Rocksteady ищет гейм-директора для нового проекта – предположительно, для Batman Beyond

На сайте Warner Bros. Discovery появилась вакансия, которая раскрывает первые детали нового проекта от Rocksteady Studios – команды, известной по культовой серии Batman: Arkham. Разработчики ищут гейм-директора, имеющего опыт работы над экшенами от третьего лица с упором на ближний бой и открытый мир.

Хотя официальных заявлений о новой игре пока нет, ранее инсайдер Джейсон Шрайер упоминал, что студия могла начать работу над проектом, посвящённым «Бэтмену будущего» (Batman Beyond). Если информация подтвердится, игроков ждёт футуристический Готэм и совершенно новый взгляд на культового супергероя.

Rocksteady Studios ранее выпустила Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City и Batman: Arkham Knight, ставшие эталоном супергеройских игр. Однако последний их релиз – Suicide Squad: Kill the Justice League – получил неоднозначные отзывы за донатную составляющую и слабый сюжет с плохими игровыми механиками. Новый проект может стать возможностью вернуть студии прежнюю славу, несмотря на то, что многие ветераны студии, работавшие над предыдущими играми по Бэтмену, покинули студию.