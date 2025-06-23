Команда Team Vitality взяла главный турнир сезона по CS2

Команда Team Vitality обыграла The MongolZ в гранд-финале Austin Major 2025 со счётом 2:1 по картам. Французы пришли к своей заслуженной награде в виде кубка за чемпионство мэйджора, к которому они шли весь сезон.

Первой картой был Mirage, игра закончилась со счетом 13:5 в пользу The MongolZ. Команда уверенно навязала свою игру, практически не оставив сопернику шансов. Особенно запомнился предпоследний раунд, в котором игрок 910 оформил эйс, морально сломив Vitality.

На второй карте Dust2 все обернулось в обратную сторону – Vitality победили со счетом 13:4. Французская организация собралась и мощно ответила на второй карте, показав, что они не просто так находятся на первом месте во многих рейтингах в этом сезоне. Решающей картой была Inferno, игра закончилась со счетом 13:6 в пользу Team Vitality. На третьей карте французы не оставили монголам ни единого шанса.

Победа на мейджоре не только укрепила титул сильнейшей команды для Team Vitality, но и принесла клубу 500 000 долларов призовых.