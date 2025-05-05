Во время промо-компании нового фильма со своим участием «Расплата 2» Бен Аффлек дал неожиданный ответ, касающийся его роли Бэтмена. Актер возродил спекуляции о своем потенциальном будущем в качестве Бэтмена, ответив «все возможно» на вопрос о возвращении к роли культового супергероя.

Такой ответ особенно примечателен тем, что ранее Аффлек негативно высказывался об исполнении роли Брюса Уэйна. Во многом ему не нравилось ходить в неудобном костюме. У актера в целом сложная история с этой ролью, начиная с критики в момент анонса, заканчивая уходом с поста режиссера сольного фильма о герое. Изначально Аффлек подписал контракт не только на главную роль, но и на соавторство и постановку сольного фильма о Бэтмене. Однако в январе 2017 года он отказался от режиссерских обязанностей и проект по итогу превратился в фильм с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Кто знает, возможно актер уже обсуждал какие-то возможности для работы с Джеймсом Ганном, поскольку в мультсериале «Монстры-коммандос» Бэтмен новой вселенной уже появлялся в качестве камео. Такой образ довольно близок к тому, что уже было показано Беном Аффлеком в предыдущих фильмах. Под руководством Джеймса Ганна анонсирован сольный фильм про Темного Рыцаря под названием «Отважный и смелый».

Бен Аффлек исполнил роль Бэтмена в «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд Самоубийц», «Лига Справедливости» и «Флэш», где попрощался с ролью.