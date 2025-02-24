Данное предположение прозвучало на одном из подкастов, где он был приглашенным гостем

На подкасте Kit & Krysta бывший сотрудник, который представился именем Шон, работавший ранее в отделе продаж и розничной торговли Nintendo в США, высказал предположение, что следующая Switch выйдет до конца лета 2025 года, а именно в июне.

Что касается цены консоли, Шон сказал, что магазины обычно не узнают о датах запуска и ценах сильно заранее. Обычно это происходит за неделю или две до публичного объявления. Некоторые ожидают цену в диапазоне 300-400 долларов.

Официальный анонс консоли состоялся в январе этого года, но без подробностей от Nintendo, из-за чего поклонники продолжают рассуждать о мощности железа, цене и стартовой линейки игр. Более подробная информация ожидается на мероприятии Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, которое состоится 2 апреля, где и ожидается оглашение всех подробностей.

Такой высокий уровень спекуляций вокруг новой консоли от Nintendo довольно ожидаем, поскольку оригинальный Switch оказался крайне успешным продуктом. Недавно компания отчиталась о 150 миллионах проданных портативных консолей.

Успех будущей консоли во многом зависит от стартовой линейки игр и ценовой политики компании. Если Nintendo сохранит текущую стратегию, то Switch 2 будет не менее успешной.