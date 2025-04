Судебное разбирательство между Ubisoft и игроками продолжается

Ubisoft закрыла доступ к игре The Crew, которая вышла в 2014 году, спустя 10 лет – в марте 2024. После такого действия от Ubisoft игроки подали коллективный иск в суд, поскольку в игре не осталось доступа к оффлайн-режиму. В ответ на это компания добавила оффлайн-режимы в The Crew 2 и The Crew Motorfest, но не в первую часть.

Недавно Ubisoft отреагировала на коллективный иск в Калифорнии. Истцы утверждают, что они приобретали «неограниченные права собственности на игру», тогда как на самом деле они «покупали лицензию». Помимо этого добавляется, что цифровая валюта — это аналог подарочных карт, а по законам Калифорнии они не имеют права «сгорать». Ответа от Ubisoft пока не поступало, но компания должна дать его до 29 апреля. По словам Polygon, юристы Ubisoft обращались в суд с просьбой дело, ссылаясь на лицензионные соглашения, которые все принимают, не читая.

Представители Ubisoft также заявили в суде, что у претензий истцов истек срок давности и, следовательно, выходят за рамки четырехлетнего срока исковой давности с момента покупки The Crew. Сами игроки, участвующие в суде, купили копии в 2018 и 2020 году.

В последние годы вопрос права собственности на игры стоит особенно остро. Так, например, в сентябре 2024 года в Калифорнии был принят закон, запрещающий магазинам использовать в сделках с покупателями слова «купить» или «приобрести», если покупатель не получает товар в собственность.