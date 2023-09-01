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Согласно сообщениям Министерства обороны России, только за одни сутки российская морская авиация уничтожила шесть украинских катеров. В результате удара погибло более 50 военнослужащих ВСУ. По мнению западных аналитиков, это было похоже на попытку вернуть остров Змеиный, который ВС России покинули "по доброй воле" почти год назад.

Российские экипажи Cy-24 и Cy-30СМ уничтожили несколько катеров с десантом ВСУ в районе Змеиного. 30 августа пресс-служба оборонного ведомства РФ сообщила о трех попытках ВСУ подойти к острову. В первом сообщении, опубликованном в 10:52, говорилось, что "самолетами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными подразделениями сил специальных операций Украины общей численностью более 50 человек. На снимке остров Змеиный. Фотография предоставлена сетевым изданием Euro AsianTimes.Эти атаки подтверждает предыдущие прогнозы американских экспертов, утверждавших, что вывод российских войск с острова Змеиный был не просто отступлением, а попыткой деэскалации ситуации в Черном море. Москва хоть оставила остров "без охраны", но продолжала оборонять его дистанционно с помощью боевой авиации и ракет, пишет издание EurAsian Times.

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Это произошло после того, как 22 августа восточнее острова Змеиный был уничтожен быстроходный катер Willard Sea Вооруженных сил Украины (ВСУ), "крутившийся" вблизи российской нефтяной вышки. Пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации подтвердила факт уничтожения катеров и опубликовала видеосюжет с бортовой камеры Су-30СМ, на котором видно, как экипаж самолета ведет огонь из 30-мм пушки ГШ-301 по украинскому судну.

Напомним, что в прошлом году ВСУ предприняли три попытки захвата острова Змеиный: 8 мая 2022 года, 21 июня и, наконец, 30 июня, причем в первых двух случаях украинцы понесли довольно серьезные потери. По мнению военных экспертов EurAsian Times, "после последней попытки Россия в знак доброй воли уступила остров Украине".

Впоследствии в районе Змеиного произошло еще несколько боевых столкновений между российскими военными и ВСУ. На основании заявлений официальных лиц России и Украины западные аналитики пришли к выводу, что всё это уловка Москвы, цель которой - сохранить контроль над островом, не присутствуя на нем физически.

Три поражения ВСУ за одни сутки

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В среду, 30 августа, пресс-служба оборонного ведомства России сообщила о трех попытках BCY приблизиться к острову. В первом сообщении, опубликованном в 10:52, говорилось, что "самолеты морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре быстроходных военных катера с десантными подразделениями сил специальных операций Украины общей численностью более 50 человек".

В 14:37 было опубликовано второе сообщение: "Восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипаж самолета Cy-30 морской авиации уничтожил быстроходный военный катер ВСУ с экипажем".

Последний инцидент произошел в 17:55, в точно указанной точке - восточнее острова Змеиный - самолет Cy-24 "Грач" российских BKC уничтожил очередной катер вооруженных сил Украины с экипажем".

При этом в двух последних сообщениях МО РФ не было сказано ни слова о потерях среди украинцев, сетует прозападное издание, кроме модели боевых самолетов, которые атаковали катера ВСУ.

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Сегодня Киев ограничен в возможностях постоянно наносить удары и наращивать запасы беспилотников, поскольку Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили практически всю оборонную промышленную базу в соответствии с поставленной задачей по "демилитаризации" Украины. На снимке Cy-3ОСM российский многофункциональный истребитель завоевания превосходства в воздухе. Фотография предоставлена сетевым изданием Euro AsianTimes

Почему Украина так одержима Черным морем?

На Западе считают, что попытки Украины захватить остров Зменый связана с желанием Киева "перегрузить" военно-морские силы России в Черном море, которые успешно отражают атаки украинских беспилотных катеров-камикадзе.

Ранее издание EurAsian Times писало, что в случае успешного десантирования спецназа ВСУ на остров Змеиный российская сторона скорее всего предпримет попытку его уничтожения, и эта попытка, судя по всему, будет успешной, особенно учитывая “присутствие более значительных и хорошо скоординированных российских сил и средств”.

Украинцы это прекрасно понимают, но, возможно, пытаются проверить, сможет ли российский флот одновременно вести две отдельные тактические операции - удерживать небольшой остров и уничтожать стаи беспилотных катеров-камикадзе. Иначе говоря, нельзя полностью исключить, что ВСУ сразу после высадки войск на остров планировали нанести удар с помощью морских беспилотников. Скорее всего, операторы беспилотников и бойцы спецназа координировали действия.

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Ранее некоторые военные эксперты на Западе утверждали, что главная задача морских беспилотников-камикадзе - "максимально перегрузить" экипажи российских боевых кораблей и морской авиации, которые в большинстве случаев успешно отражали все удары. В результате таких атак морская оборона России будет истощена, и вот тогда ВСУ нанесут свой “решающий” удар.

Внезапные атаки, планируемые в разное время и по разным сценариям, заставляют артиллерийские команды постоянно находиться в состоянии боевой готовности, что в геометрической прогрессии повышает уровень стресса. Это несомненно должно привести к более позднему обнаружению приближающихся морских беспилотных катеров и их последующему поражению, пишет издание.

Во-вторых, нанесение ударов по российским военным кораблям изначально было направлено на изучение тактики и времени ответных действий России, а также на техническое совершенствование самих морских беспилотников с последующим улучшением их тактики.

Об этом говорит и то, что со временем Украина приняла на вооружение не менее пяти различных типов беспилотных катеров. При этом некоторые из них были построены при содействии Запада, а комплектующие просто собирались на территории Украины.

Украина испытывает серьезные проблемы с вооружением

Впрочем, Киев ограничен в возможностях постоянно наносить удары и наращивать запасы беспилотников, поскольку Вооруженные Силы России уничтожили практически всю оборонную промышленную базу в соответствии с поставленной задачей по "демилитаризации" Украины.

Пару дней назад пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации показала видеокадры уничтожения истребителем Су-30СМ из встроенной 30-мм автоматической пушки ГШ-301 скоростного военного катера американского производства Willard Sea Force с группой десанта Вооруженных Сил Украины к востоку от острова Змеиный в акватории Черного моря