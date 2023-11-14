Nvidia снизила производительность трех графических процессоров (GPU) для китайского рынка после того, как в прошлом месяце правительство Соединенных Штатов запретило ей экспортировать в Китай чипы A800 и H800.

Nvidia планирует запустить в производство чипы пониженной производительности, нацеленные на рынок Китая. Изображение: Screengrab

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Ожидается, что в четверг калифорнийский чипмейкер представит как минимум три новых процессора искусственного интеллекта (ИИ) - H20 L20 и L2, (а возможно, и больше), призванных заменить запрещенные к поставке чипы. Об этом сообщают западные СМИ.

Плотность производительности, или скорость увеличения линейных размеров кристалла за единицу времени, этих трех чипов снижена до 14,9-26,8 процентов по сравнению с процессором H100. По мнению технологических экспертов, Nvidia снизила их скорость с помощью некоторых аппаратных и программных модификаций.

В своей статье, опубликованной в SemiAnalysis 9 ноября, технологический аналитик Дилан Петал пишет, что H100 в 6,68 раза быстрее H20. При этом H20 на 20 процентов быстрее H100 в вычислениях с использованием больших языковых моделей (LLM), добавил он. Большая языковая модель — это алгоритм глубокого обучения, который способен распознавать, обобщать, переводить, предсказывать и генерировать информацию на основе очень больших массивов данных, говорится на сайте Nvidia.

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Некоторые китайские компании были вынуждены отказаться от импрорта чипов искусственного интеллекта производства Nvidia, опасаясь, что их заказы будут аннулированы на фоне ужесточения контроля за экспортом кристаллов со стороны Вашингтона. Как сообщило 7 ноября агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, китайская поисковая система Baidu уже заказала у Huawei 1600 чипов Ascend 910B на сумму порядка 450 миллионов юаней (это примерно 61,83 миллиона долларов США) и уже получила более 1000 из этой партии.

По словам одного из собеседников агентства, сегодня процессоры Ascend являются самыми совершенными чипами искусственного интеллекта, доступными в Китае, пусть и не такими быстрыми, как у Nvidia.

"В целом вычислительная мощность процессора H20 составляет примерно 20 процентов от мощности H100. А это говорит о том, что есть потенциал для снижения цены", - пишет один шанхайский колумнист в своей статье, опубликованной в понедельник. " Вместе с тем использование H20 все равно обойдется вам гораздо дороже, чем чипы ИИ китайского производства, такие как Huawei 910B".

По мнению автора, Nvidia в долгосрочной перспективе утратит конкурентоспособность в Китае, если не сможет продавать в этой стране свои самые передовые продукты.

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Цзян Тао, старший вице-президент компании iFLYTEK, занимающейся разработкой решений в области искусственного интеллекта, сообщил, что его компания использует для вычислений чип Ascend 910B производства Huawei. Он отметил, что по производительности этот чип сопоставим с процессором Nvidia A100.

Новые характеристики

В августе прошлого года администрация Байдена предписала американским чипмейкерам прекратить экспорт в Китай и Россию графических процессоров, работающих с пропускной способностью 600 гигабайт в секунду и выше. Под действие этого документа попали чипы A100 и H100 компании Nvidia и MI250 компании AMD.

Позднее Nvidia анонсировала выпуск процессоров A800 и H800, работающих со скоростью 400 и 300 гигабайт в секунду соответственно, ориентированных на китайский рынок. Некоторые эксперты пришли к выводу, что A800 и H800 фактически являются урезанными версиями A100 и H100 (соответственно).

17 октября Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли Соединенных Штатов Америки ( Bureau of Industry and Security, BIS) заявило, что больше не будет категоризировать чипы по пропускной способности интерфейса в качестве основного параметра. Вместо этого вводятся новые понятия "производительность" и "плотность производительности".

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Согласно новым требованиям, чипы с общей производительностью 4 800 и более или плотностью производительности 5,92 и более будут запрещены к экспорту в Китай. Под это правило попадают кристаллы A800, H800, L40, L40S и RTX 4090.

По имеющейся информации, заказы китайских компаний на поставку чипов Nvidia на сумму около 5 миллиардов долларов США были аннулированы. На данный момент чипы H20, L20 и L2 по-прежнему могут экспортироваться в Китай, поскольку они соответствуют всем требованиям по производительности и плотности компоновки. Однако они все больше теряют привлекательность среди китайских компаний.

В своей статье журналист из Пекина по имени Хуанг называет процессоры H20, L20 и L2 "кастрированными версиями" более совершенных чипов H100, AD102 и AD104 соответственно. При этом он утверждает, что H20 работает даже медленнее, чем чип начального уровня A30, который был выпущен на рынок в апреле 2021 года. H100 разработан для работы с большими объемами графической информации, а A100 - для высокопроизводительных вычислений (HPC) и приложений искусственного интеллекта. H100 в два раза быстрее, чем A100, который также в два раза быстрее, чем A30.

Цзян Тао, старший вице-президент компании iFLYTEK, занимающейся разработкой решений в области искусственного интеллекта и расположенной в Хэйфэе, 20 октября заявил, что его компания использует для вычислений чипы Ascend 910B производства Huawei. При этом он не предоставил каких-либо подробностей, но сообщил, что этот чип достиг производительности Nvidia A100.

Nvidia протестирует рынки Китая тремя новыми чипами искусственного интеллекта. Несмотря на действующий в США запрет на экспорт чипов, компания Nvidia все еще может поставлять в Китай некоторые технологии искусственного интеллекта. Правда есть нюансы: они недостаточно конкурентоспособны

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Напомним, что компания iFLYTEK не может закупать американские товары с тех пор, как в 2019 году она была включена в черный список юридических лиц США. Вашингтон обвинил компанию в поставках оборудования для наблюдения в лагеря Синьцзяна, в которых содержатся уйгуры и другие представители этнических меньшинств.