ТОП-5 российских киберспортсменов в CS, заработавших более миллиона долларов

Counter-Strike остаётся одной из самых прибыльных дисциплин в киберспорте, и только пять российских игроков смогли преодолеть отметку в миллион долларов призовых за карьеру. Лидером рейтинга стал Денис "electronic" Шарипов, который заработал $1 645 842. Этот результат сделал его самым успешным российским киберспортсменом в CS по призовым.

Топ-5 самых успешных российских игроков в CS:

electronic – $1 645 842

Perfecto – $1 195 170

Boombl4 – $1 149 538

sh1ro – $1 048 000

flamie – $1 041 856

В десятку также вошли Jame, m0NESY, Chopper, magixx и Ax1Le, заработки которых варьируются от $674 000 до $752 000. Donk оказался на 12 месте.

Несмотря на впечатляющие суммы, игроки в Counter-Strike уступают по призовым представителям Dota 2. Например, Miposhka (капитан Team Spirit) заработал почти $5,9 млн – это делает его самым успешным российским киберспортсменом. В топ-7 по заработку входят исключительно дотеры.

Тем не менее, CS остаётся одной из самых популярных дисциплин в киберспорте, а с выходом Counter-Strike 2 интерес к сцене только растёт. Призовые фонды крупнейших турниров и количество зрителей на турнирах стабильно увеличиваются, что даёт шанс привлечь новых профессиональных игроков.