На фоне сокрушительных авиаударов Израиля по сектору Газа, оказавшемуся совершенно неподготовленным к внезапному нападению ХАМАС, и не прекращающихся боевых действий на Украине есть все основания полагать, что сегодня Вашингтон стоит перед сложным выбором - кому из своих союзников передать и без того ограниченное количество боеприпасов. Об этом рассказывает журналист и военный эксперт Сакши Тивари в своей статье, для издания EurAsian Times.

Вашингтон уже пытался увязать поддержку Тель-Авива и Киева. Однако республиканцы, выступающие против выделения Украине дополнительной помощи, скорее всего, будут утверждать, что США должны отдать предпочтение своему союзнику на Ближнем Востоке - Израилю, и не могут позволить себе помогать обеим государствам одновременно. Соответственно, помощь Вашингтона киевскому режиму может быть существенно сокращена как раз из-за еще более усилившегося сопротивления на Капитолийском холме. Изображение предоставлено онлайн-изданием Euro AsianTimes / Global Look Press / Марван Наамани

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В боевых действиях на Украине большую роль играет артиллерия. Однако спустя почти 19 месяцев между количеством снарядов, необходимых ВСУ и темпами, с которыми США и их союзники по Североатлантическому альянсу могут их производить и поставлять, по-прежнему существует значительное отставание. Проблема поставок артиллерийских снарядов стала камнем преткновения для стран Запада, изо всех сил пытающихся нарастить их производство.

Ранее руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова в интервью телеканалу CNN заявила, что ежедневно вооруженные силы Украины выпускают до 6 000 снарядов, но в перспективе готовы использовать более 10 000 снарядов в сутки. В свою очередь, в середине сентября Соединенные Штаты объявили, что в ближайшие годы планируют увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и довести его до 100 тысяч к 2025 году.

Однако в связи с тем, что Израиль является ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, есть "два опасения", которые в подавляющем большинстве высказывали в социальных сетях как военные эксперты, так и обычные интернет-пользователи. Во-первых, поскольку Израиль объявил войну движению ХАМАС в секторе Газа, поставки оружия и боеприпасов на Украину могут оказаться под угрозой. Во-вторых, если боеприпасы, предназначенные для Тель-Авива, будут отправлены на Украину, то это может создать проблемы для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в случае их дефицита.

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Сегодня, когда Вашингтон пытается смоделировать развитие событий, Пентагону задают непростые вопросы относительно того, как он будет снабжать своих союзников в условиях открытой конфронтации. По имеющимся данным, Соединенные Штаты в спешном порядке кинулись отправлять боеприпасы в Израиль уже через день после начала атаки ЦАХАЛ на сектор Газа.

США намерены перебросить на Ближний Восток боевую авиацию только сейчас, почувствовав на себе давление военной экспансии Ирана и "агрессивных" маневров" России в Сирии, пишет Тивари. Сегодня, после объявления войны премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, внимание Запада вновь приковано к этому региону.

Помощь Украине за счет Израиля?

В некоторых сообщениях, появившихся в социальных сетях, отмечалось, что ХАМАС якобы отказался от предложенного ему режима прекращения огня, сославшись на информацию о том, что Израиль отправил на Украину около 80 процентов своих артиллерийских снарядов, и, таким образом, Тель-Авив хочет "выиграть время".

Эти спекуляции основывались на предыдущих заявлениях о том, что Вашингтон передает Киеву свои 155-миллиметровые снаряды со складов в Израиле. В январе этого года некоторые анонимные источники из числа американских и израильских спецслужб сообщили средствам массовой информации, что американские боеприпасы, хранящиеся в Израиле, уже отправлены на Украину, и за первой партией ожидается следующая.

