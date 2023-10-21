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Южно-Китайское море - бомба замедленного действия, готовая взорваться в любой момент

Это лишь вопрос времени, когда Пекин ответит более жестко на все более агрессивную позицию Манилы в оспариваемых акваториях.
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"Такие [опасные] маневры представляют значительный риск для безопасности мореплавания, предотвращения столкновений и опасности для человеческих жизней на море", - заявил вице-адмирал Альберто Карлос, начальник Западного командования Вооруженных сил Филиппин (AFP) на фоне очередного витка напряженности в Южно-Китайском море.

Корабль китайской береговой охраны приближается к катеру береговой охраны Филиппин, сопровождающему груз для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на севшем на мель военном корабле, в Южно-Китайском море, 8 сентября 2023 г. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Twitter Screengrab / Reuters

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"Китай должен немедленно прекратить подобные небезопасные действия и вести себя профессионально, соблюдая нормы международного права", - подчеркнул высокопоставленный военный чиновник Филиппин после сообщений о том, что корабль ВМС Китая преследовал судно филиппинских военно-морских сил и пытался пересечь ему путь в районе острова Титу в спорном архипелаге Спратли.

По данным филиппинских властей, инцидент имел место 13 октября. Это произошло во время встречи корабля ВМС Филиппин (PN) BRP Benguet с кораблем Народно-освободительной армии и ВМС Китая (PLAN), известным как Ship 621. По имеющимся данным, китайский военный корабль пытался перехватить филиппинское судно и прошел перед ним на довольно близком расстоянии в 320 метров, с тем чтобы помешать выполнению миссии по пополнению запасов. Об этом пишет в своей статье филиппинский журналист, обозреватель и политический консультант Ричард Джавад.

Начиная с 70-х годов прошлого века Филиппины осуществляют постоянный контроль над стратегически важным островом Титу. На нем построены военные объекты и постоянно проживает гражданское население, даже есть свой мэр. В связи с последними событиями на море начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Ромео Браунер оперативно отреагировал на ситуацию и предостерег Китай от "опасных маневров и агрессивных действий в отношении филиппинских судов", которые, по его словам, могут представлять опасность для "жизни морского персонала с обеих сторон".

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Это далеко не единичный случай: Филиппины и Китай уже несколько месяцев находятся в состоянии дипломатического и военно-морского противостояния в Южно-Китайском море.   Манила, получающая все большую поддержку со стороны союзников и единомышленников, в том числе и союзника по договору - Соединенных Штатов, пытается занять более жесткую позицию в спорах, сигнализируя Пекину о новой геополитической реальности в спорных акваториях.

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В то же время Филиппины оказались перед лицом сразу нескольких "тикающих бомб", поскольку двусторонняя напряженность достигла точки кипения по целому ряду вопросов. В частности, речь идет о принадлежности Второй отмели Томаса, банки Рид, а также о недавно расширенном доступе США к филиппинским базам вблизи Тайваня. Пока непонятно, как далеко Филиппины могут зайти, прежде чем вызовут агрессивную реакцию Китая.

Затишье перед бурей

До недавних пор ситуация в Южно-Китайском море для Китая была весьма благоприятной. Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте не только грозился разорвать оборонное сотрудничество своей страны с Западом, но и призывал не отстаивать суверенные права Филиппин на оспариваемые территории.

Сначала Дутерте решил " аннулировать" историческую победу Филиппин в арбитражном суде в Гааге, который вынес решение против широкомасштабных притязаний Китая в Южно-Китайском море. Тогдашний филиппинский лидер неоднократно выступал с сомнительными заявлениями, утверждая, что если Филиппины будут настаивать на своих законных претензиях, то это чревато войной с Китаем.

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"[Си] ответил мне так: "Мы друзья, мы не хотим с вами ссориться, мы хотим поддерживать с вами теплые отношения, но если вы будете педалировать этот вопрос, мы начнем военные действия"", - заявил Дутерте после одной из встреч с лидером Китая. Пекин не подтвердил, но и не опроверг достоверность заявлений Дутерте.

Береговая охрана Филиппин опубликовала видеозапись того, как два корабля береговой охраны Китая пытаются заблокировать в Южно-Китайском море филиппинское судно снабжения. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Береговая охрана Филиппин.

В продолжение этого филиппинский лидер занял глубоко "фаталистическую" позицию, предупредив, что противостоять Китаю, в том числе и в отношении острова Титу, равносильно "подготовке к самоубийству". Когда предполагаемый катер китайской милиции столкнулся с филиппинским рыболовецким судном и впоследствии затонул, Дутерте наперекор представителям своего оборонного ведомства назвал произошедшее "маленьким морским инцидентом".

