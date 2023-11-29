Китайский телекоммуникационный гигант компания Huawei Technologies стремительно реформирует свое подразделение по производству электромобилей (EV), пытаясь повторить бизнес-модель немецкой компании Bosch. Как известно, Bosch занимается поставкой основных автозапчастей, но не производит сами автомобили. Huawei осторожно "пробует воду" перед тем, как сделать большой рывок на бурно развивающемся рынке электромобилей в Китае. Изображение: YoutTube Screengrab

Компания из Шэньчжэня, которая с 2019 года столкнулась с несколькими раундами санкций, введенных США, подписала меморандум об инвестиционном сотрудничестве с Changan Automobile, автопроизводителем из Чунцина. Цель - создание совместного предприятия, занимающегося разработкой, производством и продажей интеллектуальных систем управления автомобилем и сопутствующих компонентов для электрических транспортных средств. Changan и связанные с ним структуры приобретут в предприятии долю не более 40 процентов, при этом размер первоначальных инвестиций будет определен на более позднем этапе.

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По сообщениям средств массовой информации, стоимость совместного предприятия может составить около 250 миллиардов юаней (около 35,2 миллиарда долларов США), в рамках которого Changan получит 15-процентную долю за 37,5 миллиарда юаней. Государственная комиссия по надзору и управлению активами ( Assets Supervision and Administration Commission, SASAC) в Чунцине, материнская компания Changan, выступит в качестве стратегического инвестора.

В официальном заявлении Huawei и Changan говорится, что новое подразделение будет выполнять функции открытой платформы для автомобилестроения и предложит принять участие в акционерном капитале существующим стратегическим партнерам-автопроизводителям и прочим инвесторам. Бренд Seres - производитель электромобилей в Чунцине, учрежденный компаниями Dongfeng Automobile и Jinkang Automobile, - сообщил, что получил приглашение от Huawei инвестировать в совместное предприятие.

Ричард Ю, исполнительный директор подразделения Huawei Consumer Business Group, 28 ноября заявил, что Huawei также пригласила Chery Automobile, JAC Motors и BAIC Motor инвестировать в новое совместный проект. Кроме того, Huawei планирует направить соответствующее приглашение автомобилестроительной компании First Automotive Worksгруппе (FAW), добавил Ю.

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Однако, 28 ноября JAC Motors заявила, что пока не получила приглашения от Huawei. Компания вновь сообщила о своем желании развивать сотрудничество с Huawei. Впервые такое предложение было сделано в 2019 году, но пока, согласно сообщениям, никаких заметных подвижек в этом направлении не произошло.

Следует отметить, что далеко не все с оптимизмом смотрят на перспективы совместного предприятия. "Если Huawei будет настаивать на выпуске собственных автомобилей, все больше автопроизводителей будут относиться к ней настороженно и в конце концов предпочтут отказаться от нее", - пишет в своей последней статье Чжао Цзиньцзе, китайский бизнес-обозреватель.

В марте этого года компания Guangzhou Automobile отказалась от совместной разработки проекта AH9 с Huawei в пользу независимой компании, отметил эксперт. Landian, дочерняя компания Seres, в марте этого года запустила в производство свой автомобиль E5, также отказавшись от использования электронной системы управления автомобилем HarmonyOS от Huawei.

Автомобильный бизнес Huawei меняет направление: подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве с компанией Changan

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"В силу различных проблем планы компании Huawei стать "китайским Bosch" в прошлом не увенчались успехом", - пишет Чжао. "Однако с выводом своего автомобильного подразделения в отдельную структуру и новыми инвестициями от автопроизводителей Huawei нашла новый способ продолжить воплощение своей мечты о "Bosch".

"Huawei никогда не будет заниматься строительством автомобилей"

Еще в начале 2019 года основатель Huawei Рен Чжэнфэй в беседе с журналистами заявил, что Huawei "никогда не будет заниматься производством автомобилей", а вместо этого будет помогать автопроизводителям разрабатывать EV. Позже он отметил, что Huawei просто мечтает стать "китайским Bosch".

Компания Bosch была основана немецким промышленником Робертом Бошем (1861-1942) в 1886 году. Изначально компания поставляла системы зажигания магнето, используемые в автомобилях, а к началу 1900-х годов стала производить и другие автозапчасти. В конце 20-х годов прошлого века Bosch начал заниматься производством бытовой техники.

В последние годы руководство Huawei не раз дискутировало о том, стоит ли ей выпускать собственные автомобили и стать еще одним BYD - действующим лидером китайского рынка EV. Но Рен, постоянно отклонял эту идею. В настоящее время существует три основных бизнес-модели для бизнеса Huawei по производству электромобилей.

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Первая бизнес-модель - Harmony lntelligent Mobility Alliance (HIMA ранее называлась Smart Selection), в рамках которой Huawei тесно сотрудничает со своими партнерами на всех этапах - от разработки продукции до ее продажи. Среди актуальных проектов - автомобили Seres моделей M5, M7 и M9, и Chery Automboile серии S7.

Вторая - Huawei Inside (HI). В рамках этого проекта Huawei продает автопроизводителям пакеты решений, в том числе интеллектуальные кабины, электронные системы помощи водителю и сопутствующие комплектующие. Текущие проекты в этой модели включают автомобили BAIC Motor серии Arcfox и Changan серии Avatr.

И третье направление - Tier-One Automotive Supply - Huawei занимается продажей исключительно комплектующих, аналогов Bosch.

Некоторые отраслевые эксперты считают, что успех этой реформы позволит Huawei сформировать с производителями EV альянс по разработке отраслевого стандарта и созданию экосистемы электрических транспортных средств. Впрочем, кое-кто скептически оценивает перспективы возможного инвестирования Seres, Chery и ряда других автопроизводителей в совместное предприятие Huawei-Changan, в котором контрольный пакет акций будет принадлежать Huawei. Находящаяся под санкциями США компания Huawei создала совместное предприятие по производству смарт-автомобилей с государственной компанией Changan Automobile в рамках усилий по диверсификации бизнеса. Совместное предприятие будет включать в себя бизнес Huawei по производству интеллектуальных автомобильных систем. При этом доля Changan Automobile в капитале составит около 40 процентов. Huawei заявляет, что готова продать акции предприятия другим партнерам в автомобильной промышленности, а компания Seres сообщила, что уже готова вложить в него средства.

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Недавно китайский эксперт по информационным технологиям Юань Бо в беседе с журналистами заявил, что некоторые автопроизводители не намерены ограничиваться исключительно продукцией Huawei. Другие же просто боятся, что Huawei изменит свои планы и в один прекрасный день начнет выпускать собственные конкурирующие электромобили.