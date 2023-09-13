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Американский лидер отказался от прежнего курса "продвижения демократии", пытаясь угодить странам, которые, как он надеется, помогут ему объединиться в борьбе с Китаем

"Мы выражаем полную поддержку мирному урегулированию территориальных споров в Южно-Китайском море в соответствии с нормами международного права, без угроз или принуждения", - говорится в совместном заявлении президента Соединенных Штатов Джо Байдена и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга по итогам недавней встречи в Ханое. Об этом пишет известный филиппинский эксперт Ричард Джавад Гейдариан - автор книги "Азия - новое поле битвы: Борьба в западной части Тихого океана между США и Китаем за Южно-Китайское море" в своей статье для издания Asia Times.

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США пытаются переманить Индию и Вьетнам на свою сторону. Белый дом пытается оторвать Нью-Дели и Ханой от Москвы и настроить их против Пекина. США отказались от прежнего курса "продвижения демократии", пытаясь угодить странам, которые, как надеются в Вашингтоне, помогут ему в борьбе с Китаем. На снимке президент Соединенных Штатов Джо Байден произносит тост в присутствии президента Вьетнама Во Ван Тхыонга (C-R) во время государственного обеда в президентском дворце в Ханое, Вьетнам, 11 сентября 2023 г. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab / EPA-EFE / Pool / Nhac Nguyen.

Обе стороны подтвердили свою приверженность "свободе навигации и пролета, а также беспрепятственной законной торговле в Южно-Китайском море", подчеркнув тем самым расширение сотрудничества между двумя сторонами в области безопасности на море на фоне новой эпохи "холодной войны". Во время визита во Вьетнам Байден призвал перевести двусторонние отношения на уровень "всеобъемлющего стратегического партнерства" (ВСП), фактически поставив Вашингтон в один ряд с традиционными союзниками Ханоя - Россией и коммунистическим Китаем.

Два бывших врага, которые во второй половине XX века вели многолетнюю кровопролитную войну, теперь называют друг друга "важнейшими партнерами" в "критический момент", отражая тем самым серьезные изменения в характере отношений между США и Вьетнамом, произошедшие за последнее десятилетие, пишет Asia Times.

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Хотя США настаивают на том, что крепнущий альянс Вашингтона и Ханоя не имеет ничего общего с другими державами, он явно ориентирован против Китая. Администрация Байдена не только пытается сдержать экспансионистские амбиции Китая в Южно-Китайском море, но и рассчитывает на то, что Вьетнам "снизит зависимость" цепочки поставок США от КНР. В этой связи визит президента Соединенных Штатов сопровождался крупным мероприятием, в котором приняли участие ведущие американские полупроводниковые компании.

При этом упражняясь в "реальной политике", администрация Байдена, называющая продвижение демократии основой своего внешнеполитического курса, похоже, не обратила внимания на растущее число нарушений прав человека в этой юго-восточной азиатской стране, считает Гейдариан.

Визит Байдена в Ханой состоялся вскоре после посещения другого важнейшего партнера США вне НАТО - Индии - во время саммита G20 в Нью-Дели. Так же, как и в случае с Вьетнамом, администрация Байдена, "всеми силами" обхаживающая арабских союзников, сделала вид, что не замечает проблем с отставанием Индии в области демократии в последние годы. В конечном итоге, именно сдерживание амбиций Китая представляется главной движущей силой внешней политики Вашингтона, которая все чаще носит постидеологический характер.

Изощренная дипломатия США

Не так давно администрация Байдена вызвала отторжение многих партнеров, проводя морализаторскую и идеологизированную внешнюю политику, направленную изменение трансакционного подхода своего предшественника путем продвижения идей демократии и прав человека.

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Однако практически сразу же Белый дом, возглавляемый демократами, поставил под удар своих ключевых партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. С одной стороны, Вьетнам и Сингапур были оскорблены тем, что их не пригласили на всемирный "Саммит за демократию" в Вашингтоне. Администрация Байдена также "навела шороху" в таких независимых государствах, как Индия, где высшие должностные лица резко осуждали любую критику в адрес ухудшающегося положения с правами человека в стране.

Как Индия, так и Вьетнам очень недовольны санкциями Запада против России. Нью-Дели, в свою очередь, не только отказался присоединиться к режиму западных санкций против специальной операции России на Украине, но и увеличил импорт энергоносителей из этой крупнейшей евразийской державы. Тем не менее, в связи с тем, что Китай стал основной проблемой администрации Байдена, стратегическая позиция Вашингтона в прошедшем году стала определяться более прагматичными методами.

По всем признакам, Вашингтон отказался от санкционного давления на потенциальные закупки Индией высокотехнологичных российских вооружений в пользу более тесного сотрудничества в области обороны. Цель США заключается в том, чтобы снизить зависимость этой южноазиатской державы от российских технологий и одновременно укрепить боевой потенциал Индии в борьбе с "возродившимся" Китаем, с которым она ведет пограничный спор в Гималаях.

Кроме того, Вашингтон рассматривает Индию как ключевого партнера в укреплении морской безопасности стран-союзников, в частности, Филиппин, которые недавно приобрели у Нью-Дели сверхзвуковой ракетный комплекс Brahmos российско-индийского производства.

