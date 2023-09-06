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Запад опасается объединения усилий России и КНДР в области военно-технического сотрудничества

Северная Корея, пытается заполучить российские военные технологии для развития своих ядерных и ракетных программ. По мнению западных экспертов, Москва может передать их Пхеньяну в обход санкций ООН.
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Как заявил 30 августа официальный представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби, переговоры по обмену вооружениями между Россией и Северной Кореей "ведутся стремительными темпами". Все это происходит на фоне усилий Москвы по укреплению потенциала своего оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет Дэниел Солсбери — старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI).

В условиях жесточайших западных санкций Москва и ее "основной военный подрядчик" - группа "Вагнера" - в прошлом году предположительно неоднократно закупали в Пхеньяне ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды для применения в военном конфликте на Украине.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин во время единственной официальной встречи приветствует лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына перед началом переговоров в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 25 апреля 2019 года. Фотография представлена: Asia Times Files / Агентство Франс Пресс, AFP / Alexander Zemlianichenko / Pool

Хотя подобные продажи и развивающиеся экономические связи с Северной Кореей могут оказать существенное влияние на ход боевых действий на Украине, проведенное исследование возможностей КНДР по торговле и закупкам оружия указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), скорее всего, будет стремиться получить в обмен какие-то военные технологии от России, считает Солсбери.

Это могло бы стать огромным стимулом для развития оружейных программ КНДР и в то же время нанести значительный удар по санкционному режиму Организации Объединенных Наций, направленному на ограничение подобных проектов.

Процветающие отношения Москвы и Пхеньяна в области вооружений

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Последние тенденции позволяют предположить, что, несмотря на отрицания со стороны Северной Кореи и ныне покойного основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, отношения в области торговли оружием активно развиваются.

Так, еще в сентябре 2022 года в Вашингтоне предположили, что КНДР поставляет в Россию артиллерийские снаряды в "огромных" количествах. А в январе 2023 года - через два месяца после того, как Северная Корея якобы предоставила группе "Вагнера" ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды - Кирби поделился спутниковыми снимками железнодорожного состава, который предположительно доставил в Россию большую партию оружия.

Появление на рынке топового смартфона Huawei Mate 60 Pro говорит о никчёмности западных санкций против Китая.

В марте гражданин Словакии Ашот Мкртычев попал под санкции Министерства финансов Соединенных Штатов за сотрудничество с чиновниками КНДР с целью приобретения "двух десятков видов оружия и боеприпасов для России". Все это говорит о том, что между двумя государствами существует несколько каналов поставок, утверждает британский аналитик.

В июле этого года Вашингтон без каких-либо комментариев ввел санкции против северокорейского торговца оружием Рим Йонг Хёка за содействие в поставках оружия группе Вагнера. В докладе ООН за 2019 год фигурирует человек с тем же именем. На тот момент он занимал пост заместителя руководителя северокорейской компании Komid, специализирующейся на торговле оружием в Сирии.

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По мнению экспертов RUSI, в этом принимали самое активное участие "военные специалисты" из ЧВК "Вагнер", так что не исключено, что именно с этим человеком был налажен основной канал продажи оружия.

Братья по оружию

Тем не менее, именно визит министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Пхеньян стал наиболее ярким свидетельством развития отношений между двумя странами. Посетивший столицу КНДР по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне российский министр обороны был в центре внимания на военном параде и многих других торжественных мероприятиях, пишет AT.

Особенно важным по мнению западных экспертов было то, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совместно с Шойгу посетили "Выставку вооружений -2023". На выставке были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковое оружие большой дальности, а также недавно построенные ударные беспилотники и множество других систем вооружений.

КНДР, судя по всему, использует российские технологии для развития своих ядерной и ракетной программ, которые Москва передала Пхеньяну в обход санкций ООН, считают западные эксперты. На снимке лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прогуливается на фоне межконтинентальной баллистической ракеты в марте 2022 года. Фотография представлена: Asia Times Files / Korea Central Telegraphic Agency.

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Начиная с 1970-х годов экспорт вооружений Северной Кореи неуклонно растет на фоне активного роста ее оборонно-промышленного комплекса. Многие поставки осуществлялись идеологическим союзникам по холодной войне. Впрочем, в последнее время КНДР все активнее продает оружие за твердую валюту или по бартеру, пытаясь компенсировать свои экономические проблемы. Например, в 80-е годы прошлого столетия, во время войны с Ираком, одним из крупнейших импортеров северокорейского оружия стал Иран.

