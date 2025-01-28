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Amogus54
Стоимость GeForce RTX 5090 далека от рекомендованной NVIDIA и уходит за $2200
Почему цены взлетели выше рекомендованных $2000?

Видеокарта NVIDIA RTX 5090 вот-вот поступит в продажу, но цена на нее оказалась значительно выше рекомендованных $2000. По данным TechPowerUp, стоимость самых доступных моделей начинается от $2200 и может доходить до $2800. Причина этого – не только ажиотажный спрос, но и политика самой NVIDIA.

Одна из ключевых причин завышенных цен – использование новой видеопамяти GDDR7. Она пока что дороже предшественников (GDDR6 и GDDR6X), а дополнительные затраты были переложены на производителей видеокарт. В итоге партнеры NVIDIA вынуждены продавать модели по более высоким ценам, чем рекомендовано.

Также свою роль сыграл фактор дефицита. RTX 5090 – долгожданная модель среди геймеров и энтузиастов, поэтому спрос значительно превышает предложение. Многие магазины заранее подняли цены, ожидая повышенного интереса.

Таким образом, покупка новой флагманской видеокарты без наценок становится практически невозможной. Даже если кому-то удастся найти модель ближе к $2200, это все равно значительно выше официальной рекомендации NVIDIA. Останется ли такая ситуация надолго или цена стабилизируется – покажет время.

#nvidia #видеокарты #новости игр #новости игровой индустрии #rtx 5090 #rtx 5000
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