Компания Huawei вступает в эру 5.5G. Новая технология заметно превосходит современные сети 5G и практически является промежуточной ступенью на пути к стандарту 6G. Технология 5.5G, известная также как 5G-Advanced, обещает значительные улучшения в области автоматизации производства, автономного вождения и других приложений.

Huawei переходит от 5G к 5,5G. "5.5G обеспечит в 10 раз более широкие возможности сети, что приведет к увеличению спроса на ИИ-вычисления более чем в 100 раз. Видео со свободной точкой обзора, облачные технологии для предприятий, мобильные частные сети, пассивный IoT, интегрированное сенсорное зондирование и коммуникации - все это будет стремительно развиваться благодаря эволюции 5G. Изображение представлено онлайн-изданием Global Times./ Facebook

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На 14-м Глобальном форуме по мобильной широкополосной связи, проходившем 10-11 октября в Дубае, президент Huawei по беспроводным решениям Цао Минг объявил о "первых в отрасли полносерийных решениях для технологии 5.5G". По его словам, "они помогут операторам десятикратно расширить свои возможности, обеспечить сверхвысокую энергоэффективность, рациональное использование частотного спектра и значительно сократить расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание".

Компания Huawei разрабатывает технологии 5.5G в сотрудничестве с операторами China Mobile, China Telecom, China Unicom, Saudi Telecommunications Company и Du из ОАЭ. На форуме специалисты Huawei и Du продемонстрировали участникам демонстрант "умного дома 5G-Advanced".

Организация Counterpoint, специализирующаяся на исследованиях технологического рынка, утверждает, что "по сравнению с традиционной технологией 5G, в сетях 5.5G наблюдается десятикратное повышение производительности по всем параметрам. Другими словами, сети 5.5G способны обеспечить скорость "нисходящего потока" (загрузки) 10 Гбит/с и "восходящего потока" 1 Гбит/с. При этом новая технология обесчивает одновременную работу 100 миллиардов IoT-устройств, тогда как в сетях 5G эта цифра ограничена 10 миллиардами". "Кроме того, ожидается, что 5.5G обеспечит гораздо более низкие задержки и точность позиционирования по сравнению с текущим стандартом 5G, а также значительно снизит общее энергопотребление сети".

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Основные конкуренты Huawei - компании Nokia и Ericsson - также активно ведут разработки в области 5.5G. В компании Ericsson заявили: "Будьте готовы к появлению более надежных и интеллектуальных мобильных сетей, способных эффективно поддерживать различные услуги и приложения, включая метавселенные, промышленные беспроводные сенсорные устройства, системы виртуальной реальности с высокоточным позиционным трекингом".

По заявлению компании Nokia, "технология 5G-Advanced позволит максимально расширить потенциал 5G. Она заложит фундамент для более требовательных приложений и более широкого спектра сценариев использования... с поистине иммерсивным пользовательским опытом, основанным на функциях расширенной реальности (XR)". По словам представителей Nokia, системы 5G-Advanced будут обратно совместимы.

Благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в сетях технология Zone 5G-Advanced, по мнению Nokia, позволит повысить производительность систем промышленной автоматизации, автономных роботов, логистики, автономных транспортных средств, беспилотных летательных аппаратов и систем управления электросетями. Кроме того, внедрение 5G-Advanced обеспечит развитие масштабных и недорогих сетей IoT (Internet of Things), а также многих общественных сервисов, включая железнодорожные системы и интеллектуальное управление городами.

Компания Huawei впервые представила концепцию 5.5G/5G-Advanced на 11-м Глобальном форуме по мобильной широкополосной связи в 2020 году. В 2021 году международная ассоциация 3GPP (3rd Generation Partnership Project), включающая семь организаций по разработке телекоммуникационных стандартов, определила это направление как вторую фазу развития стандарта 5G. В июле 2022 года исполнительный директор Huawei Дэвид Ванг представил "дорожную карту" инноваций 5G-Advanced. Тогда он подчеркнул, что "в ближайшее время искусственный интеллект будет полностью интегрирован в производственные процессы предприятий, а объемы рынка 5.5G IoT будут стремительно расти".

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Китайский телекоммуникационный гигант лидирует по внедрению технологии 5.5G, обещающей десятикратное увеличение скорости и 100 миллиардов подключений Интернета вещей. Изображение представлено онлайн-изданием Global Times.

"Совместная работа людей и мобильных роботов (коллаборативная роботехника) в сложных сценариях приведет к ужесточению требований к промышленным полевым сетям нового поколения".

