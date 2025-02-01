В игру можно было сыграть при 60 fps, но только на «взломанных» PS4 и PS5.

Компания Sony приняла жёсткое решение в отношении популярного модификационного патча для игры Bloodborne. Правообладатель подал DMCA-жалобу, потребовав немедленного удаления мода, который позволял запускать игру с 60 FPS. В результате моддер Лэнс Макдональд получил официальное уведомление и был вынужден убрать патч из сети.

Мод, созданный для улучшения производительности и визуальной гладкости игры, получил неоднозначную оценку: многие пользователи считали, что увеличение частоты кадров сделало игровой процесс более комфортным, а сторонники традиционного геймплея не заметили существенных изменений.

Интересно, что в одном из недавних интервью Лэнс Макдональд вспомнил встречу с бывшим руководителем PlayStation – Шухэем Йосидой. По его словам, когда Шухэй услышал о данном патче, он лишь рассмеялся. Однако официальная позиция Sony остаётся непреклонной: компания строго защищает свои авторские права и следит за тем, чтобы любые модификации не нарушали лицензионные соглашения.