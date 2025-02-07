RTX 4060 скоро исчезнет с полок – NVIDIA готовит почву для новых RTX 5000

Компания NVIDIA планирует значительно сократить поставки видеокарт GeForce RTX 4060 в феврале 2025 года. По информации с форумов Boardchannels, партнеры компании, выпускающие видеокарты, получат как минимум на 60% меньше чипов, чем в предыдущем квартале.

Такое решение связано с подготовкой к релизу нового поколения бюджетных видеокарт Blackwell, который ожидается уже в марте. NVIDIA намерена избежать значительного падения цен на текущую серию, позволив ритейлерам распродать оставшиеся запасы RTX 4060 и RTX 4060 Ti без сильных скидок.

Однако сокращение поставок может привести к временной нехватке видеокарт в рознице, что, напротив, спровоцирует рост цен в некоторых регионах. Особенно это может затронуть пользователей, которые планировали покупку видеокарты в ближайшее время.

Серия RTX 4060 является популярным решением среди геймеров благодаря DLSS 3 и поддержке трассировки лучей, но ее производительность по сравнению с предыдущими поколениями вызвала смешанные отзывы. Остаётся ожидать официальной информации насчет RTX 5060.