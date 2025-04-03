Запуск Nintendo Switch 2 будет очень важным этапом для компании

Буквально вчера Nintendo официально представила миру новые игры для Switch 2, а также рассказала о характеристиках и стоимости консоли. Стоимость составит 450 долларов, что больше цены оригинальной Switch. В российских торговых сетях консоль ожидается от 60000 рублей.

Оригинальный Switch вышел в марте 2017 года, к моменту релиза Switch 2 пройдет более 8 лет. Это будет первый крупный релиз компании за этот промежуток, не считая Nintendo Switch Lite, вышедшая в 2019 году.

Bloomberg сообщает, что судьба всей компании может зависеть от успеха нового поколения консоли, поскольку Nintendo сильно зависит от одного устройства больше, чем её конкуренты. Так, например, у Sony есть заработок от других направлений, не только от игровых. Аналогичным образом, Xbox не является основным источником дохода для Microsoft. В значительной степени вся стратегия бизнеса Nintendo основана на продаже консолей. Компания вносит значительный вклад в разработку игр для своей консоли. Сообщается, что более 70% игр, которые продаются для Switch разработаны именно Nintendo.

Для продолжения роста продаж и прибыли, Nintendo просто необходимо сделать своё новое устройство хитом. Для этого Nintendo нужно убедить свою имеющуюся аудиторию купить новый Switch 2, и суметь привлечь новую, а обширная библиотека игр будет иметь решающее значение.