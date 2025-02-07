Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выразил сожаление по поводу текущего положения Intel, компании, которая некогда была флагманом полупроводниковой индустрии. По его словам, первый коммерческий микропроцессор Intel 4004, выпущенный в 1971 году, сыграл ключевую роль в его карьере. Однако сегодня он разочарован тем, как корпорация утратила свои позиции.

Гейтс отметил, что Intel пропустила важные технологические тенденции, в частности, революцию в сфере чипов для искусственного интеллекта. В то время как конкуренты, такие как NVIDIA и AMD, активно развивают специализированные решения для машинного обучения и нейросетей, Intel, по мнению миллиардера, не сумела своевременно адаптироваться к новым вызовам.

Несмотря на это, Гейтс надеется, что компания сможет вернуть утраченные позиции. Однако он признаёт, что сделать это на нынешнем этапе будет крайне сложно, учитывая высокую конкуренцию и стремительное развитие отрасли.

Эксперты отмечают, что Intel в последние годы предпринимает попытки наверстать упущенное. Однако пока неизвестно, сможет ли она снова занять лидирующие позиции на рынке полупроводников.