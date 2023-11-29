Возобновление официальных встреч на высшем уровне между лидерами Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики (КНР) после кризисной ситуации вокруг шпионского шара в феврале 2023 года породило в США сдержанный оптимизм относительно наметившихся было улучшений в американо-китайских отношениях.

Заявление Лидера КНР о том, что Пекин не планирует военное вторжение на Тайвань, не прибавило оптимизма американским чиновникам. Они отчётливо помнят, что после того как в прошлом году спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлилась на Тайване, Китай начал шестидневные учения с участием военных кораблей и более чем сотней боевых самолетов. (Фотография представлена онлайн-журналом: Asia Times Files / Ceng Shou Yi / NurPhoto via Getty Images, ChinaMilitary)

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Одним из наиболее важных событий в этой так называемой "оттепели" стала встреча генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Она состоялась 15 ноября в Калифорнии. Си Цзиньпин вновь заявил американцам, что Китай не готовится к войне против Тайваня.

Но хотя встреча Си и Байдена в целом прошла успешно, отношения между США и Китая в ближайшее время вряд ли изменятся к лучшему, поскольку Тайвань - наиболее вероятный катализатор войны - по-прежнему остается таким же очагом напряженности, как и раньше. Самым позитивным итогом саммита по тайваньской проблеме стало то, что Си Цзиньпина, как сообщается, заявил Байдену, что Китай не планирует начинать военные действия против Тайваня. Однако это заявления не вызвало особого оптимизма у американских чиновников.

В США считают, что в этом заявлении нет ничего нового. Война стала бы тяжелым испытанием для Пекина. Блокада или военная интервенция острова может закончиться фиаско. А любая "победа" может окажется для Китая пирровой. Пекин столкнется с огромными потерями в живой силе и технике, серьезными и, вероятно, потенциально опасными для властей КНР экономическими потрясениями. Кроме того, на протяжении десятилетий Пекин будет испытывать определенные проблемы в попытках управлять враждебно настроенным населением Тайваня.

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Западные аналитики предполагают, что Си может решиться на войну только в самом крайнем случае, например, если Тайвань официально объявит де-юре о своей независимости. Си Цзиньпин, вроде как, опроверг спекуляции о том, что Пекин якобы принял решение о нападении на Тайвань, которое возможно начнется уже в 2024 году. Также ясно, что такая крупномасштабная боевая операция Народно-освободительной армии Китая против Тайваня потребует многих месяцев интенсивной и чрезвычайно "заметной" подготовки.

В Белом доме сомневаются в правдивости публичных заявлений Си Цзиньпина. Правительство “КНР отрицает преследование уйгуров, отрицает спонсируемую государством промышленный шпионаж, отрицает запугивание других стран, настаивает на том, что аэростат со шпионом был "метеорологическим шаром", - повторяют как мантру чиновники и политические деятели в США.

В любом случае, считают они, ошибочно интерпретировать комментарии Си в буквальном смысле. В 2015 году Си Цзиньпин заявил тогдашнему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме, что Пекин "не будет милитаризировать" искусственные острова КНР в Южно-Китайском море. После того как НОАК разместила на этих песчаных отмелях свои военные объекты и технику, власти Китая объяснили, что все это служит целям самообороны и не считается "милитаризацией".

Даже если Си Цзиньпин еще не назначил дату нападения на Тайвань, нет никакой гарантии, что он не сделает этого в будущем. И Си Цзиньпин, и его предшественники - никто из лидеров КНР - не исключали возможности применения военной силы против Тайваня. Пекин рассматривает эту угрозу как необходимый инструмент сдерживания независимости Тайваня. Скорее всего, у Си есть план - и вскоре он его реализует, считают американские аналитики.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи на высшем уровне в поместье Филоли, Сан-Франциско, 15 ноября 2023 года. Фото: пресс-службы Министерства иностранных дел Китая. (Фотография представлена онлайн-журналом: Asia Times Files / Ceng Shou Yi / NurPhoto via Getty Images)

В качестве ответной меры на визит Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года и визит президента Тайваня Цай Ин-вэнь в Соединенные Штаты в апреле 2023 года Народно-освободительная армия Китая провела военные маневры вокруг Тайваня, продемонстрировав свой боевой потенциал и конкретные цели, связанные с войной за остров. Все это было сделано специально, чтобы США не сомневались в том, что такой план существует.

21 ноября, представитель канцелярии по делам Тайваня при Китайской Народной Республике Чэнь Бинхуа выразил недовольство тем, что кандидат в президенты от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Чин-те использовал слова Си Цзиньпина, с целью дискредитировать тезисы оппозиционной партии Гоминьдан о том, что избрание президента от ДПП приведет к нападению НОАК на остров. Чэнь отметил, что Лай вырвал заявление лидер КНР "из контекста" и "оправдывает продолжающиеся провокации".

Остальные заявления Си Цзиньпина, к недовольсту Вашингтона, были менее обнадеживающими. Согласно сообщениям, он потребовал от Соединенных Штатов "предпринять реальные действия, направленные на выполнение своих обязательств в вопросе отказа от поддержки независимости Тайваня", а также "прекратить вооружать Тайвань".

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Такие комментарии в очередной раз подтверждают недавнюю позицию Пекина о том, что, заявляя о своей политике "одного Китая", Вашингтон на практике подталкивает Тайвань к постоянной формальной независимости в качестве средства "сдерживания" или давления на КНР.

Комментарии Си Цзиньпина в Калифорнии говорят о том, что опасения Пекина касательно того, что Америка потворствует независимости Тайваня, не ослабли. Именно такие подозрения, по мнению западных экспертов, являются основным фактором, повышающим риск войны в Тайваньском проливе. Более того, считают они, Си дал Вашингтону понять, что существует некий критерий, в рамках которого Пекин будет воздерживаться от применения силы, даже если мирные попытки "объединения" не принесут результата.

Байден не давал обещаний прекратить продажу оружия Тайваню, а Си не обещал прекратить военное давление на остров. С тех пор как лидер Китая вернулся домой из Калифорнии, военные самолеты и боевые корабли Народно-освободительной армии Китая продолжают кружить вокруг Тайваня, как это было и до саммита.

Более того, официальный Пекин неоднократно заявлял, что Китай не будет сотрудничать с США по вопросам, представляющим для Вашингтона явный интерес, пока не будут решены самые острые проблемы.

В частности, после визита Пелоси на Тайвань Китай приостановил сотрудничество с Соединенными Штатами в области

противодействии незаконному обороту наркотиков,

борьбе с негативными последствиями изменения климата и

предотвращения непреднамеренных военных инцидентов.

В США заявили, что подобное экспансивное увязывание вопросов лежит в основе все более частого экономического принуждения Китая к своим торговым партнерам. Нормальная экономическая деятельность не может продолжаться до тех пор, пока торговый партнер не продемонстрирует уважение к "основным интересам" Китая, как правило, к претензиям Пекина на суверенитет над Тайванем.

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Заявление Си Цзиньпина о том, что у Китая нет планов военного захвата Тайваня, не внушили особого оптимизма американским политикам. Тайвань усиленно готовится к войне, несмотря на "оттепель" в отношениях между Китаем и США. На снимке вертолет поднимает тайваньский флаг в Таоюане, Тайвань. (Фотография представлена онлайн-журналом: Asia Times Files / Ceng Shou Yi / NurPhoto via Getty Images)Шаги, предпринятые двумя государствами по восстановлению отношений во второй половине 2023 года, можно только приветствовать, но они крайне непрочны. Они могут быть легко разрушены очередным кризисом вокруг Тайваня, который по-прежнему кажется неизбежным.