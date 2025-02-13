Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Пятеро россиян смогли заработать более $1 млн призовых в разных версиях Counter-Strike
ТОП-5 российских киберспортсменов в CS, заработавших более миллиона долларов

Counter-Strike остаётся одной из самых прибыльных дисциплин в киберспорте, и только пять российских игроков смогли преодолеть отметку в миллион долларов призовых за карьеру. Лидером рейтинга стал Денис "electronic" Шарипов, который заработал $1 645 842. Этот результат сделал его самым успешным российским киберспортсменом в CS по призовым.

 Топ-5 самых успешных российских игроков в CS:

  • electronic – $1 645 842
  • Perfecto – $1 195 170
  • Boombl4 – $1 149 538
  • sh1ro – $1 048 000
  • flamie – $1 041 856

В десятку также вошли Jame, m0NESY, Chopper, magixx и Ax1Le, заработки которых варьируются от $674 000 до $752 000. Donk оказался на 12 месте.

Несмотря на впечатляющие суммы, игроки в Counter-Strike уступают по призовым представителям Dota 2. Например, Miposhka (капитан Team Spirit) заработал почти $5,9 млн – это делает его самым успешным российским киберспортсменом. В топ-7 по заработку входят исключительно дотеры.

Тем не менее, CS остаётся одной из самых популярных дисциплин в киберспорте, а с выходом Counter-Strike 2 интерес к сцене только растёт. Призовые фонды крупнейших турниров и количество зрителей на турнирах стабильно увеличиваются, что даёт шанс привлечь новых профессиональных игроков.

#valve #новости игр #новости игровой индустрии #киберспорт #counter-strike 2 #cs2 #counter strike #counter strike 2 #кс2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
4
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
10
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
4
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
12
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Эксперты опровергли информацию о том, что GeForce RTX 5060 получит версию с 16 ГБ VRAM
2
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
11
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
Microsoft убрала страницу с описанием процесса удаления Edge, которая оказалась его рекламой
1
В Ростовской области строят завод с месячной производительностью до 1000 единиц металлоконструкций
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 не получит 16 ГБ памяти
+

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
56
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
7
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
3
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
17
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
20:47
Думаю, их смелость безмерна . Безумству храбрых поем мы славу. Особенно после разговора Путина с Трампом.
«Вы не можете требовать место за столом переговоров»: Премьер Венгрии раскритиковал позицию Евросоюза по украинскому кризису
Alexey B
20:46
Те 7000-ые карты, что "лишились мультимониторности" со слов автора как выводит изображение на TV-out?
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
Хамзат Ингуш
20:38
ты по шариатскому суду будешь отвечать шайтан
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
ebatorуа
20:38
это попсовая передача.
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
linux4ever
20:37
А золото начнёт дорожать.
Россия за прошлый год добыла примерно 330 тонн золота
Хамзат Ингуш
20:36
а тебе джихад.
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Валерий Агапов
20:35
По поводу причин падения $ в ходу и отрицаемая версия, но основное в том, что высокий рубль не выгоден нашим экспортёрам. Поэтому ЦБ унизит рубль. Если нет, то что-то мы не знаем
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Хамзат Ингуш
20:34
не кефир а кафир
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Хамзат Ингуш
20:31
толька кафиры пишут как ты. неверные
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Хамзат Ингуш
20:29
в тебе сидит сильнейший шайтан
Рубль резко укрепился до максимума с сентября 2024 года на фоне переговоров Путина с Трампом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем