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Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых

Борьба за контроль над колоссальными ресурсами "Черного континента" выходит на новый уровень
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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура вместе с председателем и генеральным директором государственной японской организации Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) Итиро Такахарой в рамках недельного турне посетил пять стран на юге Африки.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии подписал соглашения с пятью африканскими государствами, пытаясь уменьшить зависимость Токио от Китая в поставках ключевых минералов. На снимке добыча редкоземельных минералов в Замбии. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Twitter Screengrab.

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Перед отъездом в интервью японской газете Sankei Shimbun Нисимура заявил, что в ходе визита он рассчитывает заключить соглашения о добыче ценных полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, кобальт, литий и никель. "Намибия обладает большим запасом редкоземельных металлов. Демократическая Республика Конго является крупнейшим в мире производителем кобальта, и Намибия также обладает этим ресурсом", - сказал он, по данным Sankei Shimbun.

"Я хотел бы посетить каждую страну, подписать более 10 соглашений, выпустить совместные заявления, реализовать соглашения о сотрудничестве и договориться о цепочках поставок. Кроме того, предусмотрена бюджетная поддержка в размере около 1,5 миллиарда долларов США (215,8 миллиарда иен) для японских компаний, участвующих в разработке рудников и сопутствующих операциях" .

Далее он отметил, что в настоящее время Япония в значительной степени зависит от Китая в отношении поставок всех упомянутых им минеральных ресурсов. В связи с введенными Китаем ограничениями на экспорт галлия и германия, используемых в полупроводниковой промышленности, он сказал: "Необходимо настойчиво создавать альтернативную сеть поставок, чтобы снизить чрезмерную зависимость от Китая".

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Как и Китай, Япония не связана с Африкой колониальным прошлым. В отличие от Китая, у нее нет на "Черном континенте" серьезного присутствия. И, в отличие от Европы и США, Токио не выступает перед развивающимися странами с публичными нотациями о "качестве" их правительств. Япония известна в мире как надежный инвестиционный партнер, обладающий высоким опытом в области технологий. Она может предложить Африке широкий выбор инвестиционных компаний, а следовательно, и больше возможностей для заключения сделок.

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Что касается Африки, то в будущем ее население будет расти гораздо быстрее всего остального мира, а экономика - увеличиваться, сказал он. "В частности, здесь сосредоточены огромные запасы важных полезных ископаемых". Он выразил надежду, что Африка "присоединится к Японии в качестве надежного партнера". По его словам, Токио " будет играть ведущую роль в разработке и продвижении конкретных мер по активному продвижению геологоразведки и разработки месторождений, укреплению металлургического производства, развитию альтернативных технологий и [созданию] резервных запасов".

Он отметил, что в плане создания системы снабжения "уже существует Индо-Тихоокеанская экономическая платформа (Indo-Pacific Economic Framework IPEF), но, по его мнению, в этом случае была бы уместна идея FOIP (Free and Open Indo-Pacific), за которую выступал бывший премьер-министр Синдзо Абэ".

С 6 по 13 августа Нисимура посетил Намибию, Анголу, Демократическую Республику Конго (бывший Заир), Замбию и Мадагаскар. Если судить по его заявлениям перед отъездом, эта поездка была успешной.

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В Намибии Нисимура и Такахара встретились с министром горнорудной промышленности и энергетики Томасом Альвендо (посетившим Японию в апреле) и министром индустриализации и торговли Люсией Иипумбу. Чиновники обсудили вопросы исследования JOGMEC системы поставок редкоземельных металлов в Намибию и сотрудничества в области горнорудной промышленности, водородной и аммиачной энергетики, а также в сфере развития торговли и инвестиций в целом. После чего было подписано соглашение об объеме работ по разведке месторождений редкоземельных минералов.

Проект Lofdal в Намибии представляет собой крупнейшее в мире месторождение тяжелых редкоземельных металлов диспрозия и тербия. Разработкой месторождения занимается совместное предприятие Namibia Critical Metals и Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC).  Недавно проект по добыче редкоземельных металлов Lofdal был полностью одобрен и получил лицензию на добычу полезных ископаемых сроком на 25 лет.  Стоимость проекта Lofdal по добыче редкоземельных металлов в Намибии оценивается в 633 миллиона долларов США. Фото: "Работы на объекте Lofdal продолжаются". Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Lofdal Critical Metals

JOGMEC Японская организация по обеспечению безопасности поставок металлов и энергоресурсов

С января 2020 года JOGMEC участвует в проекте Lofdal Heavy Rare Earth компании Namibia Critical Metals Inc. (штаб-квартира в Канаде). Кроме того, JOGMEC проводит обучение технике и технологии разведки месторождений полезных ископаемых. Компания подписала меморандум о взаимопонимании с Намибией о сотрудничестве в области анализа и полевых изысканий.

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По мнению Namibia Critical Metals, месторождение Лофдал является наиболее перспективным проектом в портфеле компании. В январе этого года NCM подписала соглашение с JOGMEC о "совместной разведке, разработке, эксплуатации, аффинаже и/или дистрибуции минеральных продуктов с Лофдала". Данный документ предусматривает право JOGMEC на получение 50% доли в проекте при условии финансирования расходов на разведку и разработку в размере 20 млрд. долларов США. Напомним, месторождение Lofdal находится на северо-западе Намибии.

