Билл Гейтс раскритиковал Intel за упущенные возможности
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выразил сожаление по поводу текущего положения Intel, компании, которая некогда была флагманом полупроводниковой индустрии. По его словам, первый коммерческий микропроцессор Intel 4004, выпущенный в 1971 году, сыграл ключевую роль в его карьере. Однако сегодня он разочарован тем, как корпорация утратила свои позиции.
Гейтс отметил, что Intel пропустила важные технологические тенденции, в частности, революцию в сфере чипов для искусственного интеллекта. В то время как конкуренты, такие как NVIDIA и AMD, активно развивают специализированные решения для машинного обучения и нейросетей, Intel, по мнению миллиардера, не сумела своевременно адаптироваться к новым вызовам.
Несмотря на это, Гейтс надеется, что компания сможет вернуть утраченные позиции. Однако он признаёт, что сделать это на нынешнем этапе будет крайне сложно, учитывая высокую конкуренцию и стремительное развитие отрасли.
Эксперты отмечают, что Intel в последние годы предпринимает попытки наверстать упущенное. Однако пока неизвестно, сможет ли она снова занять лидирующие позиции на рынке полупроводников.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила