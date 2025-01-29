Актриса ответила на критику зрителей

Исполнительница главной женской роли в фильме «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux) Леди Гага высказалась о негативе в сторону картины. В свежем интервью актриса и певица заявила, что критика — это неотъемлемая часть творческого пути, и она не собирается зацикливаться на негативе.



«Иногда людям просто что-то не нравится — и это нормально. Если ты занимаешься искусством, ты должен быть готов к разным отзывам. Главное — продолжать двигаться вперёд, даже если что-то пошло не так, как ты задумал», — отметила Гага.

Фильм «Джокер 2», где Леди Гага сыграла Харли Квинн в дуэте с Хоакином Фениксом, вышел в октябре 2024 года. В отличие от первой части, сиквел был мюзиклом, что вызвало неоднозначную реакцию фанатов. Однако звезда уверена, что проект нашел своего зрителя.

Первая часть «Джокера» (2019) стала кассовым хитом и собрала более $1 миллиарда, а также принесла Хоакину Фениксу премию «Оскар». Вторая часть кардинально изменила тон повествования, добавив музыкальные элементы, что отпугнуло поклонников оригинала, из-за чего фильм провалился в прокате и довольно быстро вышел в цифровой релиз.