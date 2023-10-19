Япония провела успешные испытания корабельного электромагнитного орудия среднего калибра, установленного на морской платформе, что свидетельствует о возможности высокотехнологичной трансформации оборонительной стратегии Токио, говорится в публикации Warzone.

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Япония стала первой страной в мире, успешно испытавшей корабельную рельсовую пушку. Рельсотрон использует для стрельбы гиперзвуковые снаряды развивавшие скорость 6-7 Махов. Видео с испытаний выложено в Интернет. Видеозапись успешного огневого испытания рельсотрона свидетельствует о том, что Япония форсирует разработку высокотехнологичного оружия, в попытке сдержать Китай.

Японское агентство по закупкам технологий и логистики (ATLA), входящее в состав Министерства обороны (МО) Японии, совместно с Морскими силами самообороны Японии (JMSDF) провело успешные испытания новой электромагнитной пушки.

На видеозаписях, опубликованных ATLA, можно увидеть, как рельсовая пушка работает во время испытаний, выпуская снаряды под разными углами. В отличие от традиционного огнестрельного оружия, в котором применяется химическое вещество (твердое топливо), рельсовая пушка использует электромагнитную энергию. В результате боеприпасы движутся с чрезвычайно высокой скоростью, потенциально достигающей гиперзвуковых значений. По имеющимся данным, японские силы самообороны планируют развернуть это оружие на суше и на море.

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В материале Warzone говорится, что прототип электромагнитной рельсовой пушки ATLA среднего калибра, согласно техническим характеристикам оружия, способен вести огонь 40-мм стальными снарядами массой 320 грамм каждый. В отчете сообщается, что в перспективе ATLA намерена довести энергию заряда до 20 мегаджоулей (МДж). На данный момент неизвестно, на какие именно корабли Морские силы самообороны Японии собираются установить рельсовые пушки, после того как они будут поставлены на вооружение.

Однако, согласно отчету Warzone, ранее Токио рассматривал возможность их установки на некоторые из своих ракетных эсминцев класса JMSDF. Кроме того, они могут быть установлены на разрабатываемые японские многоцелевые корабли противоракетной обороны, говорится в статье.Успешная разработка электромагнитного орудия как никогда важна для Японии, учитывая растущий масштаб угроз, с которыми она сталкивается в Индо-Тихоокеанском регионе, включая наращивание Китаем и Северной Кореей арсеналов ракетного и гиперзвукового оружия.

В настоящее время в регионе развернулась настоящая гонка гиперзвуковых электромагнитных вооружений. По имеющимся данным, Народно-освободительная армия Китая, предположительно, проводит испытания таких технологий с 2018 года. Китай испытывает эту технологию с 2018 года. Согласно сообщениям в китайских социальных сетях, недавно корабельная рельсовая пушка ВМС НОАК была установлена на десантном корабле Type-072, специально переоборудованном для размещения крупногабаритной "электроники".

Япония реализует и другие проекты в области высокотехнологичных видов вооружений. Так, например, в этом месяце американский военно-морской журнал Naval News опубликовал статью, в которой сообщается, что Министерство обороны Японии обнародовало планы исследований и разработок будущих военно-морских систем, в частности, относящихся к военно-морской специфике.

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По мнению экспертов Naval News, речь может идти о многоцелевых безэкипажных надводных кораблях боевой поддержки (Unmanned Surface Vessels, USV), беспилотных десантных кораблях (Amphibious Assault Vehicles, AAV), противоторпедных подводных аппаратах (Aanti-Torpedo Torpedoes, ATT) и системах боевого управления.

Япония провела успешные испытания рельсовой пушки в море. В отличие от традиционных огнестрельных орудий, использующих химическое топливо, в рельсовых пушках используется электромагнитная энергия, позволяющая разгонять снаряды до сверхвысоких скоростей, вплоть до гиперзвуковых. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Twitter ATLA via X/

Многоцелевые корабли боевой поддержки (Combat Support Multipurpose USV) - это большие беспилотные надводные суда, способные управлять как автономно, так и дистанционно с наземного пункта управления, отмечает Naval News. В сообщении утверждается, что в зависимости от поставленной задачи они могут нести такую полезную нагрузку, как радиолокационные станции, противокорабельные ракеты и торпеды, и способны уклоняться от вражеских угроз, погружаясь под воду.

