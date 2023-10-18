Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT

ЦАХАЛ разворачивает самые тяжелые и самый защищённые бронетранспортёры в мире для переброски десанта в сектор Газа
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

На фоне подготовки Израилем беспрецедентной наземной операции в секторе Газа ЦАХАЛ перебрасывает на 232-ю трассу десятки тяжелобронированных бронетранспортеров Namer (Leopard), оснащенных системами активной защиты Trophy, что делает их одними из самых защищенных БТРов в мире.

ЦАХАЛ разворачивает самые тяжелые бронетранспортёры в мире для переброски десанта в Палестину На снимке бронетранспортеры Namer, состоящие на вооружении Армии обороны Израиля, разгружаются с грузовых платформ на трассе 232 на юге Израиля недалеко от сектора Газа. Изображение  представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Министерство обороны Израиля.

реклама



После появления в социальных сетях видеороликов, демонстрирующих перемещение этих машин к месту боевых действий, появились подозрения, что эти средства, скорее всего, будут использоваться для переброски израильских сухопутных подразделений в район сектора Газа.

Напомним, что знаменитая "Дорога 232" - израильское шоссе, пролегающее параллельно блокированному сектору Газа и фактически ставшее новой границей между территориями, контролируемыми Израилем и ХАМАС. Исламское движение сопротивления ХАМАС 7 октября внезапно атаковало израильские города.

Некоторые специалисты Open-Source Intelligence (OSINT), отслеживающие системы вооружения в зонах боевых действий, опубликовали видеозаписи с БТР Namer. Эксперты утверждают, что ночью эти машины были выгружены с грузовых платформ и переброшены на трассу № 232 на юге Израиля. Таким образом, тяжелые "Леопарды" дополнили массивное скопление бронированных боевых машин, которое можно было наблюдать на видеозаписях в минувшие выходные, сигнализируя о том, что вторжение может быть начато в любую минуту, пишет онлайн изданием EurAsian Times.

Россия отправила на околоземную орбиту модернизированный МиГ-31 для перехвата боевых самолётов NATO

реклама



Переброска БТР Namer, которую военные эксперты расценивают как "усиление" перед предстоящим вторжением, последовала через неделю после того, как члены палестинского движения ХАМАС совершили нападение на Израиль. Кроме того, на фоне авиаударов израильской авиации по густонаселенным районам сектора Газа 14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности к новому этапу военной операции на территории палестинского анклава.

В заявлении израильской армии говорится, что подразделения ЦАХАЛ развернуты по всей стране для повышения оперативной готовности к предстоящим этапам боевых действий, "с акцентом на значительные наземные операции". Эскалация конфликта между Израилем и Исламское движение сопротивления ХАМАС вызывает беспокойство международного сообщества, поскольку создает еще один очаг напряженности в и без того напряженном мире.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден несмотря на то, что является "верным союзником" Израиля, в интервью общественно-политическому телешоу "60 минут", канала CBS, вышедшему в эфир 15 октября, предостерег Тель-Авив, заявив, что любая оккупация Газы была бы "большой ошибкой". В настоящее время сектор Газа переживает гуманитарный кризис. Это произошло после того, как Израиль перешел в "состояние войны", подверг анклав ковровым бомбардировкам и ввел полную блокаду Газы.

На снимке тяжелый гусеничный бронетранспортер Namer, построенный на платформе основного боевого танка "Меркава".  Производство этого БТР ведется с 2006 года. Первые машины поступили на вооружение в 2008 году. Сегодня в Израиле насчитывается около 200 БТР "Намер". Изображение  представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Министерство обороны Израиля.

реклама



Однако, несмотря на подобные призывы, ЦАХАЛ стянул к границе с Газой сотни танков и других боевых машин. Таким образом, передвижение тяжелых БТР "Леопард" по направлению к границе вызывает серьезные опасения, пишет EurAsian Times. Обратим внимание, что во время первой атаки ХАМАС несколько танков ЦАХАЛ "Меркава" были уничтожены, а их экипажи взяты в плен.