С 2006 года КНДР находится под ужесточающимся режимом санкций ООН, введенных с целью противостояния программам Пхеньяна по разработке оружия массового поражения (ОМП). В 2006 году оружейное эмбарго ООН наложило запрет на поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы Пхеньяном в программах по созданию оружия массового поражения В 2009 году в связи с проведением Пхеньяном второго ядерного испытания Совбез ООН одобрил введение дополнительных санкций. В частности, был запрещен экспорт из страны всех видов вооружений, а также их импорт, за исключением легкого стрелкового оружия.

Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето - на протяжении более десяти лет активно поддерживала введение санкционного режима в отношении КНДР, голосуя за соответствующие резолюции. Последний пакет санкций был одобрен в 2017 году.

Однако выполнение Россией санкционного режима, как и ее коллегой, постоянным членом Совбеза ООН Китаем, носит далеко не самый жесткий характер. Фактов, указывающих на действия российского руководства в отношении северокорейских поставщиков оружия на российской территории, практически нет. Более того, обе страны постоянно оттягивают принятие дальнейших санкционных резолюций, утверждает Солсбери.

Кибермошенники находят уязвимости в "механизмах консенсуса" криптовалют и используют это в своих интересах, снимая огромные суммы со счетов своих жертв.

Пхеньян пытается получить доступ к новым военным технологиям

Совершенно понятно, что Россия выигрывает у коллективного Запада военный конфликт на Украине. Однако покупка оружия у Пхеньяна потенциально способна подорвать санкционный режим против Северной Кореи и принести большую прибыль режиму Ким Чен Ына. Кроме того, это может стать стимулом для более масштабного возрождения северокорейского бизнеса по экспорту вооружений.

Северная Корея остро нуждается в поставках таких товаров, как продовольствие, нефть, удобрения и прочие товары. По утверждению американских спецслужб, находящийся под санкциями гражданин Словакии сотрудничал с официальными лицами КНДР в вопросах закупки оружия для России. "В обмен Пхеньян получал различные материальные блага, включая коммерческие самолеты, сырье и товары, которые в ближайшее должны были быть отправлены в КНДР".

Однако гораздо большую озабоченность Запада вызывает тот факт, что Северная Корея уже давно полагается на продажу боеприпасов для финансирования своих разработок, в том числе ядерных и ракетных программ дальнего радиуса действия.

Это явление получило название "финансирование распространения". Запад прилагают огромные усилия для того, чтобы заставить правительства и частный сектор во всем мире придерживаться санкций ООН.

Россия обладает колоссальным военным, ядерным и ракетным потенциалом, который, хотя и испытывает некоторые проблемы из-за санкций, может предоставить Пхеньяну столь необходимые технологии. Правда, в данный момент каких-либо серьезных доказательств того, что Россия передает КНДР технологии создания оружия массового поражения в условиях санкций ООН, практически нет, но ситуация может в корне измениться, считает британский эксперт.

На снимке, сделанном в ходе трансляции Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA) 10 октября 2020 года, продемонстрированы новые межконтинентальные баллистические ракеты. Военный парад в честь 75-летия образования Трудовой партии Кореи, проходит на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Фотография представлена: Asia Times Files / Korea Central Telegraphic Agency.

Россия является благодатным экспортным рынком для Северной Кореи. В докладе ООН за 2022 год говорится о деятельности одного из северокорейских дипломатов в Москве который, якобы участвовал в приобретении ряда технологий для баллистических ракет и даже пытался закупить более 3 000 кг стали для северокорейской программы создания подводных лодок в период с 2016 по 2021 год.

Парадокс нового интереса России к северокорейскому оружию заключается в том, что исторически сложилось так, что до введения санкций Москва, наравне с Китаем, являлась главным поставщиком оружия в КНДР. Кроме того, до распада СССР и окончания "холодной войны" она в более широком контексте поддерживала северокорейский режим, оказывая ему соответствующую помощь.

Проблема заключается в том, что, получив доступ к северокорейскому оружию, на которое наложено эмбарго, Москва сможет эффективно вести боевые действия на Украине. При этом необходимо учитывать и потенциальную технологическую выгоду для Пхеньяна, которая в долгосрочной перспективе может создать серьёзную угрозу для западного мира. 

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