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По словам представителя исламистского движения ХАМАС Хазема Кассема, ХАМАС отказался от прекращения огня в обмен на раненых и пленных израильских офицеров: "О прекращении военных действий не может быть и речи, на этот раз мы идем к окончательной победе". Переговоры велись египетскими переговорщиками, а посредником в снятии напряженности выступил Энтони Блинкен, на что представители "Хамаса" ответили, что инициатива принадлежит им и что речь идет о выигрыше времени, поскольку они получили информацию о том, что Израиль отправил на Украину 80% артиллерийских снарядов, и у них есть эти сведения, что теперь Израиль просто тянет время, сообщает "Wall Street Journal". На снимке видно, как над зданием поднимается огромный огненный шар во время бомбардировки Израилем города Газа 9 октября. Изображение предоставлено онлайн-изданием Euro AsianTimes / Mahmud Hams/AFP/Getty Images.

Позже один из американских чиновников в интервью CNN сообщил, что "часть" из 300 тыс. 155-миллиметровых снарядов, которые США и Израиль ранее договорились отправить на Украину, уже передана ВСУ. На вопрос журналистов о передаче боеприпасов представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт ответил, что, поскольку снаряды принадлежат Соединенным Штатам, его страна не имеет никакого отношения к их перемещению.

Недавно Соединенные Штаты передали киевскому режиму крупную партию боеприпасов, изъятых у иранских контрабандистов. На прошлой неделе американские военные объявили, что отправили на Украину более 1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, которые были конфискованы военно-морскими силами США в декабре прошлого года на транзитном судне без приписки Marwan и предназначались, как считают в Пентагоне для хуситов в Йемене.

Однако, учитывая, что Израиль сейчас находится в состоянии войны, есть все основания полагать, что потребность в боеприпасах будет расти. Поскольку Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортером боеприпасов в Израиль, все внимание Запада приковано к тому, как Вашингтон будет регулировать ситуацию и балансировать между военной помощью Киеву и Тель-Авиву.

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Хотя Израиль наносит массированные удары по сектору Газа в основном с использованием истребителей, не исключено также применение артиллерии, пишет Тивари. Израильские военные подвергли регион артиллерийскому обстрелу во время последнего масштабного боестолкновения с ХАМАС. По имеющимся данным, в ходе операции "Нерушимая скала" в 2014 году ЦАХАЛ выпустил по Газе более 32 тысяч артиллерийских снарядов.

Опасения по поводу эскалации конфликта и необходимости увеличения количества боеприпасов заметно усилились после перестрелки с "Хезболлой". После того как "Хезболла" выпустила десятки ракет и минометных снарядов по трем израильским опорным пунктам на спорной территории вблизи границы, ЦАХАЛ ответил атакой беспилотников на блокпост шиитов.

На момент написания данной статьи ряд источников OSINT заявили, что сегодня ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила 155-мм самоходные гаубицы M109A5 "Doher" с машинами снабжения боеприпасами M548 "Alfa" на север Израиля в направлении ливанской границы.

Однако есть все основания полагать, пишет EurAsian Times, что ситуация между ЦАХАЛом и "Хезболлой" может накалиться. У "Хезболлы" имеются десятки тысяч ракет, которые, предположительно, поставляет Иран. После кровопролитной войны с Израилем в 2006 году "Хезболла" долгое время не участвовала в противостоянии между Израилем и ХАМАС, однако на этот раз она настроена более агрессивно.

Недавно США передали киевскому режиму крупную партию боеприпасов, изъятых у иранских контрабандистов. На прошлой неделе американские военные объявили, что отправили на Украину более 1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, которые были конфискованы американскими ВМС в декабре прошлого года на транзитном судне Marwan и предназначались, по данным спецслужб США, для хутистов в Йемене. Изображение предоставлено онлайн-изданием Euro AsianTimes Mark Allen Johnson / Global Look Press.

9 октября некоторые военные эксперты на Западе забили тревогу из-за того, что военный конфликт на Украине слишком дорого обходится Израилю. Издание EurAsian Times обратилось к специалистам, чтобы выяснить, как будет действовать Пентагон, если ему придется выбирать между поставками оружия двум своим ближайшим союзникам.