В настоящее время специалисты JOGMEC будут "изучать возможность развития регионального центра редкоземельной промышленности путем создания базы для разделения и обогащения руд" в Намибии. Полученные результаты станут основой "Генерального плана развития редкоземельной промышленности Намибии", предложенного Нисимурой и разработанного обеими сторонами.

В Анголе, по сообщению JOGMEC, 9 августа в Луанде было подписано Соглашение между Японией и Республикой Ангола "О либерализации, поощрении и защите инвестиций" (Japan-Angola Investment Agreement). Документ подписали посол Японии в Анголе Тору Судзуки и министр внешних связей Анголы Тете Антонио. На мероприятии присутствовали Нисимура и президент Анголы Жоао Мануэль Гонкалвес Луренко.

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Соглашением предусматривается "национальный режим и режим наибольшего благоприятствования (РНБ) на этапах до и после осуществления капиталовложений; справедливый и равноправный режим; запрет на требования к результатам деятельности; условия экспроприации и компенсации; свобода трансфера и процедуры разрешения возможных конфликтов".

Jogmec отмечает, что "Ангола - одна из крупнейших экономик Африки к югу от Сахары. Она является одним из ведущих производителей нефти на африканском континенте и обладает высоким потенциалом экономического роста благодаря богатым минеральным ресурсам. Японские компании очень заинтересованы в Анголе. Ожидается, что их инвестиции в эту страну будут расти и в будущем." Соглашение вступит в силу после одобрения японским парламентом и властями Анголы.

В Демократической Республике Конго в присутствии Нисимуры и заместителя министра горнодобывающей промышленности Годара Мотемоны состоялось подписание соглашения об увеличении объема работ. Документ был подписан на основе меморандума о взаимопонимании, заключенного с Министерством горнорудной промышленности в феврале 2012 года, и дополняет подписанное в 2018 году соглашение об объемах работ, касающихся сотрудничества в области анализа спутниковых изображений и совместного проведения полевых исследований, в части экологического мониторинга.

JOGMEC отмечает, что "благодаря состоявшейся встрече и подписанию соглашения стало возможным дальнейшее развитие сотрудничества с этой страной, богатой запасами кобальта, лития, меди и т.д., спрос на которые в будущем будет стремительно расти в качестве основных компонентов для производства электромобилей". Ожидается, что за этим последуют разведка полезных ископаемых компанией JOGMEC и приезд делегаций японских корпораций.

Переговоры о природных ресурсах... Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, генеральный директор компании Itochi Шинья Ишизука, генеральный директор Hyphen Hydrogen Energy Марко Раффинетти и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Том Альвендо во время встречи в Государственном доме в Виндхуке. Фотография представлена администрацией президента Намибии / Asia Times.

В Замбии Нисимура нанес визит вежливости президенту Хакаинде Хичилеме и подписал совместное заявление о сотрудничестве в горнорудной отрасли с министром горной промышленности и развития минеральных ресурсов Полом Кабусве. Нисимура также присутствовал на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между министерством горной промышленности и развития минеральных ресурсов Замбии и JOGMEC.

В новой версии меморандума, подписанного сторонами в 2018 году и касающегося сотрудничества в области геологоразведки и развития кадрового потенциала, добавлены учебные программы по устойчивому развитию, оценке неизрасходованных запасов, а также, учитывая планы Замбии по наращиванию добычи меди, по анализу спутниковых снимков и расширению совместной геологической разведки.

Также был проведен круглый стол с целью создания инвестиционных возможностей для японских компаний в горнодобывающем секторе Замбии. В нем приняли участие представители 11 компаний из Японии и одной местной японской организации.

Официальные представители Замбии выступили с докладами об инвестиционных возможностях в горнодобывающем секторе страны, политике в области горнорудной промышленности, налоговой системе, инвестиционных льготах, реструктуризации задолженности и механизме минерализации кобальта в медном поясе. После обсуждения состоялась экскурсия на медно-никелевые рудники.

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На Мадагаскаре основным предметом обсуждения, как утверждается, стало предприятие по добыче и переработке никеля и кобальта Ambatovy, контрольный пакет акций которого принадлежит японской корпорации Sumitomo в партнерстве с южнокорейской государственной компанией Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation (KOMIR). Компания Ambatovy, запущенная Sumitomo в 2005 году, является крупнейшим иностранным инвестором Мадагаскара. По оценкам специалистов, это месторождение занимает 10-е место в мире по запасам никеля.

Являясь первым совместным проектом по разработке ресурсов между Японией и Южной Кореей, Ambatovy - стал ярким примером того, что может быть достигнуто двумя странами после нормализации отношений, инициированной президентом Южной Кореи Юном и премьер-министром Японии Кисидой.

Так же, как и Соединенные Штаты, Япония пытается противодействовать китайской инициативе "Пояс и путь" в разных уголках мира. Впрочем, визит Нисимуры в Африку был ориентирован в первую очередь на получение ресурсов для Японии и выстраивание долгосрочных отношений между правительствами и корпорациями - то есть на конкретные экономические выгоды, в то время как "великая стратегия" осталась на втором плане.

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