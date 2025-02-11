Создатель The Order: 1886 раскрыл причины отмены сиквела

Несмотря на уникальную атмосферу и визуальную проработку, амбициозный проект The Order: 1886 так и не получил сиквела. В недавнем интервью Андреа Пессино, сооснователь студии Ready at Dawn, поделился причинами отмены продолжения и рассказал, как вмешательство Sony повлияло на игру.

По словам Пессино, главный фактор, который убил надежды на сиквел, – это средняя оценка 63 балла на Metacritic. Если бы игра получила хотя бы 70+, шансы на продолжение были бы намного выше. При этом низкие продажи не стали причиной отказа от сиквела – напротив, игра продалась неплохо, но её прохладный прием критиками свел шансы на будущее к нулю.

Sony не позволила перенести релиз, вынудив Ready at Dawn выпускать сырую версию игры. Разработчики вынуждены были вырезать значительную часть контента, чтобы уложиться в сроки. По словам Пессино, если бы у команды было еще хотя бы 12 месяцев, The Order: 1886 получился бы гораздо более проработанным и интерактивным.

Пессино признался, что мечтал выпустить The Order: 1886 в 2018 году с встроенным мультиплеером. Он также опроверг фанатскую теорию, что продолжение могло бы происходить в 1986 году.

Хотя шансы на возвращение франшизы минимальны, фанаты до сих пор надеются, что Sony или другая студия рано или поздно вдохнет новую жизнь в этот мрачный мир.