"Украина использует слишком много боеприпасов для достижения очень незначительных результатов; израильтяне так не действуют, и значительная часть их снарядов используется разумно, поскольку они вкладывают много средств в разведку, они прекрасно знают где находятся цели, и наносят по ним очень точные удары". "У них нет времени на то, чтобы одномоментно выпускать 100-200 снарядов. Израиль - очень маленькая страна, которая не может позволить себе участие в продолжительном военном конфликте, как это может сделать Украина. Израиль не столкнется с нехваткой боеприпасов. Украина же ведет боевые действия против соперника, во много раз превосходящего ее по размерам".

"Я не думаю, что сегодня речь идет о дилемме Украина или Израиль. ЦАХАЛ не станет попросту расходовать огромное количество артиллерийских снарядов, которые в целом относительно неточны. Кроме того, территория сектора Газа очень плотно заселена. Проблема появится, только в том случае, если Израиль начнет исходить из того, что эта операция будет длительной и избыточной. Тогда может возникнуть проблема для Украины. Впрочем, производственный потенциал Израиля достаточно высок".

Следует отметить, что недавнюю атаку ХАМАС не смогли предусмотреть ни США, ни Израиль. Более того, Израиль был застигнут врасплох, когда ХАМАС нарушил границы и начался мощный ракетный обстрел. При этом на Западе считают, что этот конфликт вряд ли продлится долго, поскольку у боевиков нет ресурсов для его поддержания.

"Израиль ввел полную блокаду Газы, что означает, что в анклав не будет поступать ни продовольствие, ни топливо, ни электричество. Это сократит боевой потенциал ХАМАС", сообщил EurAian Times, военный эксперт пожелавший остаться неизвестным. "Это в дополнение к ограниченному количеству оружия и боеприпасов в их арсенале. ЦАХАЛ —серьезная военная сила, которая наносит удары по всему сектору Газа. Хамас многое может сделать самостоятельно. Если "Хезболла" откроет еще один фронт, ЦАХАЛ, судя по всему, сможет дать отпор. У него достаточно ресурсов, чтобы бороться с двумя врагами".

После объявления войны военно-политический кабинет Израиля санкционировал " значительные военные шаги". Хотя порядок последующих действий не уточняется, судя по всему, в связи с объявлением войны премьер-министр Биньямин Нетаньяху и ЦАХАЛ получили довольно "широкие полномочия". Таким образом, пишет Тивари возникает следующий вопрос: сколько дней продлится этот конфликт и сможет ли Вашингтон оказать помощь Израилю без ущерба для военной помощи Киеву?

На этот вопрос попытался ответить Патрик Донахо, в прошлом начальник Центра передового маневрирования сухопутных войск США в Форт-Беннинге (штат Джорджия), который в интервью EurAsian Times заявил: "В настоящее время в распоряжении Соединенных Штатов имеются довольно солидные запасы оружия. Однако масштабы его использования на Украине — это сигнал к тому, что необходимо увеличить производство не только для восполнения переданного арсенала, но и для создания производственного потенциала, который может понадобиться, если мы окажемся втянутыми в крупномасштабные конвенциальные боевые действия. В настоящее время Соединенные Штаты пытаются нарастить производство 155-мм артиллерийских снарядов".

Купол американского Капитолия отражается в окне на Капитолийском холме в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, 20 апреля 2023 года. Изображение предоставлено онлайн-изданием Euro AsianTimes Reuters /Аманда Андраде-Роадс

С увеличением этих возможностей у Вашингтона появятся производственные мощности для восполнения боеприпасов, отправляемых на Украину. Что же касается Израиля, то у него есть значительные запасы на случай непредвиденных обстоятельств в секторе Газа. Делать выбор между Украиной и Израилем неправильно. Западу по силам и то, и другое".

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В данный момент на фоне заявлений Белого дома о готовности передать Израилю боеприпасы и военную технику, Пентагон в спешном порядке пересматривает свои арсеналы, чтобы понять, что бы еще такого можно было "немедленно" отправить своему союзнику на Ближний Восток.