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"Закон о чипах" заставляет азиатских производителей полупроводников переносить свои мощности в США

Закон о чипах привлекает инвестиции в производство полупроводниковой продукции на территории Америки, обещая 39 миллиардов долларов США в виде льгот на производство в дополнение к 25%-ным инвестиционным налоговым кредитам.
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Торговые партнеры Соединенных Штатов в Азии, несмотря на общие опасения относительно экономической безопасности и стабильности, задаются вопросом о том, как новая промышленная политика Вашингтона отразится на их собственном благополучии. Об этом пишет Мэри Э. Лавли - старший научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона, США.

Джо Байден узрел в технологическом подъеме Китая угрозу национальной безопасности США. Изображение: Twitter / Screengrab

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Благодаря "глубоким карманам" правительства, крупному внутреннему рынку и мощному научно-исследовательскому потенциалу США попытаются захватить большую часть глобальных инвестиций в целевые промышленные сектора.  Однако поворот Соединенных Штатов к протекционизму и их стремление переключить торговлю на "друзей-единомышленников" вызывают серьезные опасения, поскольку американский рынок может закрыться для азиатского экспорта. Это произойдет, в том случае, если требования США в отношении единых стандартов и конфигурации цепочек поставок не будут соблюдены в полном объеме.

 Закон CHIPS and Science Act, принятый Конгрессом США в 2022 году, наглядно демонстрирует попытки Вашингтона осуществить "решоринг", что приведет к соответствующим последствиям для торговых партнеров. Закон призван "вернуть" в страну производство полупроводников, которое в настоящее время сосредоточено в Азии. Сделать это планируется с помощью различных субсидий, налоговых льгот и правил, касающихся внутреннего содержания, способствующих развитию исследований, разработок и производства на территории США.

Поддержка финансирования этой инициативы со стороны обеих партий в первую очередь обусловлена ключевой ролью полупроводников в гражданских и военных технологиях, а также опасениями касательно геополитической уязвимости, вызванной переносом производства на материковый Китай и Тайвань.

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Закон о чипах привлекает инвестиции в производство полупроводниковой продукции на территории Америки, обещая 39 миллиардов долларов США в виде льгот на производство в дополнение к 25%-ным инвестиционным налоговым кредитам. Судя по всему, такие меры уже заинтересовали ведущих производителей полупроводников и их поставщиков вкладывать средства в США.

 По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, с момента принятия закона о чипах в 2020 году до июня текущего года было объявлено о 67 новых проектах и увеличении существующих мощностей на территории США в области исследований и разработок, интеллектуальной собственности, проектирования микросхем, производства полупроводников, а также оборудования, комплектующих и расходных материалов. Такая активность резко контрастирует с неуклонным снижением доли американского производства полупроводников в мире, которая упала с 19 процентов в 2000 году до всего 12 % в 2020 году.

 Оценить, сколько подобных проектов было реализовано в США благодаря субсидиям по закону CHIPS, довольно непросто. Распределение выделенных средств еще не произошло, и некоторые из этих инвестиций могли быть сделаны и независимо от этого. Однако экспортный контроль США в отношении передовых микросхем, а также оборудования и материалов, необходимых для их производства, несомненно, оказал заметное влияние на решения, принимаемые в отрасли, поскольку он ограничивает количество материалов, которые могут быть отправлены для производства в Китай.

Закон CHIPS явно перетягивает инвестиции из глобальных полупроводниковых компаний в США, вызывая опасения, что американские промышленные субсидии приведут к вытеснению технологических отраслей в других регионах. В Восточной и Юго-Восточной Азии расположены 10 из 16 экспортеров полупроводников и шесть ведущих поставщиков, на долю которых в 2021 году приходилось около 84 процентов мирового экспорта.

