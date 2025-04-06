«Майнкрафт» продолжает собирать вокруг себя аудиторию, и Warner Bros. очень нужно преуспеть в прокате с этим фильмом

Киноадаптация Minecraft продолжает триумфальное шествие по кинотеатрам на старте проката. За прошедшую пятницу сборы в США составили $58 млн, что является рекордом среди всех киноадаптаций видеоигр, опережающим «Братьев Марио». По итогам выходных фильму прогнозируют по всему миру свыше $260 млн, что будет крупнейшим открытием 2025 года во многих ключевых странах, включая Китай.

Сообщается, что производственный бюджет фильма «Майнкрафт» составляет около 150 миллионов долларов, и Warner Bros. очень нужно преуспеть в прокате с этим фильмом. Студия имеет за плечами несколько недавних кассовых провалов, и такие блокбастеры как «Майнкрафт» и «Супермен» Джеймса Ганна должны улучшить ситуацию в студии. Ранее сообщалось, что судьба не только DCU, но и всей студии Warner Bros. зависит от успеха фильма про Супермена, но «Майнкрафт», по всей видимости, будет еще одной страховкой для боссов компании.

Будем активно следить за тем, какую итоговую кассу сможет собрать «Майнкрафт», ведь у него есть все шансы стать новым рекордсменом среди адаптаций видеоигр. У него не будет особой конкуренции в кинотеатрах до выхода фильма «Громовержцы» от Marvel в начале мая.