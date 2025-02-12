Недавно количество одновременных игроков в стратегии достигло почти 80 тысяч, что приближает её к Civilization V (91,363 игроков). Однако до рекорда серии Civilization VI (162,657 игроков) игре пока далеко, и остается вопрос, сможет ли она его превзойти.

Sid Meier's Civilization VII продолжает привлекать внимание игроков, демонстрируя внушительные показатели онлайна. Недавно количество одновременных игроков в стратегии достигло почти 80 тысяч, что приближает её к пиковому онлайну Civilization V (91,363 игроков). Однако до рекорда серии Civilization VI (162,657 игроков) игре пока далеко, и остается вопрос, сможет ли она его превзойти.

Несмотря на высокий интерес со стороны сообщества, отзывы о проекте далеко не однозначные. На текущий момент игра собрала более 17 тысяч рецензий в Steam, из которых лишь 52,29% являются положительными. Это делает Civilization VII одной из самых низкооцененных игр Firaxis Games, уступая лишь Sid Meier's Starships, у которой всего 50,08% положительных отзывов при значительно меньшем количестве рецензий (2,390).

Эксперты отмечают, что снижение рейтинга связано с рядом спорных новых геймплейных решений, техническими проблемами и ожиданиями фанатов, которые могли не оправдаться. Однако игра все еще находится на раннем этапе жизненного цикла, и дальнейшие обновления могут исправить ситуацию. Если разработчики учтут критику и внесут необходимые правки, Civilization VII имеет все шансы улучшить свои позиции и привлечь еще больше игроков.