На Всемирном мобильном конгрессе, проходившем в Барселоне (Испания) с 27 февраля по 2 марта 2023 года, официальный представитель компании Huawei заявил, что "5.5G будет развиваться на базе 5G, но будет быстрее, технологичнее и интеллектуальнее, чем 5G, и будет поддерживать больше частотных диапазонов ". "Стандарт 5.5G позволит в 10 раз увеличить пропускную способность сети, что приведет к увеличению спроса на ИИ-вычисления более чем в 100 раз. Видео со свободной точкой обзора, облачные технологии для предприятий, мобильные частные сети, пассивный IoT, интегрированное зондирование и связь - все это будет развиваться стремительными темпами благодаря внедрению технологии 5G-Advanced".

Четыре месяца спустя, в рамках Всемирного конгресса мобильной связи в Шанхае в конце июня 2023 года, компания Huawei объявила о планах по запуску полного спектра коммерческого оборудования для сетей 5.5G в 2024 году. Несмотря на среьезные экономические санкции со стороны США и их союзников в Европе и Азии, Huawei уверенно занимает позицию ведущего поставщика телекоммуникационного оборудования в Китае, который является крупнейшей индустриальной экономикой мира и значительно опережает другие страны по внедрению 5G.

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По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, к концу сентября 2023 года в Китае будет построено 3,2 миллиона базовых станций 5G и подключено около 740 миллионов пользователей 5G, что составит половину мирового показателя. К концу прошлого месяца в КНР было построено более 20 тысяч промышленных виртуальных частных сетей с поддержкой стандарта 5G. Согласно 14-му пятилетнему плану Китая, к концу 2025 года в стране планируется построить более 10 000 заводов и фабрик, использующих в производственном процессе технологии 5G.

В Пекине заявили, что компании Nokia и Ericsson не будут допущены к участию "в конкурентной борьбе" в Китае. Возможно, когда-нибудь они восстановят свое былое лидирующее положение на европейском рынке - на фоне проводимой ЕС и Великобританией политики "вырви и замени" в отношении китайского телекоммуникационного оборудования - ну а пока состояние европейской экономики оставляет желать лучшего, считают в Поднебесной.

Ericsson построил в Соединенных Штатах собственную "умную фабрику" 5G, однако США заметно отстают от Европы в области промышленного развертывания сетей 5G. Специалисты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне констатируют:

"Соединенные Штаты столкнулись с проблемой "масштабного и расширяющегося разрыва" с Китаем в области радиочастотного спектра, выделенного для беспроводной связи 5G, особенно в среднечастотных диапазонах, лицензированных для широкого покрытия, которые представляют собой основные "артерии" экономики 5G и более широкой глобальной экосистемы беспроводной связи".

"Соединенным Штатам необходимо срочно принять меры по немедленному выделению дополнительных частот в среднем диапазоне для лицензированного коммерческого использования 5G. Если этого сейчас не сделать, то дефицит частот в США будет сдерживать технологические инновации и откроет Китаю путь к глобальному лидерству в подключенном будущем XXI века, угрожая экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов".

Некоторые американские оптимисты наивно полагают, что санкции против производителей чипов в Китае затормозят развитие китайских телекоммуникационных технологий. Однако нет никаких доказательств того, что это происходит.

По данным MIIT, Китай практически полностью сформировал цепочку поставок для сетей 5G. Сегодня Пекин владеет более чем 40 процентами мировых патентов, связанных с 5G, и уже завершил все испытания технических характеристик 5.5G/5G-Advanced. Сама же компания Huawei успешно развернула первую промышленную линию по производству оборудования для сетей 5G-Advanced.

Дэвид Ванг, исполнительный директор совета директоров и председатель управляющего совета по инфраструктуре информационно-коммуникационных технологий компании Huawei, выступает с программной речью в июле прошлого года. Изображение представлено онлайн-изданием Global Times.

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Как сообщает Global Times, возглавляемая Коммунистической партией Китая, MIIT планирует ускорить применение 5G в таких областях, как машиностроение, горнодобывающая промышленность, электроэнергетика и управление морскими портами, а также изучить перспективы использования новых технологий в здравоохранении, образовании и других отраслях. По данным MIIT, технологии 5G уже применяются в 67 из 97 основных экономических категориях Китая. Со временем эти приложения будут модернизированы до стандарта 5.5G, что позволит компании Huawei поставлять свою продукцию на Ближний Восток и в другие регионы, не испытывающие давления со стороны Вашингтона, заключили эксперты Global Times.