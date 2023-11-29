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Несмотря на санкции Huawei стремительно развивает электромобильное направление

Huawei "пробует воду" перед тем, как сделать большой рывок на бурно развивающемся рынке электромобилей
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Китайский телекоммуникационный гигант компания Huawei Technologies стремительно реформирует свое подразделение по производству электромобилей (EV), пытаясь повторить бизнес-модель немецкой компании Bosch. Как известно, Bosch занимается поставкой основных автозапчастей, но не производит сами автомобили.Huawei осторожно "пробует воду" перед тем, как сделать большой рывок на бурно развивающемся рынке электромобилей в Китае. Изображение: YoutTube Screengrab

Компания из Шэньчжэня, которая с 2019 года столкнулась с несколькими раундами санкций, введенных США, подписала меморандум об инвестиционном сотрудничестве с Changan Automobile, автопроизводителем из Чунцина. Цель - создание совместного предприятия, занимающегося разработкой, производством и продажей интеллектуальных систем управления автомобилем и сопутствующих компонентов для электрических транспортных средств. Changan и связанные с ним структуры приобретут в предприятии долю не более 40 процентов, при этом размер первоначальных инвестиций будет определен на более позднем этапе.

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 По сообщениям средств массовой информации, стоимость совместного предприятия может составить около 250 миллиардов юаней (около 35,2 миллиарда долларов США), в рамках которого Changan получит 15-процентную долю за 37,5 миллиарда юаней. Государственная комиссия по надзору и управлению активами ( Assets Supervision and Administration Commission, SASAC) в Чунцине, материнская компания Changan, выступит в качестве стратегического инвестора.

В официальном заявлении Huawei и Changan говорится, что новое подразделение будет выполнять функции открытой платформы для автомобилестроения и предложит принять участие в акционерном капитале существующим стратегическим партнерам-автопроизводителям и прочим инвесторам. Бренд Seres - производитель электромобилей в Чунцине, учрежденный компаниями Dongfeng Automobile и Jinkang Automobile, - сообщил, что получил приглашение от Huawei инвестировать в совместное предприятие.

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Ричард Ю, исполнительный директор подразделения Huawei Consumer Business Group, 28 ноября заявил, что Huawei также пригласила Chery Automobile, JAC Motors и BAIC Motor инвестировать в новое совместный проект. Кроме того, Huawei планирует направить соответствующее приглашение автомобилестроительной компании First Automotive Worksгруппе (FAW), добавил Ю.

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Однако, 28 ноября JAC Motors заявила, что пока не получила приглашения от Huawei. Компания вновь сообщила о своем желании развивать сотрудничество с Huawei. Впервые такое предложение было сделано в 2019 году, но пока, согласно сообщениям, никаких заметных подвижек в этом направлении не произошло.

Следует отметить, что далеко не все с оптимизмом смотрят на перспективы совместного предприятия. "Если Huawei будет настаивать на выпуске собственных автомобилей, все больше автопроизводителей будут относиться к ней настороженно и в конце концов предпочтут отказаться от нее", - пишет в своей последней статье Чжао Цзиньцзе, китайский бизнес-обозреватель.

В марте этого года компания Guangzhou Automobile отказалась от совместной разработки проекта AH9 с Huawei в пользу независимой компании, отметил эксперт. Landian, дочерняя компания Seres, в марте этого года запустила в производство свой автомобиль E5, также отказавшись от использования электронной системы управления автомобилем HarmonyOS от Huawei.

Автомобильный бизнес Huawei меняет направление: подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве с компанией Changan

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"В силу различных проблем планы компании Huawei стать "китайским Bosch" в прошлом не увенчались успехом", - пишет Чжао. "Однако с выводом своего автомобильного подразделения в отдельную структуру и новыми инвестициями от автопроизводителей Huawei нашла новый способ продолжить воплощение своей мечты о "Bosch".

"Huawei никогда не будет заниматься строительством автомобилей"

Еще в начале 2019 года основатель Huawei Рен Чжэнфэй в беседе с журналистами заявил, что Huawei "никогда не будет заниматься производством автомобилей", а вместо этого будет помогать автопроизводителям разрабатывать EV. Позже он отметил, что Huawei просто мечтает стать "китайским Bosch".

Компания Bosch была основана немецким промышленником Робертом Бошем (1861-1942) в 1886 году. Изначально компания поставляла системы зажигания магнето, используемые в автомобилях, а к началу 1900-х годов стала производить и другие автозапчасти. В конце 20-х годов прошлого века Bosch начал заниматься производством бытовой техники.

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В последние годы руководство Huawei не раз дискутировало о том, стоит ли ей выпускать собственные автомобили и стать еще одним BYD - действующим лидером китайского рынка EV. Но Рен, постоянно отклонял эту идею. В настоящее время существует три основных бизнес-модели для бизнеса Huawei по производству электромобилей.

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Первая бизнес-модель - Harmony lntelligent Mobility Alliance (HIMA ранее называлась Smart Selection), в рамках которой Huawei тесно сотрудничает со своими партнерами на всех этапах - от разработки продукции до ее продажи. Среди актуальных проектов - автомобили Seres моделей M5, M7 и M9, и Chery Automboile серии S7.

Вторая - Huawei Inside (HI). В рамках этого проекта Huawei продает автопроизводителям пакеты решений, в том числе интеллектуальные кабины, электронные системы помощи водителю и сопутствующие комплектующие. Текущие проекты в этой модели включают автомобили BAIC Motor серии Arcfox и Changan серии Avatr.

И третье направление - Tier-One Automotive Supply - Huawei занимается продажей исключительно комплектующих, аналогов Bosch.

Некоторые отраслевые эксперты считают, что успех этой реформы позволит Huawei сформировать с производителями EV альянс по разработке отраслевого стандарта и созданию экосистемы электрических транспортных средств. Впрочем, кое-кто скептически оценивает перспективы возможного инвестирования Seres, Chery и ряда других автопроизводителей в совместное предприятие Huawei-Changan, в котором контрольный пакет акций будет принадлежать Huawei.Находящаяся под санкциями США компания Huawei создала совместное предприятие по производству смарт-автомобилей с государственной компанией Changan Automobile в рамках усилий по диверсификации бизнеса. Совместное предприятие будет включать в себя бизнес Huawei по производству интеллектуальных автомобильных систем. При этом доля Changan Automobile в капитале составит около 40 процентов. Huawei заявляет, что готова продать акции предприятия другим партнерам в автомобильной промышленности, а компания Seres сообщила, что уже готова вложить в него средства.

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Недавно китайский эксперт по информационным технологиям Юань Бо в беседе с журналистами заявил, что некоторые автопроизводители не намерены ограничиваться исключительно продукцией Huawei. Другие же просто боятся, что Huawei изменит свои планы и в один прекрасный день начнет выпускать собственные конкурирующие электромобили.

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