После того как Фердинанд Маркос-младший занял лидирующие позиции в большинстве предвыборных опросов перед выборами в прошлом году, Китай с оптимизмом ожидал продолжения "послушной" внешней политики Манилы. В конце концов, Маркос-младший, будучи кандидатом в президенты, неоднократно ставил под сомнение целесообразность союза Филиппин с Соединенными Штатами и подчеркивал важность диалога с Китаем.

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Однако не прошло и года с момента его вступления в должность, как правительство Маркоса-младшего переключило акцент на Южно-Китайское море. По мнению Хейдариана, это было вызвано пониманием того, что дружественная Китаю внешняя политика Дутерте лишь ослабила позиции государства, а Пекин, несмотря на более чем шестилетний продолжительный диалог на высшем уровне, отказался от каких-либо значимых уступок.

 Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин показывает дорогу тогдашнему президенту Филиппин Родриго Дутерте. Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP.

Таким образом, новый филиппинский президент не только занял более бескомпромиссную позицию в отношении морских конфликтов, но и приветствовал расширение оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами и их союзниками. В частности, Филиппины значительно дополнили параметры Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), предоставив Пентагону доступ к ряду стратегически важных военных объектов, расположенных как в Южно-Китайском море, так и рядом с Тайванем.

Примерно в то же время эта южноазиатская страна перешла к агрессивной публичной дипломатии, постоянно выступая с разоблачениями предполагаемого принудительного поведения Китая в спорных акваториях. По словам официального представителя береговой охраны Филиппин Джея Тарриелы, "если при предыдущем правительстве Дутерте любые проблемы, связанные с Китаем, становились достоянием общественности только в случае их особой остроты", то при Маркосе-младшем появилась "приверженность прозрачности и... решимость защищать суверенитет государства".

Среди филиппинских специалистов в области морской безопасности сложилось единое мнение о необходимости противостоять Китаю с помощью активной дипломатии, а также расширения военно-морских и силовых операций. Таким образом, пишет издание, Маниле удалось укрепить свои стратегические позиции, в значительной степени игнорируя предупреждения Пекина и наращивая сотрудничество в сфере безопасности с Вашингтоном и его союзниками.

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Нелегкий выбор

В ближайшее время обеим странам придется сделать непростой выбор. Во-первых, Филиппины стоят перед "моментом истины" в отношении Второй отмели Томаса, где филиппинский отряд морской пехоты находится в опасной близости от полуразрушенного судна, севшего на мель. Кроме того, у Филиппин остается все меньше времени на освоение альтернативных источников энергии, поэтому Маниле необходимо закрепиться на спорном острове Банка Рид где предположительно находятся большие запасы углеводородов.

По мнению Хейдариан, Китай препятствует филиппинским энергетическим исследованиям на отмели Рид, а также блокирует миссии Манилы по доставке грузов на Вторую отмель Томаса. Кроме того, Пекин предупредил о прямом вмешательстве в случае строительства Манилой новых сооружений на спорной отмели. Благодаря укреплению оборонных связей с Западом Манила, располагающая все более современными кораблями, надеется разрушить стратегию блокады Пекина в спорных акваториях.

Впрочем, не менее спорным вопросом является решение Филиппин предоставить американским вооруженным силам доступ к военным объектам в самых северных провинциях, граничащих с Тайванем, что напрямую влияет на любые китайские планы кинетических действий в будущем. Таким образом, образовалась довольно сложная "связь между Тайванем и Южно-Китайским морем", которая одновременно усилила стратегические позиции Филиппин и повысила риск возможных ответных действий со стороны Китая.

В качестве одного из возможных вариантов развития событий Манила могла бы ограничить военное присутствие Америки на своих северных границах с Тайванем. В обмен на это Китай негласно "бы" признал прерогативу этой страны Юго-Восточной Азии по укреплению ее позиций на Второй отмели Томаса и, возможно согласился бы на разработку углеводородных ресурсов на Рид-банке в рамках контракта с китайской компанией.

Посаженный на мель филиппинский корабль у Второй отмели Томаса в последнее время стал самой горячей точкой в Южно-Китайском море.  Изображение представлено онлайн журналом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Twitter

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На данный момент ясно одно: обе стороны с растущим стремлением к риску "прощупывают почву", удерживая и укрепляя свои позиции в надежде на достижение наилучшего компромисса в будущем, но без катастрофической вооруженной конфронтации

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сша китай запад пекин филиппины южно-китайское море манила
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