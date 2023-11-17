14 ноября 2023 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал разработку компактной системы радиоэлектронной разведки "Этер" - комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создаваемого в рамках проекта развития оборонных технологий Brave1. Как сообщается, украинские подразделения уже используют такие системы в ходе боевых операций.

На снимке украинский военнослужащий из 45-й десантно-штурмовой бригады готовится к запуску разведывательного беспилотного летательного аппарата "Лелека-100", 27 июня 2023 г. (Изображение предоставлено Al Mayadeen English / Agence France-Presse, AFP)

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Система "Этер", выпускаемая украинским стартапом Falcons, представляет собой портативную радиопеленгаторную систему, предназначенную для обнаружения сигналов радиостанций, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Основное предназначение - оказание помощи военнослужащим в идентификации систем радиоэлектронной борьбы противника и обеспечение безопасного развертывания беспилотников по заранее намеченным маршрутам. Об этом сообщают военные эксперты западного журнала "Армейское признание".

Система "Этер" работает на тактическом уровне, и такая возможность позволяет украинским военнослужащим оперативно определять местоположение этих сигналов, способствуя созданию подробной карты радиотехнической активности противника. Модульная конструкция системы "Этер" допускает быструю замену поврежденных комплектующих. По имеющимся данным, ориентировочная стоимость производства одного комплекса "Этер" составляет порядка 25 000 долларов США, сообщает Army Recognition.

Комплекс состоит из трех корреляционно-интерферометрических радиопеленгаторов, способных обеспечить широкое покрытие в большом радиусе на достаточном удалении от линии боевого соприкосновения. Такие радиопеленгаторы могут быть соединены между собой через Интернет. Соответствующее программное обеспечение обеспечивает обработку и передачу данных операторам и штабам. Комплексы могут объединяться в крупную сеть. Западные эксперты утверждают, что система "Этер" может быть легко масштабирована и адаптирована к различным оперативным сценариям.

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Система Eter предлагается в трех вариантах: походном - для оснащения небольших подразделений мотопехоты, стационарных - для наблюдательных пунктов и мобильных для установки на бронетехнику. (Изображения представлено Army Recognition / Falcons)

По словам соучредителя и директора по маркетингу компании Falcons Светланы Браславской, новый комплекс РЭБ способен обнаруживать устройства, излучающие радиосигналы, включая средства связи, ретрансляторы, средства радиоэлектронной борьбы, а также беспилотные летательные аппараты. Гибкость системы подчеркивается ее различными конфигурациями, рассчитанными как на маневренные группы, так и на стационарное применение, с возможностью интеграции с бронетехникой.

В настоящее время компания Falcons, испытывает серьезные трудности с финансированием, масштабированием производства и нормативно-правовым регулированием. Тем не менее все же пытается повысить потенциал ВСУ с помощью своих инновационных решений. Браславская заявила, что сегодня компания прилагает максимум усилий, чтобы получить разрешение на производство, и стремится упростить этот процесс с помощью таких инициатив, как кластер Brave1, учрежденный правительством Украины для развития сотрудничества в сфере оборонных технологий и оказывающий организационную, информационную и финансовую поддержку оборонным проектам.

В технологическом плане комплекс "Этер" использует корреляционно-интерферометрический метод пеленгования, обеспечивающий до 24 часов автономной работы. Система предназначена для развертывания на достаточном удалении от линии боевого соприкосновения, что позволяет пеленговать средства связи, радиоэлектронной борьбы и беспилотники в различных частотных диапазонах. Быстрая установка и калибровка системы, а также ее относительная автономность, делают ее важным активом в современных боевых условиях, утверждает Army Recognition.

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Система "Этер" имеет несколько вариантов комплектации, каждый из которых предназначен для решения определенных задач: походный "Hiking Eter" массой 55 килограмм - для использования в составе легких и маневренных групп, стационарный "Stationary Eter" массой 35 килограмм - для стационарных наблюдательных пунктов, и мобильный "Mobile Eter" - для мобильных групп или для установки на бронетехнику.

(Изображения представлено Army Recognition / Falcons)

В каждый из этих комплектов входят антенно-фидерные устройства, блоки с электронным оборудованием, телескопические мачты, системы связи и источники питания. Одним из ключевых параметров системы Eter является точность пеленгации. Комплекс обеспечивает относительно точную пеленгацию в нескольких частотных диапазонах - от 134-176 МГц до 1200-1500 МГц, что свидетельствует о его эффективности при обнаружении и локализации сигналов в различных условиях радиоэлектронной борьбы, пишет Army Recognition.

Система управления огнем "Терминатор"

Ранее издание EurasianTimes сообщало о разработке на Украине новой системы управления оружием "Терминатор" с ИИ, способной отслеживать и поражать цели на расстоянии до полукилометра. Одна из частных украинских компаний разработала полуавтономную орудийную турель, способную самостоятельно отслеживать и идентифицировать цели с помощью технологии искусственного интеллекта.

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Была ли эта система разработана по спецзаказу ВСУ или является собственным изобретением стартапа , неизвестно. Однако присутствие на испытаниях представителей нацгвардии Украины говорит о том, что власти играют в этом не последнюю роль.

Данная система предназначена для "быстрого и точного" обнаружения и уничтожения противника с помощью элементов искусственного интеллекта. В сообщении говорится, что боевой модуль способен защищать ключевые позиции от беспилотников с видом от первого лица (FPV) и дронов-разведчиков, осуществлять прикрытие личного состава и отвлекать огонь противника на себя.

Новая дистанционно управляемая турель самостоятельно идентифицирует противника, вычисляет расстояние до объекта, отслеживает движущиеся цели и рассчитывает баллистические характеристики. "Оператору достаточно отдать команду, и турель открывает огонь", - говорится в сообщении.

Украинская система автоматического управления огнем с использованием искусственного интеллекта. Photo Credit: Defence Blog

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Впрочем, пишут эксперты EurasianTimes многие вопросы так и остались без ответа. Например. Нужно ли оператору самому подавать команду на открытие огня или пушка делает это в автоматическом режиме, Может ли оператор вести управление дистанционно или он должен физически присутствовать возле пульта, чтобы в случае необходимости перевести пушку в ручной режим? Заложен ли в систему управления турелью банк данных с информацией о вооружениях противник? Как происходит обновление этой информации? Какова масса автоматической системы управления огнем, и может ли оружие быть более мощным и крупным, чем то, что было продемонстрировано во время испытаний?