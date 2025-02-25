Об этом продюссер заявил на прошедшем мероприятии DC Studios.

Джеймс Ганн, новый глава DC Studios, занимающийся созданием киновселенной DC выразил свою заинтересованность связать кино и игры в рамках одного мира DC. Продюсер заявил, что не исключает возможность создания игры по типу Marvel Rivals, но с персонажами DC. Он рассказал об этом на прошедшем мероприятии DC Studios.

Помимо создания потенциального конкурента Marvel Rivals он также рассказал о своём желании привлечь NetherRealm (Injustice 1 и 2) и Rocksteady (серия Batman: Arkham) в создание игр по киновселенной DC. Джеймс Ганн прикладывает значительные усилия, чтобы в рамках одного мира присутствовали не только фильмы и мультсериалы, но и видеоигры, что ранее никто не делал.

Ганн сказал, что он видит многие проекты на ранних стадиях и имеет возможность направлять сюжеты видеоигр в нужное русло, поскольку у него есть некоторые планы на различных персонажей.

Ранее стало известно, что Rocksteady работает над новой игрой про Бэтмена, предположительно, над Batman: Beyond. Возможно, это станет одним из первых проектов в рамках большой вселенной DC Джеймса Ганна.

Сам Ганн подтвердил, что публика сможет увидеть, каким образом видеоигры впишутся в киновселенную, через «пару лет».