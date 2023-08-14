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В субботу, 12 августа, пресс-служба оборонного ведомства Российской Федерации сообщила об очередной попытке Киева нанести удар по Крымскому (Керченскому) мосту модернизированной 10-метровой "ракетой-монстром" С-200. Однако атака была предотвращена, так как боевые расчеты российских средств противовоздушной обороны своевременно обнаружили и перехватили ракету в воздухе.

В Киеве два часа праздновали уничтожение Крымского моста из-за защитной дымовой завесы, но вскоре дым рассеялся, и мост вновь открылся для движения. Фотография представлена онлайн-проектом "Российской газеты" - "Русское оружие" / Asia Times.

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Как заявили в Минобороны РФ, 12 августа около 13 часов по московскому времени ВС Украины предприняли неудачную попытку поразить Крымский мост с помощью зенитной ракеты С-200, переделанную для баллистического пуска. Дежурный боевой расчет ПВО России оперативно обнаружил украинскую ракету и успешно перехватил ее в воздухе, заявили в пресс-службе военного ведомства, добавив, что в результате операции никто не пострадал.

Два дня назад глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что системы противовоздушной обороны в районе Керченского пролива сбили две украинские ракеты. Крымский мост не поврежден. После ракетных атак ВСУ власти временно приостановили движение по Керченскому мосту, важнейшей транспортной артерии между Россией и Крымским полуостровом. Однако позже мост был вновь открыт для движения общественного автотранспорта.

Кроме того, рано утром 12 августа пресс-служба президента РФ сообщила о перехвате более 20 беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом. Таким образом, уже третий день подряд официальные лица России публикуют сообщения о сорванных атаках украинских дронов.

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МИД России в своем заявлении, обвинило Украину в эскалации атак беспилотников на Москву и Крым. При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила, что Москва оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками со стороны Киева. Несмотря на то, что Киев официально не взял на себя ответственность за эти удары, украинские чиновники не раз намекали, что жителям Москвы следует ожидать новых атак БПЛА.

Между тем в социальных сетях стали появляться видеоролики, запечатлевшие огромные клубы белого и серого дыма, поднимающиеся над Крымским мостом. Дым на этих кадрах можно объяснить постановкой дымовой завесы - защитной тактики, применяемой спецслужбами России для обеспечения безопасности объекта.

Западные СМИ разгоняют версию, что в результате последних атак Крымский мост все же получил повреждения. Украинские СМИ также попытались выдать дымовую завесу на мосту за успешный теракт. Однако дым вскоре рассеялся, а движение восстановилось. Напомним, строительство Крымского моста было начато после присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году.

Мост неоднократно подвергался различным атакам со стороны киевского режима (разумеется, при поддержке западных спецслужб), в том числе в июле он был атакован беспилотными катерами, а в октябре 2022 г. произошел взрыв, в результате которого было повреждено дорожное полотно. По официальной версии, тогда был взорван грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой.

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C-200 - советский зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия. Модификации С-200 "Ангара", С-200В "Вега", С-200Д "Дубна". Соответственно годы принятия на вооружение: 1967, 1970, 1975. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times

С-200 — "Ракета-монстр"

Последние атаки совпадают по времени с попытками ВС Украины использовать для нанесения ударов по территории Российской Федерации модифицированные 10-метровые ракеты ЗРК С-200, превосходящие по своим размерам известный оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" (длина 7,3 метра).

Зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-200 поступил на вооружение в конце 60-х годов прошлого века и предназначался в первую очередь для противодействия высотным бомбардировщикам и самолетам-разведчикам Соединенных Штатов.

Основными компонентами ЗРК С-200 являются зенитно-ракетные дивизионы и ракеты ЗУР 5В28. Каждый из них включает в себя радиолокатор подсветки цели и пусковую батарею. РЛС подсветки цели — это высокопотенциальная радиолокационная станция непрерывного излучения. Она отслеживает цель и передает информацию для запуска ЗУР. Пусковая батарея имеет 6 пусковых установок 5П72В. Они предназначены для хранения, предстартовой подготовки и пуска ЗУР.

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Из открытых источников известно, что дальность полета ракеты ЗРК С-200 в зависимости от модели варьируется от 160 до 300 километров, однако высокопоставленный военный чиновник из оборонного ведомства в беседе с ТАСС сообщил, что использование модернизированных ракет советского зенитно-ракетного комплекса С-200 потенциально способно обеспечить поражение наземных целей на расстоянии до 600 км.

Американский военный эксперт и бывший военно-морской летчик ВВС США Бринн Таннехилл в своем интервью для еженедельника Newsweek заявил: "Старые системы класса "воздух-воздух" уже использовались в роли S2S. Россия израсходовала большое количество старых ракет С-300 в ходе атак на Украину в течение года. С-300 был разработан с ограниченным потенциалом S2S".

Американский военный эксперт и бывший военно-морской летчик ВМС США Бринн Таннехилл в своем интервью для еженедельника Newsweek заметил: "Старые системы класса "воздух-воздух" и раньше использовались в режиме S2S ("поверхность-поверхность"). В течение года Россия израсходовала огромное количество старых ракет С-300 при нанесении ударов по критической инфраструктура Украины. С-300 также были разработаны с ограниченным потенциалом S2S".

Он утверждает, что "Сирийская армия использовала ракеты С-200 как оружие класса "поверхность-поверхность". Однако, в отличие от С-300, изначально они не предназначались для выполнения подобных задач". Далее американский специалист поясняет, что С-200 использует полуактивный искатель, поэтому для эффективного поражения целей ракета должна подсвечиваться наземным радаром.

При этом, пишет эксперт, ракета не имеет бортового компьютера, который можно было бы перепрограммировать. Скорее всего, в ее системе наведения до сих пор используются технологии СССР 70-х - начала 80-х годов прошлого века.

ЗРК С-300 "Фаворит" - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Серийное производство системы стартовало в 1975 году. Первый дивизион С-300 заступил на боевое дежурство в 1979 году. Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times.

Ракета С-200 оснащена бортовым инерциальным измерительным модулем, который помогает боеприпасу анализируя ускорение рассчитывать скорость и траекторию полета. В теории этот модуль может быть использован при модернизации ракеты в оружие класса "поверхность-поверхность".

На практике же использование противоракет класса "земля-воздух" (S2A) в режиме "поверхность-поверхность" (S2S) приводит к очень большой круговой вероятной ошибке (CEP), что указывает на то, что такие боеприпасы не способны эффективно поражать намеченные цели. К сожалению, это нередко приводит к непредвиденным жертвам среди мирного населения, что свидетельствует о серьезных проблемах, связанных с использованием систем С-200 для точного наведения на цель в данном контексте.