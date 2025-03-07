Один из игроков Civilization 7 сообщает, что ему удалось получить возврат средств, несмотря на строгую политику PlayStation.

Sony известна своей жесткой политикой в отношении возврата денег и обычно строго её придерживается. Пользователь может вернуть средства только в течение 14 дней при условии, что игра не была установлена на устройство. Однако, как мы знаем, в необычных ситуациях, как в случае с Cyberpunk 2077 Sony может пойти на уступки.

Хотя у Sid Meier's Civilization 7 нет специальной страницы для возврата средств, Sony, похоже, смягчает свою политику в отношении недовольных игроков. Пользователь с никнеймом Garuff утверждает, что ему удалось получить полный возврат денежных средств после жалоб в службу поддержки на «постоянные сбои в работе игры».

Garuff утверждает, что запросил возврат денег за Civ 7 Founder's Edition. Он поиграл в игру несколько часов, однако у него постоянно возникали с ней проблемы. Особо критическими были сбои с вылетом игры каждые 40 минут, а также множество неполадок с интерфейсом и многие другие ошибки. Пользователь ждал патча, который решит эти проблемы, однако исправления от разработчиков не смогли ему помочь..

Он также обращался в поддержку Firaxis, где не получил никакой помощи, а менеджер посоветовал обратиться в службу поддержки Playstation за возвратом денежных средств. Он объяснил это темя что хочет вернуть деньги за игру, которая плохо работает, вылетает и содержит множество критических багов.

После долгого общения с менеджерами технической поддержки Playstation, игрок всё-таки смог добиться возврата средств. Служба поддержки отправила следующее сообщение: «Хотя это противоречит нашим условиям возврата средств, в качестве жеста доброй воли [...] мы вернем вам деньги за покупку».



