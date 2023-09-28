Украинское контрнаступление продолжается, но, судя по всему, оно уже не столь интенсивно. Пока что Киев не добился значительных успехов, а во многих случаях его войска были отброшены назад. Об этом пишет американский эксперт, экс сотрудник Пентагона, старший научный аналитик Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен О'Брайен в своем докладе для онлайн издания Substack.

Украина теряет своих солдат и западную бронетехнику, а Соединенные Штаты предлагают реформы для неэффективной администрации Зеленского. На снимке истребитель ВВС Украины МиГ-29 поражен разведывательно-ударным комплексом группировки войск "Днепр". Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files

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Российские СМИ обнародовали некоторые данные о потерях ВСУ за сентябрь. По данным министерства обороны Российской Федерации, в этом месяце ВСУ потеряли более 17 тысяч своих бойцов. Об этом сообщил на коллегии военного ведомства министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, Киев потерял три западных танка, в том числе два германских Leopard и один британский Challenger, а также семь американских боевых машин пехоты Bradley, 77 гаубиц "три топора" и 51 самоходное орудие производства Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов.

Российские медиа заявляют, что ВС РФ уничтожили установку противовоздушной обороны FV4333 Stormer производства Великобритании. ЗРК Stormer представляет собой бронетранспортёр построенной на платформе лёгкого танка FV101 Scorpion. Система разработана британской обороной компанией Alvis Vickers, ныне известной как BAE Systems Land & Armaments, и оснащена перехватчиками с лазерным наведением. Комплекс предназначен для поражения "тихоходных" летательных аппаратов, в первую очередь вертолетов, и ударных дронов.

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Первая партия американских ОБТ "Абрамс" была доставлена на Украину с опережением графика. По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, "Абрамсы" должны быть участвовать исключительно в операциях специального назначения. Они не могут использоваться в обычных боевых действиях, так как Россия быстро их уничтожит.

Недавно выяснилось, что в одном из подбитых россиянами танков Lropard находился экипаж из немецких военнослужащих. Двое из них погибли. Третий член экипажа выжил и заявил россиянам, что он механик. Не совсем понятно, почему экипаж танка состоял из солдат бундесвера. Не станет ли эта ситуация закономерностью в будущем? На фоне всех этих событий ВС России нанесли массированные бомбовые удары по некоторым военным аэродромам ВСУ, уничтожив при этом три самолета МИГ-29 и несколько авиационных ангаров.

Также Вооруженные силы РФ нанесли удар "высокоточными боеприпасами большой дальности" по территории морского порта Одессы. В результате атаки были уничтожены зернохранилища и погрузочные доки. Удары российской боевой авиации по позициям ВСУ и критически важным объектам инфраструктуры Украины, судя по всему, носили достаточно интенсивный и продолжительный характер.

Киевский режим теряет солдат и западное вооружение, а США требуют от неэффективной администрации Зеленского провести ряд "важных для Запада" реформ, многие из которых Украина не в состоянии исполнить. На снимке германские танки Leopard 2 и прочая западная бронетехника, уничтоженная в первую неделю контрнаступления Украины. Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files /Twitter / EPA

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Украинская "ципса" заявила, что в результате удара ракетой "Штормовая тень" по зданию Черноморского флота в Севастополе погиб адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом, а также еще 34 военнослужащих. Как вскоре выяснилось, это утверждение оказалось ложным. Через несколько часов после удара ВСУ адмирал по видеосвязи принял участие в совещании с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Украинская "ципса" заявила, что это была фейковая видеозапись. Тем не менее, похоже, что их утверждения о гибели адмирала и остальных "жертвах" были крайне преувеличены. Российские источники знакомые с ситуацией утверждают, что в результате обстрела погиб только один человек. Здание штаба ЧФ в Севастополе получило серьезные повреждения, а близлежащие районы были блокированы из-за начавшегося пожара.

На днях Вашингтон разразился пространной тирадой о "первоочередных преобразованиях" на Украине. Заявление о реформах было сделано в Брюсселе на заседании “Многосторонней донорской координационной платформы по Украине”. Американское посольство в Киеве направило копию этого документа в администрацию Зелинского.

В документе содержится ряд "настоятельных рекомендаций" по борьбе с коррупцией. В частности, речь идет об оборонных закупках и управлении энергетическими компаниями, включая "Укрэнерго" и "Нафтогаз", а также о создании наблюдательных комитетов (естественно с участием американцев) для "Укроборонпрома" (производящего 125-мм снаряды), НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура), включая независимость от генпрокурора с целью предотвращения необоснованного политического давления на расследования.

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Одной из наиболее неожиданных инициатив стала рекомендация ограничить рамки деятельности Службы безопасности Украины (СБУ). В соответствии с американской концепцией, СБУ должна заниматься исключительно вопросами контрразведки, шпионажа, борьбы с терроризмом и кибертерроризмом. Тем не менее, некоторые эксперты отмечают, что эти формулировки очень пространны и неоднозначны. Служба безопасности используется киевским режимом для борьбы с оппозицией и многочисленных арестов всех, кто по каким-либо причинам выступает против действующей власти.

Кроме того, СБУ "применяется" для атак на лидеров и прихожан Русской Православной Церкви, некоторых из которых даже обвинили в продаже вооружений. Правоохранительный орган спецназначения используется и для борьбы с уклонистами от призыва в ряды ВСУ. Вероятно, американцы хотят несколько ограничить полномочии этого органа, но не “слишком сильно”.

По данным министерства обороны Российской Федерации, в этом месяце ВС Украины потеряли более 17 тысяч своих бойцов. Об этом сообщил на коллегии военного ведомства министр обороны России Сергей Шойгу. Система постановки мин Shielder (смонтирована на шасси Stormer) британского производства. Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files /Twitter / EPA

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Вероятность того, что хоть какая-то часть этих весьма ограниченных "реформ" будет реализована, крайне мала. Сам факт того, что они были представлены на столь низком политическом уровне в Брюсселе и только в виде проекта говорит о том, что администрация действующего лидера США не собирается всерьез бороться с коррупцией на Украине, а делает это исключительно ради предстоящих выборов.