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Два бывших врага, которые во второй половине XX века вели многолетнюю кровопролитную войну, теперь называют друг друга "важнейшими партнерами" в "критический момент", отражая тем самым серьезные изменения в характере отношений между США и Вьетнамом, произошедшие за последнее десятилетие. На снимке президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время минуты молчания в Ханое, 10 сентября 2023 года. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab / EPA-EFE / Pool / Nhac Nguyen.

Попытки администрации Байдена добиться расположения Индии были прекрасно продемонстрированы на саммите G20, где Вашингтон вместе с ключевыми арабскими и европейскими союзниками согласился принять участие в финансировании масштабного трансрегионального инфраструктурного проекта, который позволит соединить Индию с Европой через Аравийское море и Персидский залив.

Очевидно, что главная цель этой инициативы - "обойти стороной" соседние Пакистан и Иран, которые являются ключевыми "узлами" китайской программы "Пояс и путь". "Это большое дело. Это действительно большое дело. Этот проект будет способствовать превращению Ближнего Востока в более процветающий, стабильный и интегрированный регион", - заявил Байден по итогам декларации мегапроекта во время саммита G20 в Индии.

Проверка на реальность

Буквально через несколько дней Байден отправился во Вьетнам в попытке расширить еще одно важнейшее партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очень важно, пишет Asia Times, что эта поездка совпала со встречей руководителей компаний Amkor, Intel, Google, GlobalFoundries, Marvell и Boeing, которые, как сообщается, изучают возможности диверсификации в сторону от Китая.

Корпорация Intel уже построила во Вьетнаме завод стоимостью 1,5 млрд. долларов США, а компания Amkor строит предприятие по сборке и тестированию полупроводниковой продукции. Компания Marvell также планирует строительство фабрики по разработке полупроводников, а компания GlobalFoundries изучает возможности оказания помощи Вьетнаму в его амбициях стать крупным производителем микросхем за пределами Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Однако, несмотря на все эти дружеские визиты и громкие заявления, ни Индия, ни Вьетнам не готовы присоединиться к "явным действиям" против Китая. С другой стороны, Индия ревностно охраняет свою стратегическую независимость, максимально развивая отношения с несколькими сверхдержавами. Эта южноазиатская страна, похоже, также не намерена в ближайшее время напрямую противостоять Китаю и вместо этого сосредоточилась на экономическом развитии и модернизации вооруженных сил внутри своей страны.

Что же касается Вьетнама, то он также старается воздерживаться от сближения с какой-либо крупной державой. Более того, в прошлом году генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Чонг впервые встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы вывести двусторонние отношения на более высокий уровень. Важно отметить, что Вьетнам переживает серьезные политические трансформации, которые привели к усилению традиционалистских, скептически настроенных по отношению к Западу фракций и политиков.

Бурный рост американо-вьетнамских контактов в последнее десятилетие по иронии судьбы совпал с постепенным выдавливанием на "задний план" деятелей компартии Вьетнама, ориентированных на реформы и придерживающихся либеральных взглядов. Последние кадровые чистки в значительной степени расширили полномочия представителей силовых структур, которые серьезно обеспокоены перспективой "цветных революций" и поддерживаемых Западом демократических волнений на фоне быстрого экономического роста. В результате чего в стране появился все более многочисленный и образованный средний класс.

Появились даже сообщения о том, что вьетнамские "силовики" в нарушение американских санкций тайно готовятся заключить с Россией многомиллиардную сделку в области обороны на сумму более 8 миллиардов долларов в течение 20 лет. В одном из документов, просочившихся в сеть, представители вьетнамского силового ведомства, (преимущественно обучавшихся в советское время и полагающихся на оружие российского производства) четко дали понять, что "по-прежнему считают Россию наиболее важным стратегическим партнером в области обороны и безопасности".

Intel уже имеет во Вьетнаме завод стоимостью 1,5 млрд. долларов США. Amkor строит предприятие по сборке и тестированию полупроводниковой продукции. Компания Marvell также планирует строительство фабрики по разработке полупроводников, а компания GlobalFoundries изучает возможности оказания помощи Вьетнаму в его амбициях стать крупным производителем микросхем за пределами Тайваня, Южной Кореи и Китая. На снимке военнослужащий военно-морских сил Вьетнама наблюдает за испытанием нового ракетного комплекса в Южно-Китайском море, 2016 год архивное фото. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab / EPA-EFE / Pool / Nhac Nguyen.

Ранее администрация Байдена "тактично" пыталась предостеречь Вьетнам от заключения крупных сделок в области вооружений с Россией (основным поставщиком Ханоя за последние более чем пятьдесят лет). Однако Ханой правильно понял, что администрация Байдена не хочет, а скорее всего просто не может, идти на поводу у своих союзников по вопросам, связанным с Россией, чтобы не навредить своей более масштабной антикитайской стратегии.

"Я оставляю Вьетнаму и моим друзьям в Ханое право комментировать их собственные взгляды и позицию, но, безусловно, мы очень четко обозначили нашу позицию по этому вопросу", - заявил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк касательно отношений Вьетнама с Россией.

Впрочем, отвечая на вопрос о том, будет ли Вьетнам подвергнут санкциям за связи с Россией, высокопоставленный американский дипломат "лукаво" заметил: "Вьетнам - один из наших важнейших партнеров в регионе, и я с большим оптимизмом смотрю в наше будущее".