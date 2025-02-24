В интервью The Direct актер, озвучивший Питера Паркера, рассказал, чего поклонникам стоит ожидать

После выхода Marvel's Spider-man 2 многие фанаты опасались того, что в триквеле не найдётся места главному герою – Питеру Паркеру. В финале игры Человек-Паук заявил, что устал от супергеройства и решил пожить для себя, оставив Майлза Моралеса охранять город в супергеройском обличии.

В интервью The Direct актер Юрий Ловенталь, подаривший голос Питеру Паркеру заявил, что Человек-паук не будет просто отдыхать во время событий третьей части.

Однако Юрий не стал делиться какими-либо деталями, поэтому неизвестно, насколько значимую роль он сыграет в новой игре. Уйдет ли он на второй план или же будет полноценным играбельным персонажем? Остаётся только ожидать официальных заявлений от Insomniac.

Исходя из слитых файлов разработчиков (утечка случилась в конце 2023 года) в настоящее время не стоит ожидать скорого анонса триквела, поскольку студия в данный момент занимается игрой про Росомаху, а также ведется разработка отдельной игры про Венома, который был играбельным персонажем в Marvel's Spider-man 2.