DOOM продолжает покорять новые платформы

Классическая игра DOOM продолжает удивлять способами запуска. Теперь легендарный шутер можно запустить в документе Microsoft Word. Это стало возможным благодаря энтузиастам, разместившим порт doomgeneric на платформе GitHub. Файл документа занимает всего 6,6 МБ и предлагает графику, приближенную к оригинальной версии, что заметно выделяет его на фоне более раннего запуска в PDF.

Для того чтобы поиграть, достаточно скачать файл с GitHub, открыть его в Microsoft Word и наслаждаться геймплеем. При этом производительность сохраняется на достойном уровне, что делает опыт максимально комфортным для поклонников серии.

DOOM уже давно стал символом экспериментов среди разработчиков. Его запускали на самых неожиданных устройствах: умных часах, кассовых аппаратах, холодильниках, и даже внутри других игр. Однако интеграция в текстовый редактор Word — это новый шаг в демонстрации универсальности игры.

Создатели порта проделали огромную работу, чтобы адаптировать графику и управление под столь необычную платформу. Это не только технический вызов, но и дань уважения игре, которая уже более 30 лет остается популярной.