Авторы считают, что беспилотные амфибийные машины способны захватить береговые полосы раньше, чем пилотируемые десантные корабли. В статье отмечается, что беспилотные катера-амфибии будут преодолевать рифы с помощью мощной силовой установки, а также использовать электропривод для уменьшения габаритов “ходовой части” и увеличения внутреннего пространства.

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По информации Naval News, JMSDF также планирует добавить в программу инструменты для нейтрализации высокоэффективных торпед, запускаемых вражескими подводными лодками. Цель программы - повысить возможности торпедных аппаратов Type 12 и гидролокаторов установленных на эсминцах для раннего обнаружения торпед противника.

Для отражения гиперзвуковых угроз Япония совместно с Соединенными Штатами разрабатывает гиперзвуковой перехватчик (Glide Phase Interceptor, GPI) и ведет исследования по созданию отечественной системы для будущих эсминцев. В рамках этой программы будет разработан новый многодиапазонный радиолокационный комплекс для обнаружения высокоскоростных, высокоманевренных и малоразмерных целей, а также новая система боевого управления (Combat Management System, CMS) для эсминцев.

По сообщению Naval News, Токио также ведет разработку нового ракетного комплекса "корабль-воздух" (New Ship-to-Air Missile, N-SAM), предназначенного для борьбы с гиперзвуковыми глиссадными аппаратами (HGV). N-SAM планируется создать на базе новой противокорабельной ракеты (New Ship-to-Air Missile - N-SAM), недавно закупленной Морскими силами самообороны Японии (JMSDF) в рамках военного бюджета на 2024 финансовый год.

N-SAM будет обладать улучшенным функционалом по обнаружению, отслеживанию и поражению летательных аппаратов HGV, движущихся на больших высотах и скоростях по нестандартным траекториям, что будет достигнуто с помощью новейших систем управления огнем (СУО), установленных на эсминцах. Вот такое многообразие средств борьбы с HGV будет установлено на новых эсминцах, строительство которых запланировано на 2031 год, а также на существующих кораблях, пишет Naval News.

Возможно, именно союз Японии и Соединенных Штатов сыграл решающую роль в успехе ее проекта по созданию рельсотрона. В своей статье для журнала National Defense Magazine, опубликованной в апреле этого года, журналист и военный эксперт Стью Магнусон утверждает, что технология рельсотрона, предназначенная для поражения гиперзвукового оружия, была разработана Японией совместно с оборонными компаниями США.

Магнусон пишет, что Токио давно стремится к сотрудничеству с Вашингтоном в части создания оружия направленной энергии несмотря на то, что ВМС США отказались от этой технологии в 2021 году после 15 лет исследований и 500 миллионов долларов, потраченных на разработку электромагнитного орудия для своих эсминцев.

Япония также разрабатывает новую противокорабельную ракету (N-SAM) для перехвата гиперзвуковых глиссадных аппаратов (HGV). В основу N-SAM планируется заложить новую ракету класса "корабль-воздух" (N-SAM), недавно принятую на вооружение морскими силами самообороны Японии (JMSDF) в рамках военного бюджета на 2024 финансовый год. На снимке офицеры морских сил самообороны Японии прогуливаются по полетной палубе военного корабля JS Izumo. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Twitter.

Магнусон считает, что основным подрядчиком токийской программы является японская компания Japan Steel Works. По его словам, американская оборонная компания General Atomics Electromagnetic Systems сотрудничала с японским агентством ATLA и Japan Steel Works в рамках обсуждения японской программы по созданию электромагнитного гиперзвукового оружия. Кроме того, пишет Магнусон, использование корабельных рельсовых пушек для противодействия гиперзвуковому оружию сопряжено с определенными трудностями, в том числе с высокими требованиями к энергопотреблению и риском перегрева. По его мнению, подобные проблемы могут быть решены с помощью наземного варианта.

