В Галактической войне Helldivers 2 наступило перемирие после того, как была обнаружена критическая ошибка, которая сломала игру

Вчера один из разработчиков Arrowhead выпустил бэкэнд обновление серверов игры, после чего скорость освобождения планет взлетела до аномально высоких значений. Конечно, это хорошо, но это ломает баланс игры.

В социальной сети X (бывший Twitter) разработчики написали следующее: «Хотя мы знаем, что это весело, мы также знаем, что это ломает саму механику Галактической войны». В связи с этим происшествием прогресс галактической войны был приостановлен до исправления проблемы. Arrowhead сообщили, что уже начали искать причину и работать над фиксом, но у они не знают, когда смогут всё исправить.

Разработчики признали свою ошибку и не станут отбирать у игроков прогресс, который сильно продвинулся по их вине. В то же время Helldivers 2 останется полностью доступной и играбельной, но победы в матчах не будут способствовать достижению более глобальной цели освобождения планет в ходе галактической войны.

Helldivers 2 – это кооперативный шутер, который вышел одновременно на ПК и PS5 8 февраля 2024. Он пришелся по вкусу многим игрокам, поскольку сочетает в себе захватывающие баталии и уникальный опыт взаимодействия с друзьями.