Valve празднует рекорд по этому поводу

Кошелёк Valve сегодня пополнился новой внушительной суммой: количество открытых кейсов в Counter-Strike 2 перевалило за 2 миллиарда. Точное число на данный момент составляет 2.000.659.300 контейнеров, и эта цифра продолжает расти.

Глобальная популярность кейсов в CS2 уже давно никого не удивляет – игровая экономика построена на азартном интересе к редким скинам. Тем не менее, преодоление отметки в 2 миллиарда открытых кейсов – это показатель не только вовлечённости игроков, но и невероятных доходов Valve, которые они получают за открытие контейнеров.

Автор шести официально принятых скинов HEXETH рассказал интересную деталь: начиная с 2015 года, почти половина всех скинов в кейсах создаётся русскоговорящими художниками. Это ещё раз доказывает, что дизайнеры из СНГ активно участвуют в формировании визуального стиля игры.

HEXETH также является автором нескольких популярных скинов, вошедших в официальные коллекции:

Nova – Солдатик (Коллекция «Горизонт»);

MAC-10 – Дискотехника (Коллекция «Призма 2»);

G3SG1 – Цифровая сетка (Коллекция операции «Сломанный клык»);

Galil AR – Подразделение (Коллекция «Разлом»)

Продажи и открытие кейсов являются ключевым элементом игровой экосистемы CS2. Каждый новый кейс привлекает игроков, создавая ажиотаж вокруг редких и дорогих скинов. Такой интерес поддерживает развитие трейдерского рынка и стимулирует художников к созданию новых рисунков.