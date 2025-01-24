Причина в его неадекватной работе

Владельцы видеокарт RTX 5000 столкнулись с неожиданным обновлением: NVIDIA полностью отключила сенсор Hot Spot, ранее используемый для оценки температуры графического чипа и прилегающих к нему элементов. Эта информация появилась благодаря исследованию TechPowerUp и разработчику инструмента GPU-Z.

По словам команды TechPowerUp, показания температуры Hot Spot на RTX 5000 сейчас зашкаливают до 255 °C, что конечно является некорректным. Hot Spot не является одиночным датчиком; это скорее метод анализа данных с нескольких сенсоров, способный обнаружить наиболее горячую точку в структуре GPU и охлаждаемых элементов.

Ранее Hot Spot служил для оценки эффективности установки охлаждения, как кулеров, так и водоблоков, а также состояния термопасты и термопрокладок. Однако сейчас доступ к данным Hot Spot через NVIDIA API полностью закрыт.

Точное объяснение этого решения показано не было, но возможно, это связано с общими изменениями архитектуры и системы мониторинга в RTX 5000. Не исключено, что с выпуском обновленных драйверов ситуация будет исправлена.