Кроме того, после прорыва границы и захвата израильской военной базы в Нахаль-Озе члены ХАМАС захватили как минимум один БТР "Леопард" и несколько других боевых машин.

В связи с тем, что ситуация вокруг сектора Газа становится все более опасной, некоторые военные аналитики обращают внимание на важную роль, которую могут сыграть бронетранспортеры Namer в случае вторжения подразделений ЦАХАЛ в сектор Газа. Бронетранспортер Namer, построенный на платформе танка IDF Merkava, считается лучшим в израильском арсенале. Впервые он был развернут на территории сектора Газа в 2021 году.

Израильские "Леопарды" готовы ворваться в сектор Газа — EAT. На фотографии показан противотанковый ракетный комплекс "Гиль" (он же Spike-MR), установленный в необитаемой башне тяжелого гусеничного бронетранспортера Namer. Изображение  представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Министерство обороны Израиля.

Что известно об израильском бронетранспортере "Леопард"

реклама



БТР "Намер" (тяжелый бронетранспортер "Леопард") является важным элементом программы модернизации ЦАХАЛа. В основу конструкции "Леопарда" легло шасси основного боевого танка Merkava Mk.4 общей массой около 70 тонн.

В настоящее время он входит в число самых защищенных бронетранспортеров в мире, причем одной из наиболее ярких отличительных особенностей этой машины является то, что она обеспечивает солдатам такую же степень защиты и мобильности, как и самые современные основные боевые танки, считают эксперты EurAsian Times.

На БТР Namer установлена система активной защиты Meil Ruach, также известная как Trophy или модульная броня. В боевой машине подобного класса система активной защиты в качестве основного компонента используется впервые. Кроме того, БТР Namer оснащен средствами противотанковыми средствами и системой автоматического пожаротушения. По уровню защищенности эта машина эквивалентна танку Merkava Mk.4.

В 2015 году министерство обороны Израиля заявило: "Тяжёлый бронетранспортёр Namer считается самой защищённой боевой машиной в мире, доказавшей свои возможности в ходе боевых действий во время операции "Рубеж обороны" против множества угроз".

Китайские инженеры построили квантовый компьютер на 255 кубитов продемонстрировав его невероятную мощность

31 июля 2017 года Министерство обороны Израиля опубликовало рекламный видеоролик боевой машины пехоты Namer с 30-мм автоматическим орудием, установленным в беспилотной башне, и системой активной защиты Trophy APS. Боевая машина пехоты Namer обеспечивает более высокую оперативность при ведении боевых действий в городских условиях и более высокую огневую мощь подразделений пехоты.

В декабре 2018 года израильское оборонное ведомство опубликовало второй видеоролик, на котором запечатлена стрельба ракетами ПТУР Spike-MR установленного на башне машины. Тогда официальный представитель израильского военного ведомства заявил, что система Spike-MR "позволит бойцам ЦАХАЛа запускать ракеты находясь внутри машины, оставаясь под ее защитой. Такой потенциал еще больше увеличит радиус поражения БТР Namer".

БМП Namer уже неоднократно доказывали свою высокую боеспособность. По данным из открытых источников известно, что две из них принимали участие в войне в секторе Газа в 2008 году. А когда шесть лет спустя Израиль вновь вступил в войну с ХАМАС, на вооружении ЦАХАЛ находилось уже около 120 БТРов. По имеющейся информации, тяжелые машины "успешно" выдержали ракетный обстрел во время израильской атаки на Газу в 2014 году. До недавнего времени – то есть пока ХАМАС не атаковал армейскую базу в рамках своего внезапного нападения - не один БТР Namer не был уничтожен на поле боя, пишет EurAsian Times.

