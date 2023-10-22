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Пентагон: Новая ракета НОАК DF-5C может поражать цели на континентальной части США, Аляске и Гавайях

Кроме того, у Китая есть МБР JL-3, запускаемая с подводных лодок. Благодаря наличию у JL-3 разделяющейся ГЧ с блоками индивидуального наведения и прогнозируемой дальности полета более 10 тыс. км Пекин способен наносить удары по материковой части США из прибрежных вод КНР
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В четверг, 19 октября оборонное ведомство Соединенных Штатов опубликовало ежегодный доклад о военной мощи Китая. В документе четко сказано, что по состоянию на май 2023 года на вооружении Народно-освободительной армии Китая находилось более 500 единиц ядерного оружия, а к 2030 году, это количество, вероятно, увеличится до 1000 боезарядов.Ju Lang 3 ("Гигантская волна-3"), или сокращенно JL-3, - новая китайская межконтинентальная баллистическая ракета подводного базирования. Первый испытательный пуск состоялся в 2018 году. Пекин официально не подтвердил факт испытания. Считается, что JL-3 была поставлена на боевое дежурство примерно в 2021 году. Предполагаемая дальность полета новой ракеты составляет от 9 000 до 12 000 километров. По имеющейся информации, к 2022 году все оперативные китайские АПЛ Type 094 были оснащены новыми ракетами JL-3 вместо прежних JL-2. Согласно прогнозам, носителями этих ракет станут также строящиеся малошумные субмарины НОАК Type 096. На снимке пуск ракеты Ju Lang 3 из подводного положения. Изображение  представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Military Today / GlobalSecurity. 

Более того, доклад Пентагона, переданный на рассмотрение Конгресса, отмечает, что Пекин постоянно разрабатывает новые, всё более совершенные способы нападения на континентальную часть Соединенных Штатов. В частности, речь идет о строительстве первой межконтинентальной ракеты с конвенциональной боевой частью, а также подводных лодок, способных запускать ядерное оружие из территориальных вод КНР.

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По словам официального представителя американского оборонного ведомства НОАК активно ведет разработку межконтинентальных ракетных систем с обычными боевыми частями. Баллистические ракеты межконтинентальной дальности (МБР), как правило, предназначены для доставки ядерных зарядов, однако оснащение их обычными - конвенциональными боеголовками позволит Пекину наносить мощные удары по Континентальным штатам, не прибегая к ядерному оружию, считают военные эксперты.

Авторы документа предостерегают, что Китай в случае создания и развертывания варианта МБР с обычным боезарядом потенциально может" угрожать нанесением конвенциональных ударов по целям на континентальной части США, Гавайских островах и Аляске". Американские военные эксперты считают, что одна из нескольких недавно разработанных и модернизированных межконтинентальных баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая - DF-5C (Dongfeng 5С) - может быть оснащена боевыми блоками суммарной мощностью в несколько мегатонн.

В настоящее время эти боевые системы находятся на различных стадиях разработки и/или принятия на вооружение. Сегодня Пекин построил сотни шахтных пусковых установок по всему Китаю. Они могут использоваться для размещения уже стоящих на вооружении НОАК МБР DF-31 (Дунфэн-31).

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Кроме того, в документе содержится информация об успехах Китая в строительстве подводных лодок - носителей баллистических ракет. Американские политики и военные специалисты неоднократно предупреждали о том, что Пекин пытается создать потенциал для нанесения ударов по материковой части США с помощью баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок из акватории Южно-Китайского моря.

Впрочем, вплоть до прошлогоднего доклада это считалось целью на будущее. Подводная лодка проекта 094 "Цзин" вооруженная ракетами JL-2 (Цзюйлан-2) с предполагаемой дальностью поражения около 7500 километров должна быть развернута к югу от Японии для поражения Гавайских островов или к западу от Гавайских островов для нанесения ударов по западной части материковой части Соединенных Штатов.

Ранее издание онлайн-журнал EurAsian Times сообщал, что Военно-морские силы Китайской Народной Республики постоянно "держат" в море как минимум одну подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами, наращивая давление на Соединенные Штаты и их союзников. Развертывание таких атомных субмарин дополняется ракетным потенциалом наземного базирования большой дальности, способным разить США в самое сердце, пишет издание.

По имеющейся информации, как минимум шесть китайских атомных подлодок типа "Цзинь" "практически непрерывно" патрулируют акваторию Южно-Китайского моря в районе острова Хайнань. Ранее об этом сообщили в Пентагоне. Военно-морской объект Юйлинь, где базируются подводные лодки НОАК, расположен на острове Хайнань, который иногда называют китайскими Гавайями. Благодаря наличию у JL-3 разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения и прогнозируемой дальностью стрельбы более 10 тысяч километров Китай впервые получил возможность наносить удары по материковой части США из прибрежных вод КНР, считают эксперты американского оборонного ведомства.

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Согласно данному отчету, в настоящее время на вооружении Военно-морских сил КНР находится более 370 боевых кораблей и подводных лодок, что на 340 судов больше, чем в предыдущем году. В настоящее время Китай располагает самым большим военно-морским флотом в мире. Цель председателя КНР Си Цзиньпина - сделать Китай ведущей военной державой мира, что в значительной степени зависит от роста военно-морской мощи страны.

