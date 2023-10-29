Пентагон анонсировал разработку нового варианта ядерной гравитационной бомбы повышенной мощности, в основу которой будет положена модель B61-12.

Вашингтон планирует повысить точность ядерных бомб, предназначенных для России. Вооруженные силы Соединенных Штатов приступили к разработке нового варианта гравитационной ядерной бомбы B61-13. На снимке B61-12.

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Сообщается, что модернизированный вариант B61-13, кроме обычных крупных наземных объектов, будет обладать значительно более высокой способностью поражать труднодоступные и крупномасштабные военные цели, например, подземные стратегические центры управления и контроля.

В пресс-релизе американского военного ведомства говорится о намерении форсировать разработку проекта B61-13 при условии получения политического одобрения и дополнительного финансирования.

Согласно официальному сообщению Пентагона, "предполагается, что для создания B61-13 будут использованы существующие производственные мощности, ранее используемые в строительстве B61-12. При этом новый боеприпас в отличие от своего предшественника будет обладать повышенными характеристиками безопасности, защиты и точности".

Пентагон уполномочен заявить

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"B61-13 будет доставляться с помощью современных самолетов, что усилит наши (США) возможности по сдерживанию противника и успокоит наших союзников и партнеров". Предполагается, что новый ядерный боеприпас предоставит президенту США более широкий спектр альтернатив для поражения некоторых труднодоступных и масштабных военных целей. В будущем он заменит некоторые из существующих B61-7, а по мощности будет сопоставим с B61-7 и превосходить B61-12".

B61-7 и все его модификации имеют конфигурацию "dial-a-yield" (ядерная боеголовка изменяемой мощности). Мощность взрыва таких боеголовок может быть отрегулирована в зависимости от ситуации, например бомбу нужно взорвать в непосредственной близости от своих сухопутных / морских сил или на территории союзника. Максимальная мощность нового изделия, предположительно, находится в диапазоне от 340 до 360 килотонн, что позволяет отнести его к наиболее мощным среди вариантов B61.

Кстати, по поводу параметров мощности B61-11 до сих пор сохраняются противоречия: некоторые считают, что они аналогичны B61-7 или несколько мощнее, с пиковой мощностью до 400 килотонн, другие заявляют о цифре в 10 килотонн. Для сравнения, максимальная мощность B61-12 "всего" 50 килотонн.

Другие альтернативы

"Предлагаемая модель B61-13 предоставит президенту дополнительные возможности по поражению некоторых хорошо защищенных и крупномасштабных военных объектов на фоне планов министерства по выводу из эксплуатации некоторых устаревших систем, таких как B83-1 и B61-7", - утверждается в дополнительном информационном бюллетене, распространенном Пентагоном 27 октября. Для справки B83-1 представляет собой свободнопадающую гравитационную ядерную бомбу мощностью до 1,2 мегатонны.

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Появление новой модификации B61 с возможностями, аналогичными B61-7, выглядит довольно неожиданно, поскольку ранее вооруженные силы США утверждали, что B61-7, наряду с более старыми модификациями B61-3 и 4, будет постепенно замещаться более современной B61-12. Также предполагалось, что разработка B61-12 приведет к снятию с вооружения модели B61-10.

Опасный тандем - F-35A и B61-12.

Не "волнуйтесь" B61-13 всего лишь модификация

B61-12 — это не новое оружие, а всего лишь модифицированная модель, в которой используются компоненты старых "добрых" B61 плюс добавлены новые возможности. Предполагается, что производство будущего B61-13 будет осуществляться по аналогичной схеме. Тем более что в случае успеха B61-13 необходимость в производстве B61-12 будет снижена, а значит, общий объем суммарного боезапаса B61 останется таким, как планировалось изначально, считают в оборонном ведомстве США.

Отличительной особенностью B61-12 как предполагается, будет наличие комплекса высокоточного наведения несмотря на то, что стоимость каждой такой системы значительно превышает стоимость эквивалентного по весу куска золота.