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Закон США о чипах нацелен на привлечение новых инвестиций в отстающую американскую индустрию микросхем. Изображение: Twitter

 Хотя субсидии Соединенных Штатов, безусловно, являются ответом на такую региональную конкуренцию, расширение производственных мощностей в США может повлиять на рынки, которые сейчас обслуживают эти экспортеры. С одной стороны, деятельность американских компаний, связанная с производством микросхем, может привести к сокращению импорта чипов от некоторых азиатских поставщиков. С другой стороны, это может привести к расширению торговли материалами, оборудованием и более трудоемкими видами деятельности, включая тестирование и упаковку.

Развитие отрасли и рынка для азиатских экспортеров полупроводниковой продукции в будущем также зависит от действий других стран. В ответ на принятие закона о чипсах Европейский союз, Тайвань, Япония и Южная Корея инициировали или продлили свои собственные программы субсидирования.

В 2022 году в Евросоюзе был принят закон "О европейских чипах". По задумке этот документ должен смягчить правила государственного финансирования полупроводниковых предприятий. В августе текущего года компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) объявила о планах строительства в Германии завода по производству микросхем стоимостью 11 миллиардов долларов, причем, по имеющимся сведениям, эта сделка будет включать до 5,5 миллиарда долларов государственных дотаций.

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Великобритания также объявила о 20-летней стратегии развития своей полупроводниковой промышленности, признав свою неспособность конкурировать с масштабными программами субсидирования США и ЕС и сосредоточившись на тех областях, в которых она более или менее компетентна.

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Столь высокий уровень "интервенции" США в данную отрасль создает угрозу грядущего перенасыщения полупроводниками и падения мировых цен, даже несмотря на то, что затраты на производство новых игроков, как ожидается, будут превышать издержки производства более авторитетных компаний. Если такой сценарий реализуется, у государств возникнет соблазн защитить субсидируемых производителей импортными пошлинами или предложить покупателям субсидии, обусловленные требованиями к внутреннему объему производства.

Стремление США к подобным ограничениям наглядно проявилось в принятом в августе 2022 года Законе о снижении инфляции, который предусматривает субсидирование покупателей электромобилей, построенных на территории Америки. Угроза для азиатских поставщиков в этом случае очевидна, так как гонка субсидий может заблокировать экспортные рынки полупроводников и привести к снижению мировых цен.

Другая проблема для азиатских производителей чипов может возникнуть на фоне требований Соединенных Штатов сократить участие Китая в цепочках поставок. На сегодняшний день Вашингтон пока не выдвигал таких требований напрямую, однако предоставление инвестиционных налоговых кредитов в рамках закона CHIPS зависит от того, будут ли реципиенты воздерживаться от крупных инвестиций в новые производственные мощности Китая. Это прямо указывает на то, что Соединенные Штаты намерены ограничить связи с китайской промышленностью.

Последствия таких попыток неясны. Кремний производится в нескольких странах, но крупнейшим поставщиком является Китай. Поиск альтернативных источников станет проблемой для всей мировой индустрии чипов. Даже если Соединенные Штаты полностью "уберут" Китай из цепочек поставок, обеспечивающих отечественных производителей микросхем, они все равно будут полагаться на импорт устаревших кристаллов от зарубежных партнеров.

Возможно, благодаря постоянным консультациям, проводимым при содействии нового Совета по цепочкам поставок Индо-Тихоокеанского экономической структуры (ИТЭС), азиатские экспортеры смогут смягчить негативные последствия развернувшейся гонки субсидирования полупроводников и открыть для себя "пространство" для участия в развивающейся промышленности США, пишет Лавли.

Мужчина проходит мимо логотипа компании возле штаб-квартиры крупнейшего в мире производителя полупроводников TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) в Хсинчу, Тайвань, 29 января 2021 года. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Sam Yeh

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Перед Советом ИТЭС, заседания которого планируется проводить не реже одного раза в год, поставлена задача изучить возможности диверсификации источников "концентрированных" поставок для секторов и продуктов, представляющих взаимный интерес. А странам-участница следовало бы поработать над тем, чтобы избежать дублирования, сохранить открытую конкуренцию между членами и постепенно изменить источники поставок критически важных материалов.

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полупроводники китай азия полупроводники. сша закон о чипах
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