Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) опубликовало видеозапись ночного боевого вылета Ка-52. Во время ночной операции в условиях непогоды и плохой видимости российский "Аллигатор" уничтожил танк украинской армии.

скриншот видеоролика

реклама





“Это редкие кадры ночного боестолкновения обеих противоборствующих сторон в целом и Ка-52 в частности. Именно благодаря этим винтокрылым машина России удалось сдержать контрнаступление украинской армии” – пишет издание Asia Times.

Интересно отметить, что эта видеозапись была показана во время проведения авиасалона в Дубае, где Ка-52 стал неожиданным дополнением к статической экспозиции. Российские официальные лица сообщают о большом интересе к вертолету как участнику боевых действий, в том числе и со стороны представителей стран Запада, с нескрываемым любопытством изучающих его возможности.

На видеозаписи видно, как один из членов экипажа проводит предполетную подготовку двигателя и систем вооружений, на голове пилота находится специальный шлем ночного видения. Он забирается в кабину и пристегивается ремнями безопасности. На кадрах камеры ночного видения в зеленых тонах виден взлет двух Ка-52 с военно-полевого аэродрома. Российские "Аллигаторы" летят на некотором удалении друг от друга.

реклама





МО РФ опубликовало видеозапись ночного работы экипажей Ka-52 "Аллигатор" и уничтожения танка ВС Украины в условиях непогоды и плохой видимости.

Неизвестно, с какого вертолета велась съемка от первого лица. Был ли это еще один Ка-52 или какая-то другая "вертушка", остается загадкой. Возможно, это был вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР-1. Такие машины часто летают в связке с "Аллигаторами", обеспечивая постановку помех и радиоэлектронную защиту.

Видеозапись ночной операции российского вертолета Ка-52

В коротком видеоролике, снятом в режиме ночного видения, запечатлено, как пилот нажимает на кнопку на рукоятке управления. Затем на тепловизионном экране электрооптической системы ведено, как противотанковая управляемая ракета (ПТУР) летит к стационарному наземному объекту, скорее всего, танку или боевой машине пехоты (БМП).

По всей видимости, эта ракета - ПТУР "Вихрь", и ее попадание по танку вызывает мощный взрыв. Уцелела ли техника после удара, неизвестно, но судя по интенсивности вспышки, скорее всего машина выгорела полностью, пишет индийский журналист и военный эксперт из Мумбаи Партх Сатам в своей статье для Asia Times. С июня по август этого года Ка-52 "Аллигатор" фигурировали в десятках видеороликов Министерства обороны РФ, на которых они запускали ПТРК "Вихрь" с дальности 5-7 километров с для поддержки сухопутных частей на линии боевого соприкосновения и оборонительных рубежах, чтобы не допустить прорыв украинских формирований.

Модернизированный Ка-52М "Аллигатор"

реклама





Предполагается, что в последней ночной операции участвует модернизированный вариант Ка-52 "М" (Ка-52М). Эти модернизированные "винтокрылые" машины начали поступать в российские войска в январе этого года в преддверии "танковой войны" с западной бронетехникой, пишет Партх.

Интересно, что в качестве одной из отличительных особенностей Ка-52М представители российского оборонно-промышленного комплекса называли расширенные возможности ведения боя в ночное время. Известно, что Ка-52М получил новую гиростабилизированную оптико-электронную систему ГОЕС -451M, установленную под носовой частью, с более широким радиусом обзора.

В сообщении ТАСС, опубликованном в октябре прошлого года, говорится, что новая оптико-электронная систем, способна значительно увеличить возможности применения оружия в темное время суток. "Дальность обнаружения и распознавания цели тепловизионного канала модернизированного прицела увеличена в два раза", - говорится в статье.

Наличие у России вертолетов тяжелого класса собственного производства ставит ее в более выгодное положение в плане успешного сдерживания бронетанкового натиска ВСУ. А ведь у России кроме всего прочего есть огромное количество своих танков, противотанковых комплексов наземного базирования, противопехотных боеприпасов и конечно же артиллерия, пишет индийский эксперт.

реклама





В октябре этого года информационное агентство РИА "Новости" сообщало, что модернизированный Ka-52M получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора, работающий сантиметровом диапазоне. "Такие станции позволят винтокрылым машинам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, огневые позиции, скопления живой силы и личного состава, а также объекты, в том числе в режиме радио видения высокой детализации, - сообщил РИА "Новости" анонимный источник в ОПК.

Таким образом, благодаря новой станции Ка-52М сможет вести всепогодную и круглосуточную разведку и выдавать целеуказания в условиях сильных естественных и искусственных радиопомех. В частности, теперь вертолет сможет обнаруживать цели с низким контрастом низким контрастом спекл-структуры РЛИ.

До настоящего времени Ка-52 оснащался РЛС "Фазотрон-НИИР" ФХ01 "Арбалет-52". Этот радиолокатор. Ка диапазона (длина волны 8 миллиметров) с широкой механической 80 сантиметровой антенной в носовой части вертолета. РЛС обеспечивает обнаружение крупного наземного объекта (к примеру, железнодорожного моста) на расстоянии до 25 километров, а танка - до 12 километров.

Однако появление на борту Ка-52М электрооптической системы ГОЭС-451(М) позволило заметно повысить качество целеуказания и сопровождения целей на более дальних дистанциях по сравнению с более старым радиолокатором ГОЭС-451. Эксперты считают, что применение этой системы позволит расширить потенциал управляемой ракеты класса "воздух-земля" ЛМУР ("Изделие 305") с дальностью поражения 14,5 километров. Разработчик оптико-электронной системы, екатеринбургское АО "УОМЗ", утверждает, что дальность обнаружения танка при использовании ТВ/ПЗС камеры составляет 15 километров, а в тепловизионном режиме все 20 километров.

Россия устраняет недостатки в ведении наземных операций в ночное время

В репортаже Business Insider от 19 июня говорится о том, что украинские формирования, получившие большое количество западного оружия, добились некоторых тактических успехов в ночных вылазках против российской армии на линии боевого соприкосновения.

На снимке пара Ka-52M - разведывательно-ударных вертолётов нового поколения

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако ВС России, судя по всему, компенсировали это наличием более мощных тактических систем, в том числе артиллерии и ударных вертолетов способных эффективно выполнять боевые задачи в ночное время. В отличие от Украины, которая в настоящее время полностью зависит от поставок вооружений из США и прочих стран Запада, все свои "военные инструменты" русские производят внутри страны, а не закупают за рубежом, заключил индийский военный эксперт.