В более широком контексте американо-японское сотрудничество в области рельсотронов может стать инструментом интеграции Японии в техноцентричную тихоокеанскую архитектуру безопасности, возглавляемую Соединенными Штатами. Из-за языковых, культурных, политических и исторических особенностей включение Японии в высокотехнологичный альянс AUKUS, состоящий из США, Великобритании и Австралии, будет сопряжено с определенными проблемами.

Кроме того, ограничения Японии в части военного использования ядерных технологий не позволят Токио принимать участие в программе создания атомных подводных лодок AUKUS, являющейся ключевым компонентом альянса. Тем не менее, появление многоцелевых USV и беспилотных AAV наряду с дальнобойными средствами противодействия может означать изменение традиционной оборонительной военной концепции Японии на более агрессивную, направленную на выполнение экспедиционных операций.

В статье, опубликованной в феврале 2023 года для US Naval Institute, Такаси Моримото пишет, что беспилотные корабельные системы, интегрированные в состав флота Морских силы самообороны Японии, позволят поддержать оперативные возможности Токио в Японском море и восполнить пробел, образовавшийся в результате передислокации части кораблей на Окинаву. Моримото также считает, что Силы самообороны Японии (JSDF) должны стать более ориентированными на совместные действия, повысить свой экспедиционный потенциал и преодолеть недостатки связанные с расстояниями.

Между тем, в своей статье для издания Asian Military Review, опубликованной в январе 2023 года, Джейр Нг утверждает, что беспилотные десантные корабли (AAV) способны выполнять многие логистические операции. Например, в качестве передовых элементов амфибийной десантной операции по захвату удаленных островов они могут при минимальных потерях перевозить личный состав и военные грузы. Тем не менее, переориентация Японии на экспедиционные боевые действия сопряжена с серьезными стратегическими, оперативными и тактическими проблемами.

В своей статье для журнала War on the Rocks от октября 2020 года австралийский профессор и руководитель кафедры исследований безопасности и криминологии Университета Маккуори (Сидней) Бенджамин Шреер пишет, что, хотя значительная часть усилий Японии по модернизации системы обороны направлена на развитие амфибийных боевых возможностей, в них не учитывается растущая способность Китая уничтожать крупные амфибийные корабли и вспомогательные средств.

По мнению Шреера, амфибийный потенциал Японии остается "встроенным" в рискованную, потенциально устаревшую оборонную концепцию сдерживания растущей и все более совершенной военной мощи Народно-освободительной армии Китая. Австралийский специалист рекомендует Токио изменить подход к амфибийным боевым действиям, в центре которого находятся крупные и уязвимые десантные корабли, предназначенные для захвата спорных островов, на стратегию обороны "активного отказа".

В рамках программы Future Amphibious Technology Research (FAT-R) Токио планирует разработать беспилотную десантную машину (AAV). Об этом сообщил представитель Агентства по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) Министерства обороны Японии на конференции International Armoured Vehicles (IAV) 2023, прошедшей в Лондоне 23-26 января 2023 года. На снимке военнослужащие сухопутных сил самообороны Японии ARDB выполняют маневры на штурмовой амфибийной машине AAV-P7/A1 на вельботе десантного корабля-дока USS Ashland в рамках учений KAMANDAG 2. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Twitter Screengrab / Asian Military Review.

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Такая стратегия, пишет он, должна быть направлена на создание более устойчивого военно-морского потенциала Японии, способного сдерживать проецирование китайской мощи в ходе затяжной кампании, а не стремиться к ее скорейшему и быстрому поражению во внутреннем "кольце" ограничения/воспрещения доступа и манёвра (A2/AD). Он предлагает рассматривать амфибийные силы Японии как элитные подразделения коммандос или "морских рейдеров", выполняющих альтернативные амфибийные задачи в рамках расширенной концепции "обороны островов".