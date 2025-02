Five Nights at Freddy’s обходит всех

Недавняя презентация State of Play принесла множество анонсов, но какие игры вызвали наибольший интерес у зрителей? Судя по количеству просмотров на официальном YouTube-канале PlayStation, безоговорочным лидером стал трейлер FNAF: Secret of the Mimi, набравший 1,2 миллиона просмотров.

Топ-10 самых популярных трейлеров с State of Play:

FNAF: Secret of the Mimi — 1,2 млн Tides of Annihilation — 778 тыс. Stellar Blade x Goddess of Victory — 598 тыс. Days Gone Remastered — 513 тыс. Lies of P: Overture — 454 тыс. MGS Δ: Snake Eater — 389 тыс. Onimusha: Way of the Sword — 374 тыс. Saros — 372 тыс. Digimon Story Time Stranger — 355 тыс. Lost Soul Aside — 286 тыс.

Никто не удивлён лидерством Five Nights at Freddy’s, ведь франшиза остаётся крайне популярной. Tides of Annihilation, занявшее второе место, также вызвало интерес, несмотря на то, что до анонса об игре почти ничего не было известно.

Интересно, что Saros, новая игра от создателей Returnal, заняла лишь восьмое место, уступив ремастеру Days Gone и DLC для Lies of P. А вот Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ремейк культовой игры, оказался на шестой позиции, что может говорить о смешанных реакциях фанатов. Или же 6 место обусловлено тем, что именно этот трейлер был слит некоторое время назад самой Playstation и игроки не стали смотреть его лишний раз.

State of Play в очередной раз доказала, какие проекты сейчас действительно интересны геймерам.