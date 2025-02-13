Avowed получила первые оценки: отличная боёвка, но слабый сюжет

Обзорная оценка новой RPG Avowed от студии Obsidian Entertainment уже появилась на крупнейших агрегаторах. Средний рейтинг игры на OpenCritic составил 82 балла, а на Metacritic — 80. Это достаточно уверенные результаты для проекта, который называют духовным наследником Pillars of Eternity, но с упором на экшен и исследования.

Оценки от игровых изданий:

VG247 — 5/5

Forbes — 9/10

Shacknews — 9/10

GamesRadar — 4/5

Screen Rant — 9/10

VGC — 4/5

Dexerto — 4/5

XboxEra — 8.8/10

Windows Central — 8/10

Eurogamer — 4/5

The Washington Post — 3/4

GameSpot — 6/10

TheGamer — 6/10

Что хвалят? Большинство критиков в восторге от боевой системы: динамичная, проработанная механика с разнообразием заклинаний и физикой ударов делает сражения увлекательными. Также отмечают детализированный мир, насыщенный контентом, и важность выбора игрока — например, если пощадить врага, он может вернуться с новым квестом.

Какие недостатки? Основные претензии связаны с слабым сюжетом — персонажи и история не вызывают сильных эмоций. Некоторые рецензенты считают, что Avowed перегружена лором вселенной Pillars of Eternity, что делает повествование сложным для новичков.

Несмотря на это, Avowed остаётся свежим и самобытным представителем RPG-жанра. Если вам нравятся игры Obsidian, исследования фэнтезийных миров и нестандартные боевые механики, этот проект определённо стоит внимания.