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Впрочем, не все западные самолеты, способные нести этот вариант - в частности, те, которые находятся на вооружении союзников США по НАТО, - смогут воспользоваться этой функциональностью. По данным аналитического центра Federation of American Scientists, Бомба B61-13 будет использоваться исключительно американскими вооруженными силами.

Ранее считалось, что благодаря повышенной точности B61-12 заменит B61-11, разработанную для поражения надежных подземных целей, а также "спорный" вариант B83-1. К тому же B61-12 оснащена миниатюрными ракетными двигателями, закрепленными в задней части. После сброса двигательные установки включаются на несколько секунд, бомба начинает вращаться вокруг собственной оси для стабилизации полета и соответственно повышения точности поражения.

Пентагон пока не уверен в эффективности B61-12

Хотя (согласно теории) B61-12 не обладает такими же проникающими и поражающими способностями, как B61-11 и B83-1, его "высококонцентрированная" ударная волна способна нейтрализовать более глубоко залегающие цели. Возможности B83-1 по поражению аналогичных объектов зависят исключительно от его мощности мегатонного класса.

В "Обзоре ядерной политики" Пентагона, подготовленном в 2018 году при президентстве Дональда Трампа, говорится, что B83-1 и B61-11 останутся на вооружении до тех пор, пока будет достигнута "достаточная" уверенность в потенциале B61-12. Этот документ отменил предыдущее решение администрации Обамы о полном снятии с вооружения B83-1.

Несмотря на отказ администрации Байдена опубликовать обзор ядерной политики до 2020 года, недавно опубликованная программа по созданию ядерных боеприпасов, судя по всему, указывает на "несбывшиеся надежды" в отношении потенциала B61-12. Факторы, побуждающие Пентагон к созданию B61-13, могут в конечном итоге обеспечить инновационный подход к замене B83-1 в противовес B61-7, считают военные эксперты.

В будущем возможно появление еще одной модификации B61

Следует отметить, что в информационном бюллетене Пентагона от 27 октября ничего не говорится о B61-11, что предполагает использование этого варианта более длительное время. По данным Федерации американских ученых, в будущем не исключается возможность создания новой версии B61, специально предназначенной для замены B61-11.

Согласно фактологическому бюллетеню, "хотя B61-13 предоставляет президенту дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных районов, Министерство обороны будет настойчиво стремиться к завершению и реализации всеобъемлющей стратегии, обеспечивающей поражение сложных и глубоко залегающих целей, как указано в "Обзоре ядерной политики".

В прошлом году обороною ведомство США сняло с вооружения самую мощную термоядерную бомбу B83-1. Максимальная мощность этого боеприпаса составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Что известно о бомбе B61-12?

B61-12 - это гравитационная бомба, входящая в ядерный арсенал Соединенных Штатов. Она представляет собой разновидность термоядерного оружия. Действие термоядерной бомбы основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции термоядерного синтеза лёгких ядер. Боеприпас B61-12 предназначен для сброса с самолета, другими словами, это оружие авиационного базирования.

Что касается боевых возможностей, то B61-12 является боеприпасом с переменной мощностью, то есть оператор может регулировать мощность взрыва. Такая гибкость позволяет использовать его в различных сценариях - от тактических ударов до стратегического сдерживания. Кроме того, 12-я модель обладает довольно высокой точностью благодаря современной системе Joint Direct Attack Munition (JDAM). Использование этого комплекта позволило существенно уменьшить КВО (Круговое вероятное отклонение а) B61 и повысить вероятность поражения цели.

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Поражающая способность B61-12 довольно велика. Максимальная мощность взрыва составляет около 50 килотонн, что соответствует взрыву 50 000 тонн тротила. Таким образом, эта бомба является высокоразрушительным оружием, способным нанести масштабный ущерб и привести к многочисленным жертвам. Мощность взрыва бомбы может быть скорректирована в зависимости от поставленной задачи.