявили в компании.

Чтобы еще больше расширить возможности Roadrunner, Anduril также представила Nest - автоматизированный ангар, предназначенный для легкой транспортировки, обслуживания и запуска аппарата.

Производитель заявил, что Nest — это сетевая инфраструктура с интегрированными системами стабилизации окружающей среды и мониторинга состояния оборудования, благодаря чему Roadrunner всегда может быть запущен в течение нескольких секунд. Такой инновационный подход упрощает процесс эксплуатации, предоставляя операторам надежную инфраструктуру для эффективного управления и развертывания дрона.

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Хотя Anduril пока не разглашает цену, в компании намекнули, что каждый Roadrunner не будет стоить выше "шестизначной суммы". Подобное заявление несколько контрастирует с запредельными расходами, связанными с развертыванием сложных систем противодействия дронам, такими как ЗРК Patriot, цена на которой как минимум в четыре раза превышает предполагаемую стоимость Roadrunner. Стартап планирует снизить цену Roadrunner по мере расширения производства и развития технологии.

Из-за роста числа атак БПЛА на американские базы США нуждаются в контррешениях

Roadrunner - это модульный двухреактивный автономный летательный аппарат, обладающий отличными характеристиками при низкой стоимости. Возможность вертикального взлета и посадки позволяет Roadrunner быстро взлетать и безопасно возвращаться в любое место, развивая "высокую" дозвуковую скорость и обладая высокой маневренностью и стабильностью. Anduril Industries. YouTube.

Доктор Нил Тергуд, старший вице-президент компании Anduril, возглавляющий подразделение воздушных и наземных средств сдерживания, включая системы ПВО, противодействия вторжениям и разработку ракетных двигателей, заявил: "За последние недели американские войска были атакованы 73 раза. Это произошло из-за резкого роста числа недорогих и массовых беспилотников, предоставивших противнику преимущество.

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Подразделения ПВО американских военных базах, в основном на Ближнем Востоке, ежедневно сталкиваются с дилеммой: следует ли применять дорогие и ограниченные запасы ракет против дешевых ударных беспилотников, которые для противника практически ничего не стоят".

В недавнем докладе CSIS отмечается, что все объединенные силы вынуждены сосредоточиться на противодействии малым и средним ударным дронам, которые используют бреши в системах противовоздушной обороны. В документе особое внимание уделяется необходимости поиска эффективных и доступных альтернативных вариантов применению дорогостоящих ракет против беспилотников, стоимость которых как правило в сотни раз меньше.

В условиях меняющегося геополитического ландшафта, характеризующегося перспективой скоординированных атак беспилотников и ракет, требуются инновационные решения, позволяющие снизить стоимость перехвата, считают в Пентагоне.

В этом контексте компания Anduril предлагает американской армии свой полностью автономный многоразовый летательный аппарат (Autonomous Air VehicleAAV) оснащенный двумя турбореактивными двигателями. Согласно техническим характеристикам Roadrunner-M, разработанный для наземных сил ПВО, позиционируется как перехватчик с мощной боевой частью, способный быстро запускать, идентифицировать, перехватывать и уничтожать различные воздушные угрозы.

В пресс-релизе компании говорится, что способность к восстановлению и повторному запуску при практически нулевых затратах согласуется с необходимостью создания экономически эффективных и многоразовых оборонных систем.

Агентство Bloomberg в своей статье пишет, что актуальность таких инноваций становится все более очевидной по мере увеличения числа беспилотных атак, особенно в регионах с активным развертыванием военного контингента. Практичные и недорогие средства противодействия приобретают все более важное значение, поскольку только за последние несколько недель было зарегистрировано 55 таких атак, что привело к увеличению количества жертв. Западные аналитики считают, что угрозы постоянно эволюционируют, и подчеркивают, что борьба с беспилотниками сопряжена с непропорционально высокими затратами.

Рост рынка дронов военного назначения и боевые действия

Боевые дроны становятся все более мощными, отчасти благодаря достижениям на потребительском рынке. Более дешевые, надежные и малозаметные, беспилотные летательные аппараты, оснащенные программным обеспечением с искусственным интеллектом, могут точно координировать роевые атаки. Недавний всплеск числа атак в Ираке и Сирии сопровождался применением усовершенствованных БПЛА с фиксированным крылом, что говорит о тревожных изменениях в тактике повстанческих группировок, пишет Bloomberg.

Традиционные методы противодействия угрозам, исходящим от беспилотников, могут включать самые разные средства, например, вывод из строя систем связи и навигации или развертывание специализированного оружия, как, например, ракеты-мишени "Койот" или ЗРК "Пэтриот". Вместе с тем, существенным препятствием остается вопрос стоимости: цена одного выстрела ракетой Patriot составляет 4 миллиона доллара США по сравнению с относительно недорогими беспилотными аппаратами, против которых она применяется.

Компания Anduril, основанная в 2017 году, по мнению издания, отличается от традиционных оборонных подрядчиков тем, что привлекает венчурные инвестиции, а не полагается на предварительные заказы от Министерства обороны США. Сегодня в послужном списке компании имеются такие продукты, как автоматизированные охранные турели и системы раннего предупреждения для идентификации дронов. Хотя компания Anduril уступает крупнейшим подрядчикам, ей все же удалось привлечь к себе частных инвесторов и получить финансирование, в размере порядка 10 миллиардов американских долларов.

Roadrunner разрабатывался как недорогое и маневренное средство борьбы со стаями беспилотников. Корпус Roadrunner изготовлен из углеродного волокна, а бортовая электроника обеспечивает эффективное слежение и маневрирование. Возможность многократного использования Roadrunner — это главное стратегическое преимущество, позволяющее быстро реагировать на потенциальные угрозы, пишет американский портал Defense News.

Компания Anduril, недавно получившая дополнительное финансирование в размере 2,7 миллиарда долларов и оценивается в 10 миллиардов долларов, используя свои навыки в строительстве военных систем, пытается решить проблемы национальной безопасности США. На снимке Roadrunner, Roadrunner M и система Nest. Компания Anduril Industries.

Свои возможности Roadrunner продемонстрировал в ходе недавнего испытания, проведенного в Неваде, успешно перехватив беспилотный летательный аппарат. Затем аппарат совершил контролируемую посадку, подтвердив свою способность возвращаться на базу для повторного использования.

В Anduril заявили, что один оператор может управлять несколькими Roadrunner с помощью программного обеспечения Lattice. Таким образом, обеспечивается полный контроль окружающей обстановки и быстрое обнаружение угроз, исходящих от дронов противника.

Вместе с тем, несмотря на инновационный подход Anduril к оборонным технологиям, критики подчеркивают сложности, связанные с проверкой производственных мощностей и практическим применением нового оружия в военных операциях. В частности, Bloomberg цитирует Томаса Карако, старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований, который предостерегает от ожиданий быстрого решения проблем и указывает на сложности, связанные с внедрением новых технологий.

Амбициозные попытки оборонного стартапа Anduril продать "что-нибудь" американским военным не ограничиваются только проектом Roadrunner. Компания также разрабатывает автономные подводные лодки, истребители и барражирующие боеприпасы.

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