На видео демонстрируется работа противотанкового ракетного комплекса Spike-MR, установленного в беспилотной башне бронетранспортера Namer. Особенностью этой системы является внутреннее размещение пускового комплекса, что позволяет защитить его от пуль и осколков снарядов. Видео представлено онлайн изданием Eur Asian Times / Министерство обороны Израиля.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

OSINT (open source intelligence) — разведка по открытым источникам
Трасса 232 - израильская магистраль проходит параллельно заблокированной территории сектора Газа

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

израиль палестина хамас сектор газа палестина и израиль бтр namer
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
9
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
2
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
7
Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
2
Российские операторы БПЛА снова уничтожили украинский самолет «Ланцетом»
2
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
4
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
17
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
3
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
+
Huawei представила "новый" процессор Kirin 9000s, который оказался переименовкой старого чипа
4
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Артиллерия ВСУ на Южно-Донецком вновь затихает
+
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
5
Британские астрономы впервые запечатлели столкновение планет
+
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
+
В Германии заново запустили угольную ТЭЦ, чтобы справиться с зимними холодами
4
Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов
1
Принадлежащий китайцам производитель аккумуляторов AESC уверен, что сможет построить предприятия в США
+
Bloomberg: ВВП ФРГ упал на 0,2 % к октябрю и снизится на 0,1 % к концу года
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
29
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
43
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
9
Лучшие цены на лицензии Office и Windows со скидками до 62% на распродаже Happy Halloween
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
+
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
9
На фоне конфликта на Ближнем востоке Россия развернет ЗРК С-400 и усилит авиабазу Кант в Киргизии
3
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
3

Сейчас обсуждают

wild cat
07:58
Ну вот. Осталось провозгласить, что раз в России в 2024-м выборы. То Омикрон это Российская разработка. Как красиво намекнули на это.На самом деле это сделал Тель Авив. Вон Они даже больницы специальн...
Япония обнародовала доказательства того, что вирус COVID был создан в биолабораториях
wild cat
07:48
Интересно, а откуда у ХАМАС могут быть ракеты, что одна разрушает всю БОЛЬНИЦУ на 500 человек. Дичь полнейшая. Евреи начинают идти стопами ГИТЛЕРА И ГЕББЕЛЬСА.
ЦАХАЛ обвинили Палестину в прилёте по больнице Аль-Ахли в Газе и показали, как это произошло
Иван Кузнецов
07:48
Скоро в парке "Патриот"...))
В Госдуме предложили разрешить судимым за особо тяжкие преступления работать учителем
Aleksandr Pechatnov
07:43
У них проблемы с продовольствием
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
Вячеслав Ермолаев
07:39
Первое. Не указаны характеристики двигателя. Второе. Не указана используемая схема: ЖРД с вытеснительной подачей компонентов, ЖРД с ТНА с открытой схемой, ЖРД закрытой схемы с газификацией одного из к...
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
Иван Полозкоа
07:09
Приятно новость! Мы все равно лучшие и будемлучше!!!
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
Александр Торощин
06:53
Все страны евросвинарника и пиндостан 10 лет вооружали хохломордых и не вякали, а тут одна маленькая Корея вогнала в ступор всех заокеанских пиратов, включая бритов. Закупайте подгузники у китацев.
Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
Vorvort
06:36
Интел надо осваивать 7 нм, тогда возможен прирост производительности. Из 10 нм выжаты все соки.
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Akim
06:30
красивая сказка.. без КАЗ, без ДЗ выдержать несколько попаданий и даже не потерять ход.. не, эти товагищи мастера сказки сказывать. Че уж говорить, их сказке про Иисуса верят уже вот уже 2 тыщи лет ка...
Экипаж Merkava 7 октября с помощью пушки и гусениц смог отбиться от наседавших бойцов ХАМАС
WOLF PACIFIER
06:18
Не стоит полагаться на всё, что говорит госпожа гинеколог. Ей уже самой намекают, что она много на себя берёт, заявления её выходят за рамки полномочий и целом ведёт она себя как королева. Не всем пре...
Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не оставит Украину из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем