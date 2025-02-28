Вчера один из разработчиков Arrowhead выпустил бэкэнд обновление серверов игры, после чего скорость освобождения планет взлетела до аномально высоких значений. Конечно, это хорошо, но это ломает баланс игры.
В социальной сети X (бывший Twitter) разработчики написали следующее: «Хотя мы знаем, что это весело, мы также знаем, что это ломает саму механику Галактической войны». В связи с этим происшествием прогресс галактической войны был приостановлен до исправления проблемы. Arrowhead сообщили, что уже начали искать причину и работать над фиксом, но у они не знают, когда смогут всё исправить.
Разработчики признали свою ошибку и не станут отбирать у игроков прогресс, который сильно продвинулся по их вине. В то же время Helldivers 2 останется полностью доступной и играбельной, но победы в матчах не будут способствовать достижению более глобальной цели освобождения планет в ходе галактической войны.
Helldivers 2 – это кооперативный шутер, который вышел одновременно на ПК и PS5 8 февраля 2024. Он пришелся по вкусу многим игрокам, поскольку сочетает в себе захватывающие баталии и уникальный опыт взаимодействия с друзьями.