Игру показали на Xbox Developer Direct 2025

На прошедшей презентации Xbox Developer Direct показали новые подробности о DOOM: The Dark Ages, который станет приквелом к DOOM (2016). Разработчики позаботились о локализации — проект полностью переведен на русский, включая озвучку.

Геймплей сосредоточен на мощи и ближнем бою, отходя от акробатического стиля DOOM: Eternal. Игрокам предложат три вида оружия ближнего боя (кулак, булава и цеп), а также уникальный щит-пилу. Новая система казней делает процесс динамичным, убирая паузы на катсцены. Среди дальнобойного арсенала представлены молниемет и арбалет, которые наверняка добавят разнообразия в тактический подход.

Одной из ключевых особенностей станет возможность управлять Атлантом, и даже драконом. Эти элементы интегрированы в основной геймплей и будут включать прокачку и сражения с мини-боссами. К тому же, игра порадует гибкими настройками сложности, позволяя адаптировать уровень испытаний под свои предпочтения.

Для создания саундтрека пригласили Finishing Move, ранее работавших над музыкой к Halo 2: Anniversary и Borderlands 3.

Игра выйдет 15 мая, а ее минимальные системные требования включают Windows 10, процессор AMD Zen 2 или Intel 10-го поколения на 8 ядер и 16 потоков, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту с поддержкой рейтрейсинга. Однако для ультра-настроек и 4К потребуется гораздо более мощная система. Цена базового издания составит 6000 рублей.