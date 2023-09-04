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Белый дом в очередной раз "переступил черту" во вмешательстве в проблему Тайваня, считают эксперты Global Times. Своей "тактикой салями" Соединенные Штаты постепенно разрушают принцип "одного Китая". «Сильное недовольство и решительная оппозиция Пекина очевидны, при этом ответ КНР на продолжающиеся провокации Вашингтона по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться простыми заявлениями», — подчеркивает издание.

Ранее государственный департамент Соединенных Штатов санкционировал сделку по продаже Тайбэю танков M1A2T "Абрамс", переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и другого сопутствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Об этом сообщил департамент Пентагона по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

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Соединенные Штаты впервые в своей истории одобрили поставку военной техники Тайваню в рамках программы, как правило, используемой для поддержки независимых и суверенных государств. Такой шаг со стороны Вашингтона может рассматриваться как явное нарушение заявленной линии США на наличие только одного Китая.

Это случилось после того, как Китай опубликовал на сайте Министерства природных ресурсов свою "стандартную карту", на которой индийский штат Аруначал-Прадеш и плато Аксай-Чин оказались включены в состав территории КНР. Кроме того, Китай "присоединил" к своей территории часть морской акватории Малайзии у острова Борнео, а также острова Тайвань и некоторые районы Южно-Китайского моря.

30 августа Белый дом уведомил Конгресс о заключении сделки стоимостью 80 миллионов долларов США, которая хоть и является относительно небольшой по масштабам, но имеет довольно серьезные политические последствия. Хотя пакеты военной помощи Тайваню со стороны Соединенных Штатов не вызывают особого удивления, в последнем из них был использован пункт, известный как "иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF) - он применяется исключительно в отношении суверенных государств.

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"Это первое в истории предоставление Тайваню помощи по линии Foreign Military Financing", - говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США. "Соединенные Штаты предоставляют Тайваню оборонную продукцию и услуги, необходимые для поддержания достаточного потенциала самообороны".

Единственный раз, когда Вашингтон оказывал военную помощь по подобной программе, был случай, связанный с Африканским союзом - международной межправительственной организацией объединяющей 55 государств Африки со штаб-квартирой в Эфиопии.

В своем сообщении администрация президента США Джо Байдена заявила, что предоставленные ресурсы будут использованы для "укрепления возможностей Тайваня по самообороне посредством совместной и комбинированной военной поддержки, а также для более эффективного контроля за морским пространством и обеспечения безопасности на море".

Китай неоднократно критиковал попытки Вашингтона передать Тайбэю оружие, считая это "политическим перегибом" и вмешательством в вопросы суверенитета Пекина. Он считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и решительно выступает против всех поставок вооружений из США, а также открыто заявляет о своем намерении объединить остров с материковой частью КНР в ближайшее время, даже "с применением силы, если такая необходимость возникнет".

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Пекин представляет себе "демократический" остров в составе Китайской Народной Республики, а Соединенные Штаты систематически нарушают политику "одного Китая", поставляя оружие на Тайвань. На снимке: президент Соединенных Штатов Джо Байден с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Фотография предоставлена онлайн-изданием Euro AsianTimes / Platform X.

Многие эксперты считают, что последний пакет военной помощи еще больше "разозлит" Пекин, поскольку все предыдущие попытки США продать оружие Тайваню были санкционированы по другим каналам, не предусматривают наличия государственности. Поэтому, после того как новость об этом разлетелась по всему миру, официальные лица США быстро кинулись оправдываться, заявив, что данное финансовое обязательство не является сигналом к изменению политики "одного Китая".

На условиях анонимности один информированный источник в интервью агентству Associated Press сказал: "Соединенные Штаты уже много лет предоставляют Тайваню пакеты военной помощи по программе Foreign Military Sales (FMS). FMF позволяет "соответствующим" странам-партнерам закупать американские оборонные товары, услуги и обучение либо по линии FMS, либо, (для совсем ограниченного числа государств), по программе прямого коммерческого контракта (FMF/DCC) в рамках "зарубежного военного финансирования".

Политика "одного Китая" в корне противоречит интересам "независимого" Тайваня. В 1979 году Соединенные Штаты перестали официально признавать Китайскую Республику (Тайвань) и установили дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Тогда Вашингтон заявил, что правительство КНР является "единственным законным правительством Китая". Слово "единственное" в данном контексте означает, что КНР представляет собой "единый Китай", а Тайвань – часть его территории.

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Многие эксперты считают, что, несмотря на давление со стороны КНР, США до конца не признают власть Китая над Тайванем, который Пекин предпочитает называть именно так, отказавшись от термина Republic of China (ROC). Вашингтон принял позицию Пекина о том, что Тайвань является частью Китая. Вот вам наглядный пример политики "двойных стандартов" Вашингтона.

Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в уклонении от проводимой политики. Так, например, летом прошлого года на сайте Госдепартамента США из раздела, посвященного отношениям с Тайванем, были удалены фразы, выражающие несогласие с независимостью Тайваня или одобряющие точку зрения Пекина о том, что Тайвань является частью Китая.

Китай подверг этот шаг резкой критике, назвав его "политической манипуляцией". Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Чжао Лицзянь заявил журналистам, что изменение Соединенными Штатами фактологического справочника по тайваньско-американским связям является "мелким актом фальсификации и выхолащивания принципа "одного Китая".

Позднее, в сентябре того же года, после августовских событий, когда Пекин провел широкомасштабные военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на самоуправляемый остров, Государственный департамент США заявил, что не разделяет суверенитет Тайваня в рамках политики "одного Китая", проводимой Вашингтоном.

Скриншот с сайта Государственного департамента Соединенных Штатов, предоставленный изданием Taiwan News / Euro AsianTimes / via Platform X.

Отвечая на брифинге на вопрос журналистов о том, является ли Тайвань частью Китая в контексте проводимой Вашингтоном политики "одного Китая", представитель Госдепа Нед Прайс заявил: "Мы не занимаем позицию по вопросу суверенитета, но политика, лежащая в основе нашего подхода к Тайваню с 1979 года, остается в силе и сегодня".

США, не поддерживают независимость Тайваня, чисто формально. Недавно президент США Байден по национальному телевидению заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов поддержат Тайвань в случае потенциального "вторжения" со стороны Пекина.

Поэтому иногда говорят, что США придерживаются "стратегической двусмысленности" в отношении Тайваня.