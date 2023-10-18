На фоне подготовки Израилем беспрецедентной наземной операции в секторе Газа ЦАХАЛ перебрасывает на 232-ю трассу десятки тяжелобронированных бронетранспортеров Namer (Leopard), оснащенных системами активной защиты Trophy, что делает их одними из самых защищенных БТРов в мире.

ЦАХАЛ разворачивает самые тяжелые бронетранспортёры в мире для переброски десанта в Палестину На снимке бронетранспортеры Namer, состоящие на вооружении Армии обороны Израиля, разгружаются с грузовых платформ на трассе 232 на юге Израиля недалеко от сектора Газа. Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Министерство обороны Израиля.

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После появления в социальных сетях видеороликов, демонстрирующих перемещение этих машин к месту боевых действий, появились подозрения, что эти средства, скорее всего, будут использоваться для переброски израильских сухопутных подразделений в район сектора Газа.

Напомним, что знаменитая "Дорога 232" - израильское шоссе, пролегающее параллельно блокированному сектору Газа и фактически ставшее новой границей между территориями, контролируемыми Израилем и ХАМАС. Исламское движение сопротивления ХАМАС 7 октября внезапно атаковало израильские города.

Некоторые специалисты Open-Source Intelligence (OSINT), отслеживающие системы вооружения в зонах боевых действий, опубликовали видеозаписи с БТР Namer. Эксперты утверждают, что ночью эти машины были выгружены с грузовых платформ и переброшены на трассу № 232 на юге Израиля. Таким образом, тяжелые "Леопарды" дополнили массивное скопление бронированных боевых машин, которое можно было наблюдать на видеозаписях в минувшие выходные, сигнализируя о том, что вторжение может быть начато в любую минуту, пишет онлайн изданием EurAsian Times.

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Переброска БТР Namer, которую военные эксперты расценивают как "усиление" перед предстоящим вторжением, последовала через неделю после того, как члены палестинского движения ХАМАС совершили нападение на Израиль. Кроме того, на фоне авиаударов израильской авиации по густонаселенным районам сектора Газа 14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности к новому этапу военной операции на территории палестинского анклава.

В заявлении израильской армии говорится, что подразделения ЦАХАЛ развернуты по всей стране для повышения оперативной готовности к предстоящим этапам боевых действий, "с акцентом на значительные наземные операции". Эскалация конфликта между Израилем и Исламское движение сопротивления ХАМАС вызывает беспокойство международного сообщества, поскольку создает еще один очаг напряженности в и без того напряженном мире.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден несмотря на то, что является "верным союзником" Израиля, в интервью общественно-политическому телешоу "60 минут", канала CBS, вышедшему в эфир 15 октября, предостерег Тель-Авив, заявив, что любая оккупация Газы была бы "большой ошибкой". В настоящее время сектор Газа переживает гуманитарный кризис. Это произошло после того, как Израиль перешел в "состояние войны", подверг анклав ковровым бомбардировкам и ввел полную блокаду Газы.

На снимке тяжелый гусеничный бронетранспортер Namer, построенный на платформе основного боевого танка "Меркава". Производство этого БТР ведется с 2006 года. Первые машины поступили на вооружение в 2008 году. Сегодня в Израиле насчитывается около 200 БТР "Намер". Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Министерство обороны Израиля.

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Однако, несмотря на подобные призывы, ЦАХАЛ стянул к границе с Газой сотни танков и других боевых машин. Таким образом, передвижение тяжелых БТР "Леопард" по направлению к границе вызывает серьезные опасения, пишет EurAsian Times. Обратим внимание, что во время первой атаки ХАМАС несколько танков ЦАХАЛ "Меркава" были уничтожены, а их экипажи взяты в плен.

Кроме того, после прорыва границы и захвата израильской военной базы в Нахаль-Озе члены ХАМАС захватили как минимум один БТР "Леопард" и несколько других боевых машин.

В связи с тем, что ситуация вокруг сектора Газа становится все более опасной, некоторые военные аналитики обращают внимание на важную роль, которую могут сыграть бронетранспортеры Namer в случае вторжения подразделений ЦАХАЛ в сектор Газа. Бронетранспортер Namer, построенный на платформе танка IDF Merkava, считается лучшим в израильском арсенале. Впервые он был развернут на территории сектора Газа в 2021 году.

Израильские "Леопарды" готовы ворваться в сектор Газа — EAT. На фотографии показан противотанковый ракетный комплекс "Гиль" (он же Spike-MR), установленный в необитаемой башне тяжелого гусеничного бронетранспортера Namer. Изображение представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Министерство обороны Израиля.

Что известно об израильском бронетранспортере "Леопард"

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БТР "Намер" (тяжелый бронетранспортер "Леопард") является важным элементом программы модернизации ЦАХАЛа. В основу конструкции "Леопарда" легло шасси основного боевого танка Merkava Mk.4 общей массой около 70 тонн.

В настоящее время он входит в число самых защищенных бронетранспортеров в мире, причем одной из наиболее ярких отличительных особенностей этой машины является то, что она обеспечивает солдатам такую же степень защиты и мобильности, как и самые современные основные боевые танки, считают эксперты EurAsian Times.

На БТР Namer установлена система активной защиты Meil Ruach, также известная как Trophy или модульная броня. В боевой машине подобного класса система активной защиты в качестве основного компонента используется впервые. Кроме того, БТР Namer оснащен средствами противотанковыми средствами и системой автоматического пожаротушения. По уровню защищенности эта машина эквивалентна танку Merkava Mk.4.

В 2015 году министерство обороны Израиля заявило: "Тяжёлый бронетранспортёр Namer считается самой защищённой боевой машиной в мире, доказавшей свои возможности в ходе боевых действий во время операции "Рубеж обороны" против множества угроз".

31 июля 2017 года Министерство обороны Израиля опубликовало рекламный видеоролик боевой машины пехоты Namer с 30-мм автоматическим орудием, установленным в беспилотной башне, и системой активной защиты Trophy APS. Боевая машина пехоты Namer обеспечивает более высокую оперативность при ведении боевых действий в городских условиях и более высокую огневую мощь подразделений пехоты.

В декабре 2018 года израильское оборонное ведомство опубликовало второй видеоролик, на котором запечатлена стрельба ракетами ПТУР Spike-MR установленного на башне машины. Тогда официальный представитель израильского военного ведомства заявил, что система Spike-MR "позволит бойцам ЦАХАЛа запускать ракеты находясь внутри машины, оставаясь под ее защитой. Такой потенциал еще больше увеличит радиус поражения БТР Namer".

БМП Namer уже неоднократно доказывали свою высокую боеспособность. По данным из открытых источников известно, что две из них принимали участие в войне в секторе Газа в 2008 году. А когда шесть лет спустя Израиль вновь вступил в войну с ХАМАС, на вооружении ЦАХАЛ находилось уже около 120 БТРов. По имеющейся информации, тяжелые машины "успешно" выдержали ракетный обстрел во время израильской атаки на Газу в 2014 году. До недавнего времени – то есть пока ХАМАС не атаковал армейскую базу в рамках своего внезапного нападения - не один БТР Namer не был уничтожен на поле боя, пишет EurAsian Times.

На видео демонстрируется работа противотанкового ракетного комплекса Spike-MR, установленного в беспилотной башне бронетранспортера Namer. Особенностью этой системы является внутреннее размещение пускового комплекса, что позволяет защитить его от пуль и осколков снарядов. Видео представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Министерство обороны Израиля.

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OSINT (open source intelligence) — разведка по открытым источникам

Трасса 232 - израильская магистраль проходит параллельно заблокированной территории сектора Газа