 Dongfeng 41, или DF-41, в настоящее время является самой мощной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), созданной Китаем. Она является одной из самых смертоносных МБР в мире. Она базируется на 8-осной пусковой установке и по своей конструкции напоминает российские мобильные МБР типа "Тополь-М" и "Ярс". Первый испытательный пуск этой ракеты был произведен в 2013 году, второй - в 2014 году. По некоторым данным, ракета DF-41А была принята на вооружение в 2017 году. На снимке тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета Дунфэн-41 (DF-41). Изображение  представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Military Today  / GlobalSecurity. 

Ядерный арсенал Китая растет ударными темпами

Китай превзошел все предыдущие прогнозы Пентагона и ведет разработку ядерного оружия невиданными ранее темпами. Вместе с тем, пишут авторы доклада, Китай, хотя и накапливает большие запасы ядерного оружия, все же пока располагает гораздо меньшим количеством атомных боеголовок, чем Соединенные Штаты или Россия.

Напомним, что в арсенале США насчитывается чуть более 3 700 развернутых и резервных ядерных боеприпасов, из которых около 1 419 относятся к стратегическому оружию. С другой стороны, Россия обладает запасом в 4 489 ядерных боеголовок и развернула около 1 550 единиц ядерного оружия, что следует из данных, приведенных Федерацией американских ученых (Federation of American Scientists, FAS).

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"Мы видим, что Китай продолжает стремительными темпами модернизировать, диверсифицировать и расширять свой ядерный потенциал", - заявил на брифинге для журналистов перед публикацией доклада высокопоставленный американский чиновник. Кстати, в 2021 году в распоряжении Пекина имелось уже более 400 действующих ядерных головок, что всего лишь на сотню меньше, чем указано в последних оценках, создавших тревожный для США прецедент. "То, что они делают сейчас, по масштабам и сложности значительно превосходит то, что они делали десять лет назад", - подчеркнул чиновник. "Китай продолжает наращивать и инвестировать в свои наземные, морские и авиационные платформы доставки ядерных боеприпасов, а также в инфраструктуру, необходимую для поддержки столь серьезного расширений своего ядерного потенциала".

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В документе сообщается, что, хотя китайские чиновники официально заявляют, что "быстрые реакторы-размножители" и перерабатывающие предприятия предназначены исключительно для использования в "мирных целях", Пекин, скорее всего, будет использовать их в производстве плутония в рамках своей активно развивающейся программы создания ядерного оружия. Документ отмечает, что до 2022 года Пекин, вероятно, завершил строительство трех новых площадок для размещения твердотопливных ракет, а также около З00 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет, и разместил в них "по крайней мере несколько" MБР.

В декабре прошлого года в Конгрессе США высказывались опасения, что Пекин, якобы, уженакопил больше ядерных боеголовок, чем Вашингтон. Поводом для беспокойства послужило секретное заявление Стратегического командования вооруженных сил США (United States Strategic Command, STRATCOM) Конгрессу в соответствии с пунктом Закона об ассигнованиях на цели национальной обороны на 2022 финансовый год. Согласно этому документу, STRATCOM должен уведомить американский конгресс, если КНР превзойдет США по одному из трех компонентов арсенала межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Таким образом, Конгресс США будет проинформирован, если НОАК развернет больше МБР или пусковых установок для МБР, чем Пентагон.

Доклад был опубликован через несколько дней после того, как комитет Палаты представителей США по вооружённым силам рекомендовал Вашингтону провести "серьезную" модернизацию и диверсификацию своего ядерного потенциала для противодействия стратегическим ядерным силам и инфраструктуре России и Китая в ответ на двойную угрозу, исходящую от двух своих главных соперников. Западные эксперты считают, данный документ появился сейчас не случайно - и как раз в тот момент, когда администрация США в спешном порядке пытается организовать личную встречу президента Джо Байдена и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Калифорнии в следующем месяце.

После дебюта Dongfeng-5B менее чем за два года Китай разработал Dongfeng-5C. Dongfeng-5C способна нести 10 боеголовок и выбирать независимые цели для поражения на глубине нескольких сотен километров. Кроме того, система может регулировать время и последовательность нанесения ударов, что значительно повышает проникающую способность и поражающее действие. Появление Dongfeng-5C позволяет повысить гибкость и эффективность сдерживания стратегической ядерной мощи Китая, заявил официальный представитель НОАК в интервью журналистам. На снимке DF-5В — китайская двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета. Изображение  представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Military Today / GlobalSecurity. 

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Эскалация напряженности между США и Китаем вновь достигла пиковых значений. Напомним, что в начале этой недели Пентагон опубликовал множество фото- и видеоматериалов, на которых зафиксированы многочисленные эпизоды преследования китайскими истребителями американских боевых самолетов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях - как в этом, так и в прошлом году. Военные аналитики считают, что последнее сообщение стало "очередной занозой" в и без того не самых лучших отношениях между США и Китаем.

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