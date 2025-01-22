Коробки для RTX 5090 стали экологичными

Компания NVIDIA официально частично сняла эмбарго с GeForce RTX 5090, позволив обозревателям продемонстрировать процесс распаковки новой флагманской видеокарты. Помимо технических характеристик, внимание пользователей привлекла обновлённая упаковка.

Ранее упаковка Founders Edition была настоящим символом премиальности: качественные материалы, уникальный дизайн и презентабельность. Однако с выпуском RTX 5090 компания сделала выбор в пользу экологии. Новая коробка выполнена из перерабатываемых материалов и полностью лишена пластика.

Согласно последней информации, полноценные обзоры GeForce RTX 5090, включая версии от партнёров NVIDIA, появятся 23–24 января. А уже с 30 января первые партии карты поступят в продажу.

Официальная стоимость RTX 5090 Founders Edition составит $1999.

Теперь остаётся дождаться первых обзоров, чтобы узнать, насколько оправдаются ожидания в отношении производительности и энергоэффективности